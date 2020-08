Server: Izbori u Crnoj Gori trenutak istine za opoziciju

"Veoma je važno da Crna Gora, poslije izbora, zadrži dobre odnose sa ostalim zemljama u regionu, kao i sa Briselom i Vašingtonom", kaže za Glas Amerike Danijel Server, profesor na vašingtonskom univerzitetu Džons Hopkins.

Server, američki analitičar i poznavalac balkanskih prilika, primećuje da je izborni proces sproveden u Crnoj Gori ukazao da je demokratija u toj zemlji, kako se izrazio, ozbiljna stvar.

"Pojedini, naročito u zapadnoj Evropi, sugerisali su da nismo ozbiljni u pogledu demokratije na Balkanu i da ćemo bez obzira na sve držati ljude na vlasti koji su prozapadno orjentisani. I to nije slučaj. Vidjeli ste šta se dogodilo sa Gruevskim, Tačijem, i sada je Đukanovićeva stranka u suštini izgubila na izborima, iako veoma tijesnom razlikom. Šta se događa kad izgubite izbore? Opozicija pokuša da formira većinu u parlamentu i ako u tome uspije dobija priliku da upravlja zemljom. I u to nema sumnje. Važno je što se pokazalo da je demokratija u Crnoj Gori više konsolidovana nego što su možda mnogi rekli", kaže za Glas Amerike profesor Server.

Glas Amerike: Opozicija u Crnoj Gori je proglasila pobjedu i saopštila da da ima većinu da formira vladu. S obzirom na to da se glavna opoziciona koalicija “Za budućnost Crne Gore” zalaže za tješnje veze sa Rusijom i Srbijom i protiv je članstva u NATO, da li se očekuje promjena spoljnopolitičkog kursa u Crnoj Gori - dalje od EU i Alijanse, a bliže Rusiji, ako opozicija uspije da formira vladu?

Server: Prvo bih naglasio da je sam proces formiranja vlade, na neki način, kao drugi izbori. Nije lak i može dugo da traje. Stranke moraju da pregovaraju i imaju različite programe i ideje o tome ko bi trebalo da predvodi, a ko da sledi. Zbog toga bi trebalo biti strpljiv u pogledu aktuelne situacije. A šta očekujem? Nadam se da se opozicija neće okrenuti od NATO-a, Evropske unije i crnogorske nezavisnosti i suverenosti. To je veliki rizik, čini mi se, da će oni ovu veoma tijesnu izbornu pobjedu vidjeti kao indikator da mogu da preokrenu kurs i iznenada okrenu Crnu Goru ka Moskvi i Beogradu, čak i prijeteći njenoj nezavisnosti. To bi bila velika greška i izazvala bi mnogo poteškoća. Veoma je važno da Crna Gora zadrži dobre odnose sa ostalim zemljama u regionu, kao i sa Briselom i Vašingtonom.

Glas Amerike: Crna Gora se smatra pouzdanim partnerom i saveznikom Amerike. Da li bi ishod izbora i eventualno formiranje vlade od strane opozicionih stranaka moglo da na bilo koji način utiče na odnose dvije zemlje?

Server: Ne očekujem da će se to dogoditi, ali bih bio zabrinut zbog toga. Znate, to je njihov izbor, ako pobijede na izbori oni odlučuju o tim pitanjima. Međutim, mislim da bi bila velika greška da se podriju odnosi sa SAD i NATO. NATO sada ima obavezu prema Crnoj Gori i Crna Gora prema NATO-u. I to je nešto što ne bi trebalo da se promijeni sa promjenom vlade. A ako se to dogodi, onda bi to moglo izazove stvarne probleme za SAD, ali i za Crnu Goru.

Glas Amerike: O kojim problemima je riječ?

Server: NATO ne može da ima članicu koja nije lojalna i nije posvećena alijansi. I sasvim je jasno da Rusi pokušavaju iskoriste balkanske zemlje da oslabe NATO. To bi bilo zaista za žaljenje ako bi Crna Gora postala agent Moskve”.

Glas Amerike: Znam da je ovo više pitanje za američke zvaničnike ali opet, možete li mi reći kako će se u zvaničnim krugovima u Vašingtonu gledati na ishod ovih izbora?

Server: Mislim da će, kao i ja, pozdraviti to što je izborni proces bio u manjoj ili većoj meri slobodan i pošten. Ali, iza zatvorenih vrata, verujem da će biti nekih zabrinutosti o smjeru u kojem bi mogla da krene nova vlada. Međutim, ne želim da prejudiciram, proces formiranja vlade nije završen, i ne treba podrazumjevati da će opozicija koja ima 41 mesto u parlamentu moći da formira vladu na osnovu toga. Postoje različite kombinacije i stvari su komplikovane. Mislim da ne treba da prejudiciramo kako će izgledati crnogorska vlada.

Glas Amerike: Ranijih godina, kada smo razgovarali o izborima u Crnoj Gori, uvek ste ukazivali da Crnoj Gori nedostaje održiva, demokratska opozicija koja nije protiv nezavisnosti i nije protiv NATO-a i EU. Šta mislite sada, posle jučerašnjih izbora?

Server: Ovo je test za opoziciju, da li će biti održiva i moći da vlada čuvajući suverenitet i nezavisnost države, da li će nastaviti da ispunjava svoje obaveze prema NATO-u i čuva dobre odnose sa Kosovom i Bosnom. Ovo je trenutak istine za opoziciju u Crnoj Gori dok preuzima odgovornost za upravljanje zemljom.

Glas Amerike: A da li očekujete, naravno u slučaju da opozicija formira vladu, da će predsednik Srbije možda imati veći udio u donošenju spoljnopolitičkih odluka u Crnoj Gori?

Server: On svakako očekuje da će se više pitati. Ovo je neobična situacija, jer je on zapravo u vrlo prijateljskim odnosima sa predsednikom Đukanovićem takođe. Iskreno, ne vidim ni kako Crna Gora predstavlja neki veći problem za Srbiju. Ne vidim kako je njeno kretanje ka EU i ulazak u NATO zaista problem za Srbiju.To nije stvorilo nikakve stvarne izazove za Srbiju. Tako da, očekujem da će on imati izvestan uticaj, ali bi i on takođe trebalo da prepozna da su nezavisnost i suverenitet Crne Gore u interesu i Srbije. Ako Srbija počne da se igra idejom da Crna Gora treba da se vrati pod upravu Beograda, to bi stvorilo velike izazove i vjerujem, haos u Crnoj Gori koji bi naneo štetu i samoj Srbiji.