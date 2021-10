Šef NATO upozorava da ne treba potcenjivati Alijansu

Najviši zvaničnik NATO signalizira da bi bilo pogrešno gledati na povlačenje snaga iz Avganistana ili smanjivanje tenzija između Francuske i Sjedinjenih Država kao slabljenje transatlantske alijanse.

Umesto toga, generalni sekretar Jens Stoltenberg upozorio je potencijalne protivnike da će NATO ostati jedinstven i odlučan protiv sve većeg broja pretnji koje stižu od starih i novih protivnika.

"Postavljaju se pitanja o snazi veze između Evrope i Severne Amerike", rekao je Stoltenberg publici na Univerzitetu Džordžtaun u Vašingtonu nakon niza sastanaka sa najvišim američkim zvaničnicima.

"Oni ne menjaju veliku sliku", rekao je on. "Ne znamo koja će biti sledeća kriza, ali znamo da šta god da se desi, sigurniji smo kada stojimo zajedno."

Konkretno, Stoltenberg je odbacio optužbe da je američki predsednik Džo Bajden odbacio saveznike NATO kada je odlučio da izvrši prethodni sporazum američke administracije o povlačenju američkih trupa iz Avganistana.

"Ideja da Sjedinjene Države nisu konsultovale je pogrešna", rekao je Stoltenberg. "To je činjenično pogrešno".

Lider NATO je takođe rekao da, iako je Francuska "razočarana" novim bezbednosnim paktom između SAD, Ujedinjenog Kraljevstva i Australije -takozvanim sporazumom AUKUS u kojem će SAD i Velika Britanija deliti tehnologiju sa Australijom kako bi joj pomogle u izgradnji podmornica na nuklearni pogon. "Saveznici NATO slažu se oko široke slike koje moramo da se držimo zajedno radeći i sa našim azijsko-pacifičkim partnerima".

"Kina ima drugi najveći budžet za odbranu na svetu. Oni ulažu velika sredstva u nove vojne sposobnosti, uključujući nuklearne sisteme naoružanja velikog dometa", rekao je Stoltenberg. "Očekujem da će predstojeći novi strateški koncept za NATO zapravo odražavati mnogo sveobuhvatniji i jedinstveniji stav o tome kako se odnositi prema Kini".

Ali generalni sekretar NATO sačuvao je svoje najteže ocene za Rusiju, upozorivši da su odnosi između NATO i Moskve "na najnižoj tački od kraja Hladnog rata".

"Oni su rasporedili nove, napredne sisteme naoružanja. Prekršili su jedan od kamena temeljaca kontrole naoružanja, INF (Pakt o nuklearnim snagama srednjeg dometa) koji je zabranjivao sve sisteme naoružanja srednjeg dometa", rekao je on. "I videli smo agresivniju Rusiju u inostranstvu, na mnogim mestima, a zatim i represivniju Rusiju kod kuće".

Stoltenberg je otišao još dalje, osuđujući Moskvu zbog njenog stava o proširenju NATO, posebno zbog protivljenja članstvu Gruzije i Ukrajine.

"Pravo je bilo koje suverene nacije da odluči svoj put. Čitava ideja da je to što se mali susedi pridružuju NATO provokacija Rusije je apsolutno pogrešna", rekao je on. "To je provokacija, da to bilo ko govori".

Stoltenberg je odbio da kaže kada bi Gruzija ili Ukrajina mogle da dobiju članstvo u NATO, nazvavši to pitanjem dve zemlje i Alijanse i "nikoga drugog".

Stoltenberg je takođe rekao da je tokom svog boravka u Vašingtonu, posebno tokom sastanka u ponedeljak sa Bajdenom, tražio od članica NATO da učine više kako bi pomogle onima koji imaju aspiracije ka članstvu.

"Moramo pojačati i učiniti više za te zemlje aspirante, jer sve dok nisu članice, trebalo bi da im pružimo veću podršku, više obuke, jačanje kapaciteta, da im pomognemo u sprovođenju reformi, borbi protiv korupcije i izgradnji bezbednosnih i odbrambenih institucija", rekao je Stoltenberg.

"Moramo da ustanovimo da postoji mnogo između ničega i punopravnog članstva", dodao je on.

U izveštaju sa sastanka u Beloj kući u ponedeljak navodi se da su dvojica lidera "razgovarali o međunarodnom bezbednosnom okruženju i stalnim naporima NATO da zaštiti transatlantsku odbranu".

Takođe je navedeno da je Bajden "potvrdio svoju snažnu podršku NATO-u i važnost jačanja odvraćanja i odbrane od strateških konkurenata i transnacionalnih pretnji".