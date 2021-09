Kako zapadni vojni pakt i nukelarne podmornice Australije utiču na Kinu

Sjedinjene Države, Ujedinjeno Kraljevstvo i Australija objavile su u četvrtak ono što Kraljevska australijska mornarica na svojoj veb stranici opisuje kao "pojačano trilateralno bezbednosno partnerstvo" poznato kao AUKUS (Australija, Ujednjeno Kraljevstvo i SAD). Kaže se da će Australija dobiti najmanje osam podmornica na nuklearni pogon, koje će se graditi u Australiji uz upotrebu američke tehnologije.

Upotreba australijskih podmornica na nuklearni pogon u Indo-Pacifiku naljutila je Kinu pretnjom da će obuzdati njeno širenje na istim vodenim putevima, kažu stručnjaci.

Bezbednosni dogovor tri zemlje usledio je nakon što je Australija odustala od ranijeg sporazuma sa Francuskom o dizel-električnim podmornicama, što je naljutilo Pariz. Francuski ministar spoljnih poslova Žan Iv Drian čak je opisao odluku Australije da odustane od sporazuma kao "nož u leđa". Francuska je u petak povukla svoje ambasadore iz SAD i Australije.

Analitičari ističu partnerstvo kao poslednji pokušaj Zapada da se bori sa Kinom za kontrolu nad morima koja Peking naziva svojim, uprkos teritorijalnim sukobima sa drugim azijskim vladama, uključujući zapadne saveznike. Jedan od spornih plovnih puteva je i Južno kinesko more bogato resursima.

Podmornice na nuklearni pogon znače plovila koja su više nevidljiva i brza, dok britansko učešće sugeriše na širi program koji nije samo još jedan napor predvođen SAD usmeren protiv Kine, kažu eksperti. Očekuje se da će podmornice biti spremne do 2035.

"Operativno, to bi Kinezima trebalo da smeta, jer ako Australija na krau dobije nuklearne podmornice, onda može ostati na pozicijama na mestima poput Južnog kineskog ili Istočnog kineskog mora radi manje ili više stalnog raspoređivanja", rekao je Gregori Poling, direktor Azijske Inicijative za pomorsku transparentnost u okviru Centra za strateške i međunarodne studije sa sedištem u Vašingtonu.

Podmornice neće odmah postati "onlajn", rekao je on, ali u prvih pet do 10 godina važno je "ono što (partnerstvo) govori o držanju i volji Australije da se suprotstavi Kini i šta god da je promena stava za SAD", rekao je Poling. Vašington bi na kraju mogao da povećati vojne rotacije i vežbe sa Kanberom, rekao je on.

Kineski pomorski sukobi

Peking polaže pravo na oko 90 odsto Južnog kineskog mora i razbesneo je Bruneje, Maleziju, Tajvan, Vijetnam i Filipine izgradnjom veštačkih ostrvaca i prolaskom brodova kroz sporne vode. Sa Japanom se bori za suverenitet u delovima susednog Istočnog kineskog mora.

Zapadne zemlje su ponovo primetile svog bivšeg neprijatelja iz Hladnog rata jer kineska mornarica brzo raste i njeni brodovi se pojavljuju čak do Aljaske.

AUKUS poziva na deljenje vojne automatizacije, veštačke inteligencije i kvantne tehnologije. Kvantna tehnologija može pomoći u otkrivanju podmornica i nevidljivih aviona. Australija, Britanija i Sjedinjene Američke Države obavezale su se na "sveobuhvatan program rada" u narednih 18 meseci, kaže australska mornarica.

"Najgore moguće situacije"

Podmornice na nuklearni pogon sa sjedištem u Australiji mogle bi stići do Južnog kineskog mora za jedan dan i ostati tu neograničeno dugo, rekao je Malkolm Dejvis, viši analitičar odbrambene strategije i sposobnosti na Australijskom institutu za stratešku politiku u Kamberi. Alternativno, mogli bi da uđu u Bengalski zaliv, Arapsko more ili jugozapadni Pacifik, dodao je on.

On je rekao da Australija, u oštrim političkim i trgovinskim borbama sa Kinom od 2015. godine, namerava da pomogne Sjedinjenim Državama u odbrani svakog kineskog poteza koji je "neprijateljski" prema saveznicima Australije.

"Ove podmornice prvenstveno imaju za cilj jačanje australijske odbrane od rastuće Kine koja predstavlja izazov ne samo za SAD u regionu, već i za sve naše zemlje, uključujući Australiju, a postoji i sve veći vojni izazov iz Kine koji je vrlo stvaran, a mi se pripremamo za sve vrste najgorih mogućih nepredviđenih situacija, uključujući i izglede za veliki rat snaga između SAD i Kine oko Tajvana u ovoj deceniji", rekao je Dejvis.

Kina polaže pravo na suverenitet nad samoupravnim Tajvanom i redovno šalje vojne avione u njegov vazdušni prostor. Tajvanska vlada, koja se protivi ujedinjenju sa Kinom, nailazi na sve veću podršku Zapada.

"Tajvan će imati deo (svoje populacije) koja vapi: 'To je sjajno. Engleska, Amerika i Australija dolaze da uspostave ravnotežu protiv Kine'", rekao je Huang Kvei-bo, prodekan fakulteta za međunarodne poslove u Nacionalni univerzitet Čengči u Tajpeju.

Britanski zvaničnici pridružili su se sporazumu o razmeni tehnologija u okviru svoje "ideje o globalnoj Britaniji" nakon njihovog odlaska iz Evropske unije, rekao je Poling. Njeno učešće kao zemlje koja nije indo-pacifička, posebno ljuti Kinu, rekao je Huang.

AUKUS prati druge napore predvođene Zapadom, poput 16-godišnjeg četvorostranog dijaloga o bezbednosti između Indije, Japana, Australije i Sjedinjenih Država. Zemlje saveznice Zapada povremeno samostalno prolaze brodovima kroz Južnokinesko more. Kina se obično buni.

Oštre reči, dela u Kini

Kina naziva sporazum AUKUS opasnim za indo-pacifički region. "Pokretanje saradnje Sjedinjenih Država, Velike Britanije i Australije u oblasti nuklearnih podmornica, ozbiljno narušava regionalni mir i stabilnost, povećava utrku u naoružanju i uništava naporan rad na međunarodnom razoružanju", rekao je u četvrtak portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Žao Liđian.

Azijska glavna supersila ne stoji skrštenih ruku, takođe. Kina je 1. septembra implementirala svoj Revidirani zakon o pomorskom saobraćaju za borbu protiv stranih brodova koji prolaze u blizini njenih obala. Zakon pooštrava kinesku kontrolu nad Istočnim i Južnim kineskim morem dajući Pekingu ovlašćenje da zaustavi niz stranih plovila.

"Mornarica Sjedinjenih Država, ako joj je naređeno da primenjuje slobodu plovidbe, to samo postavlja sukob, jer kako ćete zaustaviti američki ratni brod?" rekao je Carl Tajer, emeritus profesor politike na Univerzitetu Novi Južni Vels u Australiji.

Kina bi mogla dalje da prati AUKUS ograničavanjem dodatnog australijskog uvoza, rekao je Dejvis. Kanbera je, međutim, već pronašla nova inostrana tržišta za svoj najvažniji ugalj i vino zbog ranijih trvenja sa Kinom.