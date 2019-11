Tramp pozvao da se otkrije identitet uzbunjivača

Predsednik SAD Donald Tramp ponovo je prozvao uzbunjivača čija je prijava pokrenula istragu o opozivu koju vodi Predstavnički dom Kongresa, prenosi Rojters.

Tramp je na Tviteru napisao da je "uzbunjivač toliko pogrešio da mora to da prizna", kao i da "mediji koji objavljuju lažne vesti znaju da je on produžena ruka Demokratske stranke, ali da neće da otkriju njegov identitet jer će to skupo platiti".

"Otkrijte ko je uzbunjivač i završite sa ovom prevarom oko impičmenta", napisao je predsednik SAD.

Tramp je pod sve većim pritiskom pošto je Predstavnički dom usvojio rezoluciju kojom se istraga o opozivu premešta u formalnu i javnu fazu u kojoj će saslušanja svedoka pred kongresnim odborima biti javna.

Očekuje se da demokrate, koje vode istragu o opozivu, počnu sa javnim saslušavanjima svedoka u novembru.

Rezolucija takođe omogućava da javnim pretresima prisustvuju i advokati predsenika koji će isto moći da ispituju svedoke.

Istraga o opozovu predsednika Donalda Trampa pokrenuta je 24. septembra u donjem domu Kongresa, pošto je anonimni uzbunjivač iz obaveštajnih agencija prijavio nadležnima da je predsednik u razgovoru sa ukrajinskim liderom Volodimirom Zelenskim zloupotrebio položaj i ugrozio nacionalnu bezbednost.

Uzbunjivač tvrdi da je Tramp od Zelenskog tražio "uslugu za uslugu", odnosno da je obustavio isplatu američke vojne pomoći Kijevu dok Zelenski ne pokrene istragu o poslovanju sina demokrate Džozefa Bajdena u Ukrajini.

Navode iz prijave uzbunjivača kasnije je potvrio i transkript razgovora dvojice predsednika koji je objavila Bela kuća.

Tramp sve vreme negira da je uradio bilo šta loše, optužuje demokrate za "lov na veštice" i uzbunjivača naziva špijunom.

U dosadašnjoj istrazi u procesu opoziva saslušani su brojni aktuelni i bivši zvaničnici Trampove administracije.

Od njih je najeksplicitniji bio aktuelni ambasador SAD u Ukrajini Vilijem Teljor koji je rekao da je u Trampovom odnosu sa Zelenskim postojao princip "usluga za uslugu".

Podrška javnog mnjenja opozivu se promenila u korist onih koji podržavaju opoziv predsednika Trampa. Ankete takođe pokazuju da je američko društvo po ovom pitanju dubooko podeljeno.