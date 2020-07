Tramp se još nije obavezao da prizna rezultate izbora ako izgubi

Predsednik Donald Tramp odbija da se javno obaveže da će priznati rezultate izbora za predsednika, što podseća na slične pretnje pre izbora 2016. godine, dok se podsmeva anketama koje pokazuju da prednost ima demokrata Džo Bajden. Tramp navodi da je prerano da da tako čvrste garancije.

"Moram prvo da vidim. Znate, moram prvo da vidim", rekao je Tramp moderatoru Krisu Volasu u intervjuu na kanalu Foks Njuz.

"Neću jednostavno da samo kažem da hoću. Neću ni da kažem da neću, nisam ni prošli put".

Bajdenova kampanja je odgovorila: "Građani Amerike će odlučiti na izborima, a vlada SAD je perfektno sposobna da isprati uljeze iz Bele kuće".

Visoka zvaničnica demokrata navela je da se Trampu možda neće dopasti rezultat izbora 3. novembra, ali je podsetila republianskog predsednika da će morati da napusti Belu kuću ako izgubi.

"To je proces. Nema nikakve veze sa time da li trenutni stanar Bele kuće ne želi da se seli i mora da "čisti" odatle, jer mandat predsednika je mandat predsednika", rekla je predsedavajuća Predstavničkog doma Nensi Pelosi u intervjuu MSNBC.

"Bez obzira da li to zna ili ne, moraće da ode. Samo zato što on ne želi da napusti Belu kuću, ne znači da nećemo imati inauguraciju, da inaugurišemo pravog izabranog predsednika SAD", navela je Pelosi.

Tramp je takođe kritikovao Pentagon u nameri da promeni imena vojnih baza data u slavu lidera Konfederacije, promene koje su nastale nakon nacionalne debate o rasi, posle smrti Džorža Flojda.

"Ne zanima me šta vojska kaže", naveo je vrhovni komandant.

Republikanski predsednik opisao je da glavni američki stručnjak za zarazne bolesti, doktor Entoni Fauči "malo diže uzbunu" oko pandemije, a Tramp se drži onoga što je rekao još u februaru, da će virus "nestati". Na Foksu je ponovio: "Biću u pravu na kraju". Sjedinjene Države su na vrhu liste broja preminulih u svetu, sa više od 140 hiljada smrtnih slučajeva, i najviše potvrđenih oboljenja, preko 3,7 miliona.

Neverovatno je da aktuelni predsednik ne izrazi ništa manje od kompletnog poverenja u američki demokratski izborni proces. Ipak za Trampa, to je deo njegovog pobunjeničkog scenarija od pre četiri godine, kada je u poslednjim fazama trke protiv Hilari Klinton naveo da ne može da se obaveže da će priznati rezultate izbora ako pobedi demokrata.

Kada su ga u debati u oktobru 2016. godine pitali da li će se poneti u skladu sa izbornom voljom građana naveo je da "će vas držati u neizvesnosti". Njegova izjava Foksu sigurno će izazvati polemike na Kapitol Hilu, gde su predstavnici naroda već u privatnim konverzacijama izrazili zabrinutost za scenario u kome Tramp osporava rezultate izbora.

Trampova popularnost je opala, zbog načina na koji se bori protiv pandemije koronavirusa, kao i posle protesta širom zemlje zbog rasne nepravde, koji su započeli nakon smrti Džordža Flojda u Mineapolisu pre skoro dva meseca.

Tramp odbija rezultate nekoliko anketa koje pokazuju da mu popularnost opada i da je Bajden u prednosti, navodeći da pogrešne. On kaže da je malo republikanskih glasača pitano u anketama.

"Pod jedan, ja ne gubim, a to su lažne ankete. Bile su lažne i 2016, a sada su još gore. Ankete su gore nego 2016".

Jedna od tema u intervjuu je bio i zahtev za sveukupne reforme u policiji. Tramp je naveo da može da razume zašto su Afroamerikanci besni što policija protiv njih koristi neproporcionalnu silu.

"Naravno da razumem", rekao je uz svoj uobičajeni stav, "belce takođe ubijaju".

Rekao je da ga ne nervira zastava "Životi crnaca su važni", ali istovremeno je branio zastavu Konfederacija, simbol rasizma iz prošlosti, rečima da oni koji "ponosno drže zastave Konfederacije, ne govore o rasizmu".

"Oni vole svoju zastavu koja predstavlja Jug, oni vole Jug. To je sloboda govora. Znate šta, cela ta priča da ukinemo kulturu, mi ne možemo da ukinemo celu istoriju. Ne možemo da zaboravimo da su se Sever i Jug borili. Moramo to da pamtimo, u suprotnom, sukobićemo se ponovo. Ne možete to samo da ukinete", rekao je Tramp.

Tramp sa svoje 74 godine nastavio je da vodi kampanju kako Bajden, zbog svoje starosti sa 77 godina, nije u stanju da se nosi sa izazovima u Beloj kući. Predsednik i njegovi savetnici su dugo optuživali Bajdena da koristi pandemiju kao izgovor da "ostane u podrumu" svog doma u Delaveru.

Bajden jeste promenio kampanju i vodi je onlajn, ali često ide iz Delavera u Pensilvaniju, drži govore i male skupove sa glasačima i lokalnim liderima, ali u dometu koliko može da se doveze kolima od kuće. Bajdenov štab navodi da će se normalna putovanja i aktivosti u kampanji nastaviti kada zdravstveni, državni i lokalni zvaničnici kažu da je bezbedno.