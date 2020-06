Tramp održao miting pred manje ljudi nego što je očekivao

Predsednik Amerike Donald Tramp održao je miting dok i dalje traje pandemija. On je objavio da je "tiha većina jača nego ikad". Kako izveštava AP, ono što je trebalo da bude pokazatelj političke moći, ustvari je ispao događaj na kome je bilo hiljade praznih sedišta, dok se u samom štabu predsedničke kampanje pojavilo šest slučajeva koronavirusa.

Skup je trebalo da bude najveće okupljanje na svetu na zatvorenom mestu, dok traje epidemija koja je usmrtila više od 120 hiljada Amerikanaca i ostavila 40 miliona njih bez posla.

Tramp je pokušao da objasni zbog čega ima malo ljudi, svaljujući krivicu na medije koji su upozoravali "da se ne dolazi, da se ne ide, da se ne radi ništa", dok je naveo da demonstranti na ulici "rade loše stvari", iako su protesti ispred centra u kome se miting održavao, bili mirni.

"Počinjemo našu kampanju, tiha većina jača je nego ikad", uzviknuo je Tramp.

Većina ljudi na mitingu nije nosila maske, prenosi Rojters.

Tramp, koji je pokušao da odgovori i vojskom na proteste širom zemlje i koji je kritikovan jer nije pokazao saosećanje sa situacijom u kojoj se nalaze Afroamerikanci, kritikovao je neke proteste.

"Ludačka levičarska rulja pokušava da vandalizuje našu istoriju, da uništi naše spomenike, naše divne spomenike, da ruši statue i da kažnjava, neutrališe i muči svakoga ko se ne pokorava njihovim zahtevima da imaju totalnu kontrolu. Mi se ne pokoravamo", naveo je Tramp.

Tramp se osvrnuo na kritike kako je odgovorio na pandemiju, navodeći da kad ima više testova, ima i više slučajeva.

"Kada radite toliko testova, pronaći ćete više slučajeva. I rekao sam mojim ljudima: Molim vas, usporite malo sa testiranjem", naveo je Tramp.

Nekoliko sati pre mitinga, objavljeno je da je šestoro ljudi u štabu Trampove kampanje testirano pozitivno na koronavirus.

U Oklahomi je u poslednjih nekoliko dana skočio broj zaraženih Kovidom 19, te su zdravstveni zvaničnici te države izdali upozorenje učesnicima mitinga da je povišen rizik od zaraze.

"Mene to ne brine, mislim da su to glasine", izjavio je jedan od učesnika mitinga Vil Vilijams. On se zapitao zašto demokrate više ne brinu ljudi koji umiru od predoziranja drogom. Vilijams ima 46 godina i nije nosio masku na licu.

Predsednik je, neuobičajeno, priznao da njegov govor pred delom praznom arenom, nije njegov najbolji.

"Za sada sam prosečan", naveo je Tramp.

On se često hrani energijom mase, nešto što mu nije bio omogućeno, jer je zbog pandemije morao da obustavi mitinge.

"Nikada nisam video ovako nešto. Vi ste pravi borci, hvala vam. Mi smo stranka Abrahama Linkolna i mi smo stranka zakona i reda".

Zvaničnici Trampove kampanje rekli su pre mitinga da je interesovanje učesnika veće od kapaciteta sale.

Ispred arene bilo je komešanja između predstavnika pokreta "Životi crnaca su važni" i pristalica Donalda Trampa.

"Rasisti, idite kući", uzviknula je žena u majici "Životi crnaca su važni".

Policija u Tulsi objavila je da je uhapšena belkinja u majici na kojoj je pisalo "Ne mogu da dišem" na privatnom događaju koji je odbila da napusti.

Ispred arene viđena je mala grupa naoružanih ljudi. Jedan od njih rekao je reporterima da je tu, u slučaju da "antifa protesti postanu nasilni".

Skup u Tulsi trebalo je da se održi u petak, ali je pomeren za dan kasnije nakon kritika da je pao na Džuntint, dan kada se obeležava okončanje ropstva u Sjedinjenim Državama, kao i da se održava u gradu koji ima istoriju rasnih tenzija.

Tulsa je bila mesto napada 1921. u kom je nekoliko stotina Afromaerikanaca poginulo.