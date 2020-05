Šansa opozicije su predsednički izbori 2022.

Saga o izborima u Srbiji se nastavlja - Socijaldemokratska partija, Pokret slobodnih građana i Nova stranka najavile su da će izaći na lokalne izbore na Vračaru, a ove tri stranke razmatraju i izlazak na ostale lokalne izbore. O ovoj temi, za Glas Amerike govori i Đorđe Pavićević, profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, koji ocenjuje da izlazak na lokalne izbore nije isto što i izlazak na izbore za Skupštinu Srbije.

Socijaldemokratska stranka, Pokret slobodnih građana i Nova stranka izaćiće na lokalne izbore u u beogradskoj opštini Vračar, a kako je najavljeno na današnjoj konferenciji za novinare, ove tri stranke će nastaviti da razmatraju i izlazak na ostale lokalne izbore.

Uz poruku da će pobediti na Vračaru, lider SDS-a Boris Tadić rekao je da neće kao "neki" koji su proglasili bojkot, praviti tajne liste, dok je, govoreći o opštim izborima, ocenio da predstojeći parlamentarni izbori nisu prelomni i da se situacija prelama na predsedničkim izborima:

"Socijaldemokratska stranka je odlučila da nastavi bojkot na republičkom nivou, jer ne želimo da dajemo nikakav legitimitet Vučićevom sistemu vlasti. Što se tiče lokalnih izbora, mi želimo da budemo potpuno otvoreni pred građanima, i smatramo da ako republički izbori jesu i prilika da se bojkotuje Vučićev režim i da mu se ne daje legitimitet, ukoliko se bojkotuju lokalni izbori - onda se bojkotuju građani", poručio je bivši predsednik Srbije.

Profesor na Fakultetu političkih nauka Đorđe Pavićević za Glas Amerike kaže da je na mesec dana pred održavanje izbora priča o bojkotu pomalo zakasnela stvar, jer je opozicija propustila priliku da izađe sa zajedničkim stavom. Kao i Tadić, i Pavićević smatra da su za Srbiju u ovom trenutku ključni predsednički izbori:

"Što se tiče parlamentarnih izbora, to je zaista stvar teške odluke i strateške procene šta će više doprineti tome da se, recimo izdejstvuju što brži sledeći izbori. Bilo bi dobro da je opozicija imala zajednički stav, ali plašim se da nisu dovoljno raspravili neke stvari. Realna šansa jeste u stvari 2022. godina, kada imamo predsedničke izbore i izbore za Beograd".

Prema njegovom mišljenju, uspeh ili neuspeh bojkota neće se meriti procentima izlaznosti - ta izlaznost jeste važna, ali nije presudna, posebno u situaciji kada opozicija nema kontrolu koliko je ljudi izašlo na izbore, kaže Pavićević i dodaje:

"Ono gde će se videti potencijalni rezultat bojkota jeste ono šta će se dešavati nakon izbora, koliko će opozicija biti sposobna da mobiliše i angažuje ljude, da smanji poverenje koje imaju u vlast, oteža vlasti da lako vlada".

Na pitanje kako će građani reagovati na bojkot izbora, Pavićević ističe da smatra da ta ideja bojkota kod jednog dela ljudi nije ideja koja zavisi od opozicije.​

"Prosto ljudima je dosta toga, neki ljudi koji su za opoziciju ne žele da se igraju igrica umesto izbora. Za jedan broj ljudi to nije razumljiva ideja i trebalo bi je mnogo bolje objasniti nego što to čini opozicija", kaže Pavićević i dodaje da on lično još ne vidi dovoljno razloga da izađe na parlamentarne izbore.

Govoreći o pokušajima međunarodne zajednice da ubedi opoziciju da izađe na izbore, Pavićević ističe da je to nešto što je očekivano:

"Nećete verovatno čuti ni jednog zvaničnika da se javno zalaže za bojkot. Ne znamo da li vrše ili ne vrše pritisak, ali ono što je važno jeste da i oni znaju da ti uslovi ne postoje, da ti uslovi jesu nešto što tek treba graditi i što ne može da se napravi za ove izbore. Prosto, rok za neka razumna rešenja polako ističe i to je nešto što jeste veliki problem, ali mislim da nije još ni sve gotovo. To je ono što je pomalo paradoksalno - uoči izbora mi ne znamo sve stvari koje su vezane za izbore", zaključuje Đorđe Pavićević.