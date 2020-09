Tramp - Kim pisma: Prijateljstvo i pohvale

Dugogodišnji novinar dnevnika Vašington posta Bob Vudvord, poznat po razotkrivanju afere "Votergejt", u svojoj novoj knjizi "Bes" iznosi detalje o neubičajenom odnosu predsednika SAD Donalda Trampa i severnokorejskog lidera Kim Džong Una.



Knjiga će biti objavljena tek naredne sedmice, ali je nekoliko američkih medija u sredu objavilo izvode, uključujući i delove ličnih pisama koja su Tramp i Kim razmenili protekle dve godine.



U pismima, severnokorejski lider upućuje velike pohvale na račun američkog lidera, kojem se više puta obraća rečima "Vaša ekselencijo" i pozdravlja "duboko i specijalno prijateljstvo", čak i za vreme zastoja u širim nuklearnim pregovorima SAD i Severne Koreje.



"Čak i sada, ne mogu da zaboravim taj istorijski trenutak kada sam čvrsto držao ruku Vaše ekselencije na prelepoj i svetoj lokaciji dok je celi svet gledao", napisao je Kim Trampu posle prvog sastanka u Singapuru u junu 2018. godine. Reč je o jednom od dva Kimova pisma koja je objavila kablovska mreža CNN.

Posle drugog samita u Vijetnamu, Kim je rekao Trampu "da je svaki minut koji smo podelili pre 103 dana u Hanoju takođe bio slavni trenutak koji ostaje vredna uspomena", prenosi CNN koji je imau uvid u transkripte dva pisma.



Američki lider ćesto je uzvraćao pohvale. Nakon sastanka u Singapuru, Tramp je Kima opisao kao "neverovatno pametnog", prenosi Vašington post. Dnevnik navodi i da se Tramp hvalio Vudvordu da mu Kim "priča sve" i da je između ostalog opisao kako je ubio svog ujaka, Džang Song Taeka koji je pogubljen 2013. godine zbog izdaje.

Tramp je slične komentare izneo u intervjuu Glasu Amerike, odmah posle samita u Singapuru, kada je rekao da je Kim "pametan, da voli svoj narod i zemlju".

Preterane pohvale?

Vudvord je naveo da je tokom pisanja knjige imao uvid u 25 pisama koje su razmenili Tramp i Kim, mada nije poznato koliko će te prepiske biti uključeno.

Za sada, u objavljenim izvodima iz knjige nema velikih iznenađenja kada je reč o odnosu Trampa i Kima, a predsednik SAD je već objavio delove prepiske. Međutim analitičari smatraju da pisma predstavljaju važan uvid u lične osobine i pregovarački stil dvojice lidera.

“Interesantno je videti kako se Kimove lične osobine provlače kroz ta pisma. Okružen poslušnicima celog života i posmatrač i učenik preteranih izliva divljenja prema svom ocu i dedi, Kim gotovo sigurno zna kako da iskoristi pohvale da bi zloupotrebio nečiju nesigurnost i želju za veličinom", kaže Džung Pak, bivši analitičar Centralne obaveštajne agencija (CIA) koji radi za Institut Brukings, sa sedištem u Vašingtonu. Napisao je i knjigu o Kim Džong Unu.

Neoubičajeno prijateljstvo

Tramp i Kim se nisu uvek slagali. 2017. godine redovno su razmenjivali uvrede - Tramp je Kima zvao "mali raketaš", a Kim Trampa "mentalno poremećeni američki izlapeli starac".

Predsednik SAD je u jednom trenutku zapretio da će "potpuno da uništi" Severnu Koreju.



Tenzije su ublažene nakon što je Tramp postao prvi američki predsednik koji se za vreme mandata u Beloj kući sastao sa severnokorejskim liderom. Kasnije je tvrdio da su se njih dvojica" zaljubili".

Odnos Trampa i Kima i dalje je dobar, uprkos tome što je Severna Koreja prošle godine nastavili raketne testove i napustila nuklearne pregovore.



Ukoliko osvoji još jedan mandat u novembru, Tramp je najavio da će "veoma brzo" postići sporazum sa Kimom. Trampov demokratski protivkandidat, Džo Bajden, rekao je da neće nastaviti ličnu komunikaciju sa Kimom, čime je nagovestio povratak na tradicionalniju američku politiku prema Severnoj Koreji.​

Uticaj na buduće razgovore

Pojedini sada strahuju da bi objavljivanje privatnih pisama Trampa i Kima moglo da uvredi Severnu Koreju i poremeti buduće razgovore.

“Reč je o diplomatskoj komunikaciji", navodi Mark P. Beri, dugogodišni analitičar korejskih pitanja i pomoćnik urednika Međunarodnog časopisa o svetskom miru.

Situacija je takođe komplikovana zašto što se u autokratskoj Severnoj Koreji, Kimove izjave tretiraju sa najvećim uvažavanjem, smatra Beri.



“Najgore što može da se dogodi je da Kim u domaćoj javnosti izgleda kao da se pokorava Trampu", ističe Beri.

Severna Koreja nije komentarisala objavljivanje prepiske između dvojice lidera, ali Pjongjang možda i neće biti previše iznenađen s obzirom na to da je Tramp tvitovao jedno od Kimovih pisama u julu 2018. godine.



“To neće mnogo uticati na Kimov stav. On razumije da postoji mogućnost da nešto procuri", ističe Li Sang-sin iz Korejskog instituta za nacionalno ujedinjenje.



Ketrin Boto, analitičarka u programu za Aziju pri Karnegijevoj zadužbini za međunarodni mir kaže da ne bi bila iznenađena kada bi Kim iskoristio objavljivanje pisama kao razlog za odbijanje razgovora.



“Kao dokaz nepoštovanja SAD ili nešto slično. Međutim, u stvarnosti, Kimova spremnost da razgovara u budućnosti zasnovana je na potencijalnom ublažavanju sankcija ili drugim promenama u američkom pregovaračkom stavu. Ovo naravno to ne menja", ocenjuje Boto.

Odnos Trampa i Kima nedovoljan za napredak?

Severna Koreja već mesecima bojkotuje razgovore, koji su počeli da zastaju nakon neuspešnog samita u Hanoju u februaru 2019. godine.

Tramp i Kim sastali su se još jednom - u demilitarizovanoj zoni koja razdvaja dve Koreje u februaru 2019. godine, što je kratkotrajno oživelo nade da bi pregovori mogli da budu nastavljeni.

Mesec nakon sastanka, Kim je pisao Trampu "u novom tonu", navodno nezadovoljan zato što nisu u potpunosti obustavljene američko-južnokreojske vojne vežbe, prenosi CNN.



"Uvređen sam i ne želim da to krijem od vas. Veoma sam, veoma uvređen", napisao je Tramp Kimu.



Severnokorejski zvaničnici su proteklih meseci isticali da je odnos Trampa i Kima i dalje snažan i da je verovatno sprečio da tenzije izmaknu kontroli, ali da nije dovoljan da osigura napredak u nuklearnim pregovorima.