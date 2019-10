SAD šalju "vojnu opremu" kako bi zaštitile sirijska naftna polja

Američki vojni planeri podržavaju pozive predsednika Donalda Trumpa da se zaštite naftna polja u Siriji, kako od terorističke grupe Islamska država, tako i od drugih potencijalnih protivnika i pripremaju se da pošalju više vojne opreme kako bi se to sprovelo.

Zvaničnik odbrane rekao je da je kasno u četvrtak da SAD rade na jačanju položaja američkih trupa koje su još uvek u Siriji i da se to radi "u koordinaciji sa našim partnerom SDF-om (Sirijskim demokratskim snagama) na severoistoku Sirije", te da će ti napori uključivati i slanje dodatne "vojne opreme" u region.

"Jedan od najznačanijih postignuća koje su SAD i naši partneri ostvarili u borbi protiv ISIS-a jeste preuzimanje kontrole nad naftnim poljima u ističnoj Siriji", rekao je zvaničnik upotrebljavajući akronim za terorističku grupu Islamska država. "Moramo uskratiti ISIS-u te prihode, kako bismo obezbedili da se on ne obnovi".

Zvaničnik je odbio da da više detalja, ali Njuzvik i CNN izveštavaju da Pentagon razmatra upotrebu tenkova ili lakih oklopnih vozila.

Trupe SAD

Sekretar za odbranu SAD Mark Esper, koji se nalazi u Briselu zbog sastanka sa NATO saveznicima, rekao je ranije ove nedelje da dok su neke trupe SAD već napustile Siriju, druge su pozicionirane u gradovima i selima sa ciljem obezbeđivanja zaštite postrojenjima.

Vest da SAD planiraju da pošalju dodatne resurse stigla je samo nekoliko sati nakon što se predsednik Donald Tramp oglasio na društvenim mrežama kako bi naglasio važnost koju pridaje naftnim poljima.

"NIKADA nećemo dozvoliti da obnovljeni ISIS ima ta polja!", tvitovao je Trump, dodajući u drugom tvitu: "Možda je vreme da Kurdi počnu da se kreću ka naftnom regionu!"

Taj potez je već dobio podršku nekih ključnih saveznika predsednika u Kongresu.

"Pomalo me ohrabruje to što dolazimo do plana da ispunimo naše osnovne ciljeve u Siriji", rekao je novinarima republikanski senator Lindzi Grejm nakon sastanka sa zvaničnicima odbrane, uključujući i predsedavajućeg Združenog generalštaba Marka Mileja.

Plan "nam može dati ono što nam je potrebno kako bismo sprečili da se ISIS vrati, da Iran preuzme naftu, da ISIS uzme naftu", rekao je Grejm odbijajući da da više detalja.

Namera da se u Siriju pošalje više opreme i možda dodatne trupe, dolazi u trenutku kada Pentagon izvršava ono što su zvaničnici opisali kao "namerno povlačenje" oko 1.000 vojnika koji su operisali širom severoistične Sirije, često radeći sa uglavnom kurdskom SDF u borbi protiv Islamske države.

Međutim, Tramp je u sredu objavio da će se SAD "izvući" iz Sirije nakon što su postigle prekid vatre između SDF-a i Turske, koja mnoge borce SDF-a smatra za teroriste ciljajući ih tokom nedavnog upada u Siriju.

"Učinili smo im veliku uslugu", rekao je predsednik tokom obraćanja u Beloj kući u sredu. "Sada izlazimo... Neka se neko drugi bori na tom dugo krvavom pesku".

Ipak, Tramp je rekao da naftna polja ostaju prioritet.

"Štitićemo ih i biće odlučeno šta ćemo raditi sa njima u bućnosti", rekao je on.

Naftna polja u istočnoj Sirji

Islamska država preuzela je kontrolu nad naftnim poljima na istoku Sirije 2014. godine i zadržala se na njima sve dok ih koalicija predvođena SAD nije zauzela 2016. godine.

U međuvremenu, analitičari procenjuju da je teroristička grupa zaradila ukupno oko 750 miliona dolara iz prodaje te nafte.

Zvaničnici i analitičari sumnjaju da će Islamska država, koja se reorganizuje, pokušati da ponovo preuzme kontrolu nad poljima. Ali kažu da bi mogli naći i druge načine kako bi iskoristili tu naftu u korist grupe.

"Sredinom 2000-ih, grupa koja je prethodila ISIS-u, Islamska država Iraka, otelimala je naftne tankere", rekao je ekonomista Renda, Havard Šac, koji je izučavao finansiranje te terorističke grupe. "Danas u Siriji, ako nafta napusti naftna polja u kamionu na severoistoku i ako postoji ograničena kontrola puteva od strane koalicije ili SDF-a, ISIS bi to mogao to da ponovi."

Pored malog kontingenta američkih trupa, SDF koji su podržavale SAD takođe je u toj oblasti i u ovom trenutku kontroliše proizvodnju.

Pitanja o tome kuda će tačno ići saradnja između Sjedinjenih Država i SDF-a, posebno nakon što su mnogi čelnici SDF-a optužili Vašington da ih je prepustio turskim snagama, ostaju bez odgovora.

Kako su se američke trupe povukle, a turske snage napredovale, SDF je pristao da sarađuje i sa sirijskim režimom, i sa ruskim snagama, a obe zemlje su protivnici Amerike.

Ipak, zapovednik SDF-a general Mazloum Abid rekao je u sredu i četvrtak da je zainteresiran za nastavak saradnje sa Sjedinjenim Državama.

Međutim, razgovor o tome kako zaštititi naftna nalazišta zapretio je da će zaseniti kurdske prigovore da je Turska, zajedno s milicijama koje podržava Turska, aktivno kršila i sporazume posrednika SAD i Rusije kako bi okončala borbe.

"Turska vojska je uprkos primirju napala sela Asadija, Mišrafa i Manajer, sa velikim brojem plaćenika i svih vrsta teškog naoružanja", tvitovao je portparol SDF-a Mustafa Bali. "SDF će demonstrirati svoje pravo na legitimnu samoodbranu, a mi nismo odgovorni za kršenje sporazuma."

Dopisnica Glasa Amerike iz Ujedinjenih nacija, Margaret Bešir, učestvovala je u pisanju ovog izveštaja.