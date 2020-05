Godfri: Bojkot ne pomaže demokratiji u Srbiji

Ambasador Sjedinjenih Država u Beogradu Entoni Godfri izjavio je u utorak da bojkot izbora neće pomoći demokratiji u Srbiji, naglašavajući da SAD žele razvoj demokratskih institucija i da se prilika za to pruža na izborima 21. juna.

"Svi treba da učestvuju u izbornom procesu. Različita mišljenja treba da budu predstavljena u parlamentu", izjavio je Godfri i dodao da treba mnogo raditi da bi izbori bili fer.

"Važno je to ne samo zbog toga što će OEBS napraviti izveštaj u nekom trenutku o atmosferi za vreme predizborne kampanje, već i zbog toga što građani koji učestvuju na izborima žele da na kraju iz toga izađe parlament koji ima puni legitimitet u smislu svih gledišta građana Srbije koja će tu biti zastupljena. Zbog toga mislim da bojkot neće biti od pomoći demokratiji u Srbiji", rekao je Godfri za TV Prva.

Podsetio je da je cilj Srbije članstvo u EU i da je SAD u potpunosti u tome podržavaju.

"Cilj SAD je da Srbija nastavi da se razvija i da postane prosperitetna zemlja, u kojoj će biti realizovani svi njeni ideali", kazao je Godfri navodeći demokratske institucije, mir sa susedima, trgovina...

"Naš stav je da se to najbolje može postići razvijanjem demokratije u Srbiji. Postoji odlična prilika za to, 21. juna, da ljudi izraze te stavove", rekao je američki diplomata podsećajući da istu poruku šalju i njegove kolege iz EU - da svi politički akteri treba da učestvuju u tom procesu.

On je ocenio da je veliki izazov organizovati bezbedne, transparentne i fer izbore u uslovima pandemije virusa korona.

Postoji prostor za napredak na medijskoj sceni

Govoreći o stanju medija u Srbiji, Godfri je ocenio da postoje stvari bi Srbija trebalo da poradi, da su se sa tim saglasila i premijerka Ana Brnabić i da prostora za napredak ima, kako bi se ostvario ravnopravan pristup medijima.

Dodao je da se nada da će sloboda izražavanja biti na najvišem mogućem nivou, kako bi ljudi mogli da odluče o tome za koga će da glasaju.

Ambasador SAD nije želeo da direktno komentariše štrajk glađu lidera Dveri Boška Obradovića, ali je naveo da još uvek nije dobio pismo za koje je Obradović rekao da ga je poslao na 300 adresa u Evropi, SAD i Rusiji.

O dijalogu Beograda i Prištine: Nametnuta rešenja nisu dobra

Godfri je ponovio da je za pitanje Kosova veoma važno i da Sjedinjene Države podržavaju dijalog Beograda i Prištine koji je siguran način do pronalaženja rešenja, ali samo ukoliko ga obe strane žele.



"Srbija u rešavanju kosovskog pitanja treba da se osloni na sebe i na razgovore, a SAD i EU su tu da pomognu", rekao je on nagašavajući da misli da niko van regiona neće rešiti to pitanje.

Govoreći o specijalno izaslaniku SAD Ričardu Grenelu, Godfri je rekao da je on energičan čovek koji "smatra da ako možemo da uvedemo ekonomske podsticaje i ako ljudi u regionu shvate i kakve će biti ekonomske koristi imati i ako uklonimo političke razlike, da će biti motivisaniji za dijalog".

Takođe, naglasio je da izaslanik za Zapadni Balkan Metju Palmer detaljno razume politiku, istoriju i kulturu ovog reigona, ne samo Srbije.

"Sa njima dvojicom, to pokazuje koliko je Vašington zainteresovan da ovde stvari krenu putem uspeha", kazao je.

Na Srbiji je da dođe do trajnog rešenjae koje će biti funkcionalno, a to je "isključivo ono koje stići sa obe strane", kazao je Godfri zaključujući da iskustvo govori da nametnuta rešenja nisu dobra.