Odbornik Srpske liste u Gračanici traži pravdu za Milana Radoičića

Odbornik Srpske liste u Skupštini Opštine Gračanica Vidak Ristović kritikovao je lokalne političare što Milanu Radoičiću, osumnjičenom za umešanost u ubistvo političkog predstavnika dela Srba sa severa Kosova Olivera Ivanovića ne pružaju podršku, iako ih je kako kaže Radoičić sve postavio na položaje.

Svojevrsnu pravdu za Radoičića, ako bi se Ristovićev postupak mogao tako označiti, zatražio je na sednici Skupštine Opštine Gračanica - uputivši kritike lokalnim političarima koje je označio pripadnicima, kako se izrazio, svih klanova.

“Zašto neko od tih lokalnih političara iz svih klanova ne podigne glas za postupke koji se vode za ubistvo protiv Olivera Ivanovića, za nevine ljude koji čame u zatvorima, za čoveka koji je proteran Milana Radoičića, zašto neko ne kaže. Sve ih je postavio, sve benefite im je dao, ne bore se za to, ali se bore protiv 18 odbornika ovde, šta će ko da kaže”, poručio je Ristović.

“Gde su transparenti pravda za te ljude”, upitao se Ristović - tvrdeći da su za ubistvo Olivera Ivanovića optužene nevine osobe.

"Niko od njih nije progovorio u to ime, ali znam da se pozivaju na njega kad nešto nije dobro, ja i sad kažem pravda za Milana Radoičića”, rekao je Ristović.

Glas Amerike pokušao je nekoliko puta da kontaktira potpredsednika Srpske liste Milana Radoičića u vezi sa navodima koje je izneo Vidak Ristović, ali je njegov telefon bio nedostupan. Komentar smo putem elektronske pošte zatražili i od gradonačelnika Gračanice Srđana Popovića, međutim odgovor nismo dobili, a na telefon se nije javljao.

Govoreći o navodima koje je izneo Vidak Ristović - predsednik Progresivne demokratske stranke Nenad Rašić rekao je za Glas Amerike da su navodi o uticaju Milana Radoičića na Kosovu u domenu javne tajne. Međutim, kako ocenjuje, sada je o tome prvi put govorio funkcioner koji bi trebalo da se bavi lokalnim pitanjima - poput vodovoda, kanalizacije i slično.

„Najiskrenije ne znam da li taj gospodin Radoičić kadrira ili ne. U svakom slučaju on je potpredsednik Srpske liste, možda ima u opisu posla kadriranje po različitim institucijama. Tako da mene to ne bi iznenadilo, ali ono što ja znam da nigde do sada nije bilo pomenuto na taj način da Radoičić upravlja svim kadriranjima i pogotovo ne deo koji kaže da bi trebali svi rukovodioci da budu zahvalni njemu zbog toga što ih je kadrirao“, kazao je Rašić.

Građane Gračanice pitali smo da li su iznenađeni tvrdnjama odbornika Vidaka Ristovića da Milan Radoičić, koji je inače potpredsednik Srpske liste, postavlja lokale političare na određene položaje.

„To je tačno. Milan Radoičić i vrh Kosovske Mitrovice odlučuju o našoj sudbini ovde na centralnom delu Kosova, to je istinito i veoma žalosno što gospodin predsednik države Aleksandar Vučić ne zna pravu istinu na Kosovu i Metohiji. To je sve bilo u zavijenoj formi i sve ove ljude koje postavlja, to su ili su ljudi bez stručne spreme ili su kupili diplome i rukovode ovim narodom, koji nemaju nikakve veze sa stanovništvom", rekao nam je jedan od meštana.

Drugi sagovornik, koji se predstavio kao aktivista Srpske napredne stranke, tvrdi da su takvi navodi netačni.

"Pomno pratim sva zbivanja tako da tako nešto, ko god da je izjavio mislim da je suludo. Prvo kad se tako nešto objavi i izjavi treba da ima argumentovano, a shodno da on nema ništa argumentovano,da on samo nagađa ili ne nagađa to je onda besmisleno", smatra stanovnik Gračanice - koji se predstavio kao stranački aktivista partije čiji je lider ujedno i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Jedan od naših sagovornika ukazuje da su donekle potvrđene sumnje koje je gajio.

"Bile su priče da on postavlja i direktore i sad izgleda i odbornike, znači on bukvalno određuje ovde ko će narodu da bude predstavnik i narod glasa za nekoga, a u stvari ne zna za koga glasa“, zaključak je jednog od građana sa kojim smo razgovarali u Gračanici.

Ko je Milan Radoičić?

Milan Radoičić je nedostupan kosovskim vlastima od novembra 2018. i neuspelog pokušaja privođenja, zbog sumnje na povezanost sa ubistvom Olivera Ivanovića, kada ga policija nije pronašla na adresi stanovanja u severnoj Mitrovici. U Srbiji se povremeno pojavljuje na političkim skupovima koji okupljajupredstavnike Srba sa Kosova, kojima neretko prisustvuje i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Za aktuelnog potpredsednika Srpske liste u javnosti Srbije se prvi put čulo 2011. godine kada je protiv njega, pred Specijalnim sudom u Beogradu, podignuta optužnica za prisvajanje 32 kamiona kompanije Hipo Alpe Adria Lizinga. Na optužnici se tada našao i Zvonko Veselinović, koga je KFOR označio kao jednog od organizatora nereda i podizanja barikada, na severu Kosova 2011.

Obojica su pravosnažno, pred Specijalnim sudom, oslobođeni optužbi 2016. godine.

Kosovski specijalni tužilac Sulj Hodža je u novembru 2018. godine potvrdio da kosovske vlasti Radoičića traže zbog sumnje na povezanost sa ubistvom Olivera Ivanovića. U danima nakon neuspešne policijske portage za njim oglasio se saopštenjem u kom je naveo da sa ubijenim Ivanovićem nije bio prijatelj, ali da nije ni nije ubica.

MUP Srbije je u istom mesecu saopštio da je u vezi sa tim slučajem Radoičić dao izjavu po nalogu Tužilaštva za organizovani kriminal Srbije. Inače, Radoičić je bio prisutan na sastanku predstavnika Srba sa Kosova i predsednika Srbije Aleksandra Vučića, održanom februara 2018. u Beogradu. Sam Vučić je još 2017. pohvalno govorio o njemu, dok je aktuelni kosovski premijer Ramuš Haradinaj nekoliko puta potvrđivao komunikaciju sa njim - kao i zajedničke susrete njih dvojice sa kosovskim predsednikom Hašimom Tačijem.

Haradinaj je Radoičića opisivao kao čoveka sa autoritetom na severu Kosova. Ubijeni Oliver Ivanović ga je, u intervjuu za Balkansku istraživačku mrežu (BIRN), opisao kao ključnu figuru i osobu koja stvarno ima moć na severu Kosova.