Hašim Tači se izjasnio da nije kriv za ratne zločine

Hašim Tači, bivši predsednik Kosova i jedan od komandanata Oslobodilačke vojske Kosova, izjasnio se da nije kriv pred Specijalnim sudom u Hagu ni po jednoj tački optužnice koja ga tereti za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti.

“Časni sude optužnica je potpuno neosnovana. Ja se izjašnjavam da nisam kriv ni po jednoj tački optužnice”, izjavio je Tači.

Pored Hašima Tačija i predstavnika tužilaštva ročištu prisustvovao je i Tačijev advokat Denis Hoper.

“Gde se nalaze optužbe o krađi ljudskih organa i Žutoj kući koje su bile ključne za osnivanje ovog suda”, upitao je Hoper.

Tačijev branilac je najavio i da će u toku pretresa pokrenuti i pitanje reputacije Hašima Tačija. On je pročitao i citate iz knjige američkog senatora Bob Dola o Tačijevoj ulozi u toku rata.

“On kaže sledeće – Kosovo je prošlo jedan neverovatan put, jedan čovek je bio od ključnog značaja za razvoj ovog bastiona demokratije na Balkanu, a taj čovek je Hašim Tači. On je mlad čovek od svega 30 godina i predvodio je delegaciju kosovskih Albanaca na međunarodnoj konferenciji u Rambujeu u Francuskoj. Tači je došao za pregovarački sto kao neko koga niko nije poznavao, a do kraja te konferencije, dve nedelje kasnije on je bio priznat. Svi su ga smatrali glasom razuma u trenutku kada su postojale interne borbe i trvenja", navodi su knjige Boba Dola koje je u sudnici pročitao Hoper.

Dodao je i da je Dol u knjizi primeetio da je sudbina kosovske nacije i naroda zavisila od Tačijeve sposobnosti da ubedi svoje saborce o neophoodnosti kompromisa.

"To nije bio jednostavan zadatak na terenu gde su se oni sukobljavali i suočavali sa zločinima koje su počinile srpske vlasti. Dakle, on je radio na kompromisu u situaciji kada su se suočavali sa nepravdom koju je Srbija nanela kosovskom narodu. Dakle, Hašim Tači je izašao sa ovih pregovora i iz rata kao glas razuma, uprkos strašnim zverstvima koja su bila počinjena u njegovoj zemlji koje je počinila Srbija. On je svoju zemlju izveo do nezavisnosti, do slobode i stvorio je zemlju kakva postoji danas", navodi su knjige Boba Dola koje je pročitao Denis Hoper.

"To je zemlja koja je mlada, koja je orijentisana ka mladosti, koja je živa, multietnička multikulturna, tolerantna, koja podržava sve religije i koja želi i radi na pomirenju sa Srbijom”, rekao je Hoper - pozivajući se na navode knjige senatora Dola.

Hoper je podsetio i na reči Džozefa Bajdena o Hašimu Tačiju

“Bajden je rekao da je Hašim Tači, Džordž Vašington Kosova”, rekao je Hoper istakavši da je Bajden to rekao 2017 godine, kada je bio potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država i da je sada on budući američki predsednik.

Tužilaštvo je najavilo da će pozvati sve one koje je citirati odbrana, a koji su hvalili ulogu Hašima Tačija.

“Što se tiče citata koje je odbrana pročitala, mi ćemo sve ljude koji su to izjavili pozvati da se nađu ovde u sudnici i pitati – gospodine u to vreme kada ste dali tu izjavu, da li ste bili upoznati sa dokazima o desetinama ljudi koji su stradali. Da li ste se upoznali sa porodicama preminulih žrtava, da li ste upoznati sa odgovornošću koju snosi lice o kojem govorite tako pohvalno”, naveo je predstavnik tužilaštva.

Optužnica protiv Tačija ima 10 tačaka. Optužen je za ratni zločin i zločin protiv čovečnosti, a tereti se za progon, zatvaranje, proizvoljno lišavanje slobode, druge nehumane postupke, surovo postupanje, mučenje, ubistva i prisilne nestanke lica.

Tači se prvi put pojavio pred sudijom za prethodni postupak Specijalizovanih veća Kosova u Hagu, nakon što je 5. novembra uhapšen i prebačen u pritvor u Hagu.

Prethodno je pred sud je izveden i bivši portparol OVK Jakup Krasnići koji se takođe izjasnio da nije kriv ni po jednoj tački optužnice.