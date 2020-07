Tramp dovodi u pitanje Bajdenove mentalne sposobnosti

Predsednik SAD Donald Tramp doveo je u pitanje oštroumnost svog protivnika na novembarskim izborima, bivšeg potpredsednika Džoa Bajdena, tvrdeći da "on nije kompetentan da bude predsednik".

Tramp, u baražnom napadu tokom intervjua u emisiji Foks njuz nedeljom, rekao je da "Bajden ne može da sastavi dve rečenice zajedno".

"Izvezu ga napolje. On izađe - on ponavlja - oni mu postave pitanja. On čita telepromter i zatim ide nazad u svoj podrum", nastavio je Tramp. "Vi mi recite da američki građani žele da imaju to u dobu u kom drugi narodi nastoje da nas nadigraju?"

Trampova kampanja pustila je oglase u kojima postavlja pitanje da li se mentalna aktivnost 77 godina starog Bajdena, koji će postati najstariji predsednik SAD u istoriji ukoliko pobedi na izborima 3. novembra i bude inaugurusan narednog januara, smanjivala kako je stario. Sa 74 godine, Tramp je sada najstariji.

Bajden je odgovorio u subotu, u izjavi koja je fokusirana na pandemiju, da je "davno prošlo to da predsednik Trump posluša nekoga drugog osim sebe kako se bori protiv ovog virusa, jer je nakon šest meseci smrtonosnog lošeg upravljanja spirala još više izvan kontrole".

"Gospodine predsedniče, vaše neznanje nije vrlina ili znak vaše snage - ono podriva naš odgovor na ovu neviđenu krizu na svakom koraku", dodao je.

Novinar Foks njuza Kris Volis, u intervjuu u petak u Beloj kući, pitao je lidera SAD da li misli da je Bajden senilan.

"Ne želim to da kažem. Rekao bih da nije kompetentan da bude predsednik", odgovorio je Tramp. "Da biste bili predsednik, morate da ste oštri i čvrsti i toliko mnogo drugih stvari... Džo ne zna da je živ, OK? On ne zna da je živ."

Republikanski predsednik ustvrdio je da bi njegov demokratski protivnik, da je podvrgnut istim Volisovim pitanjima, završio sedeći na zemlji i govoreći "Mama, mama, molim te, odvedi me kući".

Tramp je rekao da će pobediti Bajdena, čak i nakon što je Volis objavio novo Foksovo istraživanje na nacionalnom nivou koje pokazuje da Bajden vodi ispred Trampa sa 49:41 odsto, što je slično rezultatima istraživanja koja su nedavno sproveli univerziteti i novinske organizacije. Kompilacija rezultata istraživanja koje je sproveo sajt Ril klir politiks (Real Clear Politics) pokazali su da Bajden vodi za 8,6 procentnih poena.

Jedno istraživanje registrovanih glasača pokazalo je da, suprotno Trampovoj tvrdnji, mnogo smatraju da Tramp nema ključne karakteristike da bude predsednik, s tim što manje od pola ispitanika misli da pokazje mentalnu stabilnost (43 odsto), inteligenciju (42 odsto) i prosuđivanje (40) da bi efikasno služio.

Bajden je iznad Trampa po svakom merenju, sa 47 njih koji su iskazali poverenje u njegovu mentanu stabilnost, 51 odsto koji veruju da je inteligentan i 52 odsto koji smatraju da ima pravi stepen rasuđivanja.

Ali Tramp je odbacio rezultate istraživanja kao "lažne" i rekao da će pobediti na izborima "jer zemlja, na kraju, neće ići na to da ima čoveka koji - koji je mentalno upucan. On je upucan, on je mentalno upucan".

Tramp je odbio da kaže da li će prihvatiti rezultate ukoliko izgubi na izborima.

"Ne znate to dok ne vidite. Zavisi", rekao je on. Ustvrdo je, kao i tokom proteklih nedelja, da će glasanje putem pošte, koje demokrate i neki republikanci podržavaju kao odgovor na pandemiju koronavirusa, "namestiti izbore".

"Ja nisam dobar gubitnik. Ne volim da gubim", rekao je on. "Ne gubim toliko često. Ne volim da gubim".

Samo dva predsednika SAD u poslednje četiri decenije - Džimi Karter 1980. i Džordž H.V. Buš 1992, izgubili su u trci za reizbog nakom samo jednog mandata u Beloj kući.