Hoće li potencijalna opoziciona vlada u Crnoj Gori promeniti odnose sa Srbijom?

Posle izbora u Crnoj Gori, zvanični Beograd reagovao je uzdržano, a rezultat opozicionoj listi "Za budućnost Crne Gore" čestitale su desno orijentisane opozicione partije i političari iz Srbije. Slavlje je bilo organizovano u nedelju uveče u Beogradu i severnom delu Kosovske Mitrovice. Ako opozicija u Crnoj Gori uspe da formira novu vladu, a DPS Mila Đukanovića ode u opoziciju, hoće li Podgorica promeniti odnos prema Beogradu?

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u nedelju uveče, sa Bleda u Sloveniji gde će učestvovati na forumu, poručio da je lista "Za budućnost Crne Gore" napravila veliki rezultat, ali da je rano za iznošenje konkretnih ocena.

Iz Vlade Srbije se za sada oglasio ministar za inovacije i tehnološki razvoj i predsednik Srpske narodne partije Nenad Popović koji je čestitao građanima Crne Gore na "političkoj zrelosti i snažnoj demokratskoj volji na izborima koji su označili kraj tridesetogodišnjeg autokratskog, antisrpskog i antihrišćanskog režima Mila Đukanovića".

Čestitke opoziciji u Crnoj Gori uputili su i pokret Dveri koji u saopštenju ocenjuje da je "otvara perspektivu obnove normalnih odnosa između Srbije i Crne Gore koji su dovedeni u pitanje za vreme vlasti dosadašnjih režima u Podgorici i Beogradu", i da je "vreme za ukidanje graničnih prelaza između Srbije i Crne Gore i razmišljanje o izjašnjavanju građana u obe zemlje o novoj formi zajedničke države".

I opozicioni DSS čestitao je pobedu listi oko Demokratskog fronta uz ocenu predsednika Miloša Jovanovića da je "bratski srećan što će Crnu Goru, kada se bude formirala Vlada, vratiti na put veran njenoj tradiciji, istoriji i časti".

"Raznolika opoziciona koalicija neće razbiti crnogorsku državnost"

Politički analitičar Cvijetin Milivojević za Glas Amerike ocenjuje da još nije sasvim izvesno da je DPS Mila Đukanovića odustao od formiranja vlade i napominje da treba sačekati krajnji ishod. Rezultat crnogorske opozicije vidi kao "očekivan, jer je opozicija igrala na jedinu moguću dobitnu kartu - tri kolone".

"Jedna je taj takozvani prosrpski blok, drugi je URA koji je neka vrsta malo ekstremnijeg građanskog bloka i treća grupacija oko gospodina Bečića je neka vrsta centra. Na neki način su pokrili celo biračko telo koje nije materijalno ili na drugi način stimulisano da glasa za DPS. Ono što je bitno u ovoj kampanji, za razliku od 98 kada je došlo do raskola između Mila Đukanovića i Momira Bulatovića, da je ovaj put zapravo birači opozicije, a i kandidati opozicije, nisu ni na koji način nisu dovodili u pitanje državnost Crne Gore, što je veoma bitna stvar. A istovremeno su napravili balans zajednički podržavajući pravo SPC da zadrži ono što je imala vekovima – imanja, manastire itd. I to je zanimljivo da su to podržale i ove dve koalicije opozicione koje nisu prosrpske – URA i oko Bečića. Tako su kod dela birača koji su glasali za DPS razbili strah jer ne zaboravite da je Đukanović od početka igrao na varijantu „država, to sam ja“. Ovaj put je opozicija vrlo vešto, koristeći kao povod ovaj Zakon o slobodi veroispovesti, odradila priču za koju se može reći da je i nacionalna i da je građanska“.

Baš zbog te raznolikosti, hipotetička opoziciona vlada u Crnoj Gori ne bi mnogo promenila odnos prema Srbiji, smatra Milivojević.

„Kada imate koaliciju tri opozicione koalicije, jedna je prosrpska, jedna je ekstremno građanska, a jedna je varijanta centra, ne očekujte da će da poništi crnogorsku državnost. Ja ne verujem da bi oni u roku od, recimo, dve godine, mogli da opozovu priznanje Kosova, ali bi kao znak dobre volje prema svojim biračima, delu koalicije i prema Srbiji, mogli da ne glasaju za prijem Kosova u UNESKO, a znate da su glasali za to. Dakle, očekujem da bi Crna Gora mogla da bude država koja priznaje nezavisnost Kosova, ali ne čini ništa da pomogne tu nezavisnost. To je po meni neka vrsta kompromisa u ovoj fazi.“

Milivojević zaključuje da je veliku ulogu u opoziciji imao i mitropolit crnogorsko primorski Amfilohije, te da je crkva bila povod da se ohrabre ljudi da razmišljaju drugačije i da prestanu da veruju u tezu da „ako nema Mila Đukanovića nema ni Crne Gore“.