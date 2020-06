Bečev: Vučič može sad da čeka kraj godine, realno odlaganje pregovora

Saradnik u Centru Atlantskog saveta za Evroaziju i istraživač u Centru za slovenske, evroazijske i istočnoevropske studije na Univerzitetu Severne Karoline Dimitar Bečev izjavio je za Glas Amerike da pregovori Beograda i Prištine sada mogu da budu odloženi, pa čak i zamrznuti na neko vreme.

Glas Amerike: Budući da je premijer Kosova Avdulah Hoti odlučio da otkaže učešće na razgovorima sa predstavnicima Srbije i američke administracije u Vašingtonu, a ipak otišao da razgovara sa delegacijom Beograda u Briselu, da li time predsednik vlade iz Prištine šalje poruku Sjedinjenim Državama?

Bečev: Teško je sada reći u ovom momentu, ali čini mi se da na kraju priče - EU vodi ovaj proces normalizacije i da EU ima više uticaja i nad Kosovom i nad Srbijom sada, tako da taj potez ima smisla. Ali nikad ne treba da ignorišemo činjenicu da su Sjedinjene Države uvek bile deo procesa normalizacije i gurale su ga i nadam se da će obe strane uskoro razgovarati i sa ovom administracijom.

Glas Amerike: Mnogi analičari sa kojima smo pričali kažu da je tajming kada se pred Tačija stavljaju optužbe čudan. Šta vi mislite?

Bečev: Tajming jeste čudan. Slažem se, optužbe, prijave, sve njega to prati odavno, još od kada je ušao u politiku, pre više od 20 godina. Teško je reći, a i sam proceš je težak, optužnicu treba da potvrdi sud. A taj sud je kao crna kutija i van njega je teško ne samo za političke analitičare, nego i za pravne stručnjake da znaju šta se dešava tamo. Ali ovako spolja, deluje interesantan taj tajming od samo nekoliko dana pre velikog samita, koji je najavljivan u medijima.

Glas Amerike: Da li je to na neki način potkopalo američku inicijativu, koja je prva i započeta, Brisel je tek sledio?

Bečev: Ne bih rekao. Odlaganje može tako da deluje, ali čak i da je samit održan, jasno je da su očekivanja bila prevelika. Pre svega, bilo koji napredak sa Kosovom nije mogao da se ostvari, jer se nisu složile kocke. Situacija u Prištini se sad stabilizovala, ali koliko će vlada da traje? To je pitanje. I da se vratimo na vaše prvo pitanje: Da li EU ima dovoljnu težinu? Ako će Srbija praviti bilo kakve kompromise prema kosovskoj suverenosti, Brisel treba da nagradi Srbiju za to - ne Vašington. Isto tako, Kosovo ima očekivanja - i od Srbije, i od EU u smislu vizne liberalizacije. Primetićete u saopštenjima i objavama američkih zvaničnika, uključujući Grenela, koji su u onome što očekuju od samita, isticali ekonomski momenat, a ne politički ili bezbednosni u procesu, poručujući da je do toga dug put.

Glas Amerike:​ Da li verujete da EU može da učini nešto da pokaže svoju inicijativu i da otvori put za EU Kosovu i Srbiji?

Bečev: Da, lopta je sada u dvorištu EU i visoki predstavnik za spoljnu i bezbednosnu politiku Žozep Borelj imao je nekoliko izjava i očito je spreman da se krene napred. Miroslav Lajčak, specijalni izaslanik bio je u regionu, posetio je Prištinu. Postoji volja sa strane Brisela da se založi i da tako kažemo započne bitku. Ali se to vraća i u dvorišta država članica da odluče. Kosovo je ispunilo sve uslove za viznu liberalizaciju, mnoge EU članice su spremne da im to potvrde. Pitanje je šta EU može dalje da ponudi u procesu. Teže je kada je u pitanju Srbija. Predsedniku Aleksandru Vučiću je krajnji cilj članstvo u EU, iako je proces trenutno zaustavljen i to bi bila velika nagrada za Srbiju. Čak i da ima političke volje za to, a nema, članstvo se neće skoro desiti. Da zaključim, da, Evropska unija je glavni igrač, ali ne želi ili ne može da pruži ono što ove strane žele kako bi se proces nastavio i treba kreativnije da razmišlja kako da se ponovo angažuje i šta da stavi na sto.

Glas Amerike: Tači je bio jedan od glavnih aktera od početka pregovora, da li verujete da se može nastaviti bez njega, ali i sa njim, pod teretom ovih optužbi?

Bečev: Njegova uloga je dvostruka. On je uložio u normalizaciju, ali njegov legitimitet na izborima vrlo slab. Način na koji je povratio moć u Prištini i srušio prethodnu koalicionu vladu jeste znak za zabrinutost. Čak je i ambasador EU izrazio zabrinutost kako se to dogodilo. Kosovo mora da ide na nove izbore da bi imalo vladu koja ima mandat naroda da sedne za pregovarački sto i brani interese Kosova. Čak i pre optužbi, Hašim Tači nije hteo da ide na izbore, jer je glasanje prošle godine prošlo loše po njegovu politiku. Sad je dodatno oslabljen posle ovih optužbi. I tu je simetrija, gde Vučić može da ispuni bilo koje obećanje u procesu, što nije slučaj na Kosovu, gde ima podela i imate slabog lidera sada.

Glas Amerike: Da li postoji trka između SAD i EU u procesu oko Kosova sada?

Bečev: Teško mi je da to kažem, sa ovom administracijom sa toliko promena i drugačijih stavova i odeljenja, njihovih direktora, a tu je i Kongres, teško je znati šta se dešava unutra. Navikli smo da gledamo na EU kao multilateralni sistem sa više slojeva, i često neusaglašene spoljne poliitke. I to sad postaje slučaj za Sjedinjenje Države. Deluje mi kao da Kosovo nije bilo tako važno pitanje, kao ni Zapadni Balkan, te da je ambasador Grenel bio glavni inicijator ove politike. Pošto njega sluša predsednik, mogao je da osigura i takvu političku podršku. To možda neće biti slučaj sutra, ako se promene stvari. Slede predsednički izbori u Americi i to znači da ceo ovaj diplomatski zamah može da bude zaustavljen i ostavljen za kasnije.

To ide u prilog evropskoj percepciji, da li da se uključe ili ne. I to je validna politika, da se sedi i čeka i pazi na bilo koju američki inicijativu i da se čeka ishod izbora. Što je najverovatnije ono što će Srbija i predsednik Vučić raditi. On je u komotnoj poziciji sada, pošto je pobedio na izborima. Isto tako dugi niz godina on uverava kako je Srbija iskrena u ovim pregovorima. Nema nikog sa druge strane u Prištini, nema stabilne vlade, nema jasnog stava, nema sa kim da se razgovara. I sad kosovska strana mora da se stabilizuje pre razgovora sa Beogradom. Verovatno će i američka administracija biti na istoj poziciji. Vučić, Srbija sada može da kaže: "Hajde da usporimo i sačekamo do kraja godine", kada će se stvari biti jasnije u Vašingtonu, pozicija EU će biti bolje izražena i Kosovo će znati šta može da očekuje od procesa i rešiće se situacija oko Tačija. Vrlo je realno očekivati odlaganje, zamrzavanje procesa na neko vreme.

Glas Amerike: Da li mislite da će se to pitanje uskoro rešiti?

Bečev: Kosovo se dugo rešava, nije to samo konflikt iz devedesetih, to je sukob decenijama ranije. I ovaj spor proces može da traje i u narednim godinama ili decenijama, pogotovo što nijedna strana ne oseća potrebu da učini ustupke. Ne volim da budem pesimista, ali ne vidim neku veliku potrebu sada da se napravi veliki korak. Ova rovovska bitka, pritisak Srbije da se Kosovo ne prizna u UN, pa Kosovo pokušava da računa na zapadnu podršku... U zavisnosti od toga ko je sledeći stanar Bele kuće, to može doneti veću podršku Kosovu. Sve navodi na to da će dve strane dugo iznurivati jedna drugu, i da će biti još razgovora. Inicijativa bi mogla da dođe od Brisela, jer ima konzistentniju politiku, u procesu je, uključuje Kosovo, na kraju krajeva, to je evropsko pitanje. Ne možete da očekujete da SAD iniciraju to. Možemo da se vratimo na staru formulu gde Brisel kroz Evropsku službu za spoljne poslove vodi proces, a Amerika podržava ili se uključuje koristeći svoj uticaj na kosovske Albance kada je potrebno. Ta formula se primenjivala od 2013. i mislim da tako i sada može .