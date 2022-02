SAD: Ruska invazija na Ukrajinu "mogla bi sada da se dogodi svakog trenutka"

Sjedinjene Države sada veruju da se ruska invazija na Ukrajinu "može desiti u bilo kom trenutku", rekao je u nedelju savetnik Bele kuće za nacionalnu bezbednost Džejk Salivan, govoreći o onome što bi mogla da bude najveća vojna operacija u Evropi nakon Drugog svetskog rata.

"Verujemo da su Rusi uspostavili kapacitete da pokrenu značajnu vojnu operaciju u Ukrajini, a mi smo naporno radili na pripremi odgovora", rekao je Salivan za NBC.

U odvojenom intervjuu za Foks njuz, Salivan je rekao: "Svaki dan sada, Rusija bi mogla da preduzme akciju protiv Ukrajine, ili bi za to moglo da prođe nekoliko nedelja", a američki obaveštajni zvaničnici procenjuju da Moskva ima 70 odsto svojih udarnih snaga na mestu za napad.

On je rekao da će ruska invazija imati dogoditi "ogromnu ljudsku cenu za Ukrajinu, ali i stratešku cenu za Rusiju", a SAD su spremne da uvedu brze i oštre ekonomske sankcije Rusiji kako bi sputale njenu ekonomiju.

"Kakve god akcije da Rusija preduzme sledeće, Amerika je spremna", rekao je Saliven.

Salivan je, međutim, rekao da su SAD spremne da pregovaraju sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom zbog njegove navodne zabrinutosti za bezbednost u vezi sa akcijama SAD i njihovih 29 saveznika u NATO.

"To uključuje postavljanje raketnih sistema određenih dometa", rekao je Salivan. "To uključuje transparentnost oko vojnih vežbi. To uključuje veći kapacitet za izgradnju poverenja i izbegavanje incidenata koji bi mogli da dovedu do eskalacije ili pogrešne procene".

"Ali ono o čemu nismo spremni da pregovaramo su fundamentalni principi bezbednosti koji uključuju otvorena vrata za NATO za zemlje koje mogu da ispune zahteve", rekao je Saliven odbijajući Putinov zahtev da NATO isključi mogućnost članstva Ukrajine.

Zapadni saveznici kažu da nijedna spoljna država nema pravo veta na to koje zemlje se pridružuju Atlantskom savezu.

Američki predsednik Džo Bajden prošle nedelje je naredio da se 3.000 američkih vojnika pošalje u dve istočne zemlje NATO, Poljsku i Rumuniju. Izveštaji kažu da su se trupe američke 82. vazdušno-desantne divizije iskrcale u jugoistočnu Poljsku u blizini granice sa Ukrajinom.

Vašington je isključio mogućnost slanja trupa koje bi se borile uz ukrajinske snage u slučaju ruske invazije. SAD su, međutim, poslale vladi u Kijevu oružje i odbrambene projektile u vrednosti od 500 miliona dolara.

Ako Rusija izvrši invaziju na Ukrajinu, a zatim prekine svoje isporuke prirodnog gasa evropskim zemljama u znak odmazde na američke sankcije, Salivan je rekao da se SAD će se angažovati kako bi pomogle u preusmeravanju zaliha prirodnog gasa sa drugih mesta na svoje evropske saveznike.

U svakom slučaju, Salivan je rekao da ako Rusija napadne Ukrajinu, njen gasovod Severni tok 2 koji ide ispod Baltičkog mora od Rusije do Nemačke "neće napredovati". Gasovod je, inače, završen, ali još nije u funkciji.

U intervjuu za NBC, Salivan je rekao da je Bajden "okupio naše saveznike. On je pojačao i uverio naše partnere na istočnom krilu. On je pružio materijalnu podršku Ukrajincima, a Rusima je ponudio diplomatski put ako to izaberu, ali u svakom slučaju, mi smo spremni, naši saveznici su spremni i pokušavamo da pomognemo i ukrajinskom narodu da se pripremi".