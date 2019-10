Erdogan i Putin dogovorili povlačenje kurdskih boraca i zajedničke patrole

Predsednici Rusije i Turske, Vladimir Putin i Redžep Tajip Erdogan, postigli su sporazum o podeli kontrole nad severoistokom Sirije, koji zahteva da kurdski borci napuste područje duž cele granice Sirije i Turske.



Prema dogovoru, Turska bi zadržala kontrolu nad područjima u koja je ušla posle pokretanje ofanzive ranije ovog meseca, dok bi ruske i sirijske snage kontrolisale ostatak granice.

Putin i Erdogan su takođe dogovorili zajedničke patrole u pograničnom području. Kurdski borci, prema sporazumu, imaju još 150 sati, počev od srede u podne, da napuste sva preostala područja duž granice Turske i Sirije, duge 440 kilometara. Kurdski borci, kako je saopšteno, povući će se 30 kilometara od pograničnog područja,

Kurdske snage prethodno su saopštile da su se u potpunosti povukle iz zone duž granice sa Sirijom, kao što je bilo predviđeno dogovorom SAD i Turske o petodnevnom prekidu vatre koji ističe u 10 uveče po lokalnom vremenu.

Kurdski zvaničnik rekao je da su borci napustili pogranično područje, dok je neimovani visoki američki zvaničnik naveo da je komandant Sirijskih demokratskih snaga, koje predvode Kurdi, rekao potpredsedniku SAD Majku Pensu da su se svi kurdski borci povukli.

Američki zvaničnik je dodao da SAD rade sa Turskom na tome da se turska vojna ofanziva trajno zaustavi.

Turski predsednik prethodno je rekao da se stotine kurdskih boraca i dalje nalaze blizu sirijske severoistočne granice i da bi Turska mogla da nastavi ofanzivu u tom području, kada istekne pekid vatre.

Ankara je poručila da kurdske snage, koje smatra teroristima zbog veza sa kurdskim ekstremistima u jugoistočnoj Turskoj, moraju da napuste "bezbednu zonu", koju Turska želi da uspostavi u Siriji.

"Povlačenje se nastavlja. Već se povuklo 700 do 800 boraca, a ostatak, 1.200 do 1.300 se povlači. Svi moraju da odu, proces se neće okončati dok to ne urade", rekao je Erdogan uoči odlaska u Rusiju.

Turska je počela vojnu operaciju protiv Kurda u severnoj Siriji pre gotovo dve nedelje posle odluke predsednika Donalda Trampa da povuče američke vojnike iz tog područja.

Američko povlačenje kritikovali su članovi Kongresa, među kojima i pojedini republikanci, kao izdaju kurdskih saveznika koji su pomagali Sjedinjenim Državama u borbi protiv Islamske države.

Tramp je u ponedeljak rekao da se prekid vatre poštuje, uprkos manjim okršajima, i da bi možda mogao da bude produžen posle utorka. Međutim, Erdogan je rekao da bi borbe mogle da se nastave.

"Ako se ne ispune obećanja koja nam je dala Amerika, nastavićemo operaciju, ovog puta sa većom odlučnošću", upozorio je turski lider.

"Bezbedna zona"

Turska je saopštila da želi da uspostavi "bezbednu zonu" duž 440 kilometara duge granice sa severoistočnom Sirijom, ali su meta ofanzive do sada bila dva pogranična grada u središtu tog pojasa, Ras al Ajn i Tel Abjad, koji su 120 kilometara udaljeni jedan od drugog.

Izvor iz turskih bezbednosnih snaga prvobitno je saopštio da se kurdski borci povlače iz tog pojasa. Dodao je da će Erdogan i Putin u Sočiju razgovarati o širem povlačenju iz celog pograničnog područja.

Sirijske i ruske snage već su ušle u dva pogranična grada Manbidž i Kobani, koji se nalaze unutar planirane "bezbedne zone", ali zapadno od turskih vojnih operacija.

Erdogan je rekao da bi prihvatio da sirijske snage budu u tom području, dok god nema kurdskih boraca.

Kremlj je saopštio da se nada da će turski predsednik Putinu preneti više informacija o planovima Ankare za severoistočnu Siriji, i da razmatra novu ideju Nemačke da se u tom području uspostavi bezbednosna zona, pod međunarodnom kontrolom, u koju bi bile uključene i Turska i Rusija.

Nemačka ministarka odbrane Anegret Kramp - Karenbauer rekla je da bi taj potez stabilizovao region.

Prema podacima sirijske Opservatorije za ljudska prava, u turskoj ofanzivi je poginulo 120 civila, dok je oko 300 hiljada raseljeno.