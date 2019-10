Turska želi da sirijske snage napuste pograničnu oblast, kaže Erdoganov saradnik

Turski predsednik Rečep Tajip Erdogan želi da se snage sirijske vlade izmeste iz oblasti u blizini turske granice, kako bi on mogao da tu preseli oko dva miliona izbeglica, rekao je njegov portparol Asošijeted presu u subotu. Zahtev če biti glavna tema Erdoganovih razgovora naredne nedelje sa sirijskim glavnim saveznikom, ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

Situacija duž sirijsko-turske granice postala je haotična nakon što su SAD povukle svoje trupe iz tog područja, otvorivši vrata turskoj invaziji čiji je cilj proterivanje boraca koje predvode Kurdi i koje Turska smatra teroristima.

Napušteni od svojih američkih saveznika, Kurdi su, uz rusko posredovanje, pozvali Damask da pošalje trupe u severoističnu Siriju kao zaštitu od turskih snaga.

To je zakomplikovalo plan Turske da stvori "bezbedonsnu zonu" duž granice, u koju bi mogla da preseli sirijske izbeglice koje su sada u Turskoj.

Većina tih izbeglica pobegla je od sirijske vlade.

Erdoganov portparol, Ibrahim Kalin, rekao je da Ankara ne želi ni sirijske snage, ni kurdske borce u pograničnoj oblasti, pošto izbeglice neće želeti da se vrate u u oblasti pod njihovom kontrolom.

Turska kaže da ona želi da nadzire tu oblast.

"To je jedna od tema o kojima ćemo diskutovati sa Rusima, jer, ponovo, mi nećemo prisiljavati izbeglice da idu nekud kuda ne žele da idu", rekao je on. "Mi želimo da stvorimo uslove koji će im biti odgovarajući, kako bi se vratili tamo gde će se osećati bezbedno".

Truska je primila oko 3,6 miliona Sirijaca koji su bežali od konflikta u Siriji, ali sada želi da se većina njih vrati. Za sada, samo mali broj izbeglica vratio se u enklade koje je Turska već zauzela i koje kontroliše od 2017.

Sporazumom koji su postigle Sjedinjene Država i Turska u četvrtak, ustanovljeno je petodnevno primirje. Turska očekuje da se kurdski borci povuku iz te oblasti.

Sporazum o povlačenju

Visoki zvaničnih sirijskih Kurda priznao je po prvi put da su snage predvođene Kurdima pristale da se povuku, izjavivši da će se njihove snage povući 30 kilometara južno od granice.

Redur Kalil, visoki zvaničnik Sirijskih demokratskih snaga (SDF) rekao je za AP da će se povlačenje dogoditi kada Turska dozvoli snagama koje predvode Kurdi da evakuišu svoje borce i civile iz Ras al Ajna, grada na granici koji je pod opsadom snaga koje podržava Turska. On je rekao da su snage predvođene Kurdima spremne da izvedu tu evakuaciju u nedelju, ukoliko ne bude daljih odlaganja.

Kalil je rekao da će se borci predvođeni Kurdima povući iz 120 kilometara dugog pojasa duž granice od Ras al Ajna do Tal Abjada, krećući se međunarodnim auto-putem.

"Predani smo samo američkoj verziji, ne turskoj", rekao je Kalil.

Ranije postignuti sporazum između SAD i Turske o "bezbednoj zoni" duž granice Sirije i Turske, opterećen je različitim definicijama te oblasti.

Erdogan je rekao da se kurdski borci moraju povući sa većeg dela oblasti duž granicu, od reke Eufrat do granice sa Irakom - što je više od 440 kilometara - ili će turska ofanziva biti nastavljena u utorak.

Ali, zvaničnici SAD kažu da se sporazum odnosi na manji deo teritorije između dva grada. Kalin je potvrdio da je to oblast u kojoj važi prekid vatre, ali je rekao da Turska želi širu oblast.

Kamen spoticanja

Nakon dva dana primirja, pogranični grad Ras al Ajn je kamen spoticanja koji sprečava napredak.

"Nadamo se da ćemo noćas ili sutra postići sporazum i napustiti oblast", rekao je Kalin.

Kurdski zvaničnik u međuvremenu saopštio je da su njegove snage ispregovarale sa Amerikancima detalje svog povlačenja sa granice, koje bi počelo evakuacijom iz Ras al Ajna. Ali, on je rekao da je evakuacija blokirana 48 sati, pošto snage koje podržava Turska nastavljaju sa opsadom tog grada.

Delimična evakuacija dogodila se u subotu. Medicinski konvoj pušten je da uđe u deo grada koji je još u rukama Kurda i da evakuiše 30 ranjenih i četiri bebe iz bolnice. Kalil kaže da je sada plan da se evakuacija iz Ras al Ajna okonča u nedelju.

Turski zvaničnici negiraju da krše prekid vatre ili da sprečavaju povlačenje boraca, optužujući Kurde za nastavak nasilja.

Ukoliko se kurdski borci povuku iz granične oblasti duge 120 kilometara, nije sigurno koji će sporazim važiti za ostatak severoistične granice, koja većim delom ostaje u rukama boraca koje predvode Kurdi.

Prošle nedelje, sirijske snage započele su raspoređivanje u kurdskim oblastima, premeštajući se samo na lokaciju direktno na granici, u grad Kobani i na nekoliko pozicija dalje prema jugu.

Kalil kaže da sirijska vlada i njen saveznik Rusija ne žele da se rasporede šire u toj oblasti, očigledno kako bi izbegli dodir sa Turskom.

"Primetili smo da ne postoji želja (Rusa i Sirijaca) da se pošalje sirijska vojska na liniju razdvajanja između nas i Turaka, izuzev u Kobaniju", rekao je on.

Granični grad Kobani takođe stoji između sirijskih teritorija koje kontroliše Turska ka zapadu i istočne Sirije koju drže Kurdi.

Kalil je rekao da nije jasno šta će se dogoditi nakon što se njegove snage povuku do kraja petodnevnog prekida vatre.

"Sporazum zapravo predaje sirijsku zemlju stranoj državi. To nije dobro. To je loše po nas", rekao je on. "Nemamo kako da pobedimo. Jedina pobeda su međunarodne simpatije".