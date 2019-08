Merkel: Spremni smo za sve što Bregzit donosi

Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je u nedelju da će se sastati sa britanskim premijerom Borisom Džonsonom u sredu uveče kako bi raspravljali o planiranom britanskom napuštanju Evropske unije, dodajući da je Berlin pripravan i za Bregzit bez dogovora.

Džonson nastoji da ubedi lidere Evropske unije da ponovo otvore razgovore o Bregzitu u susret mogućnosti da Britanija, druga najveća članica EU, napusti Uniju 31. oktobra bez sporazuma, što bi izazvalo ekonomski šok i, prema očekivanjima biznis lidera, velike poremećaje.

"Pozdravljamo svaku posetu. Morate da razgovarate i morate da pronađete dobro rešenje", rekla je Merkel tokom diskusije u sedištu kancelara.

"Pripravni smo za svaki rezultat, možemo to reći, čak i ako ne dođemo do sporazuma. Ali u svakoj prilici ću načiniti napor da pronađemo rešenje - sve do poslednjeg dana pregovora", dodala je.

"Mislim da je uvek bolje otići uz sporazum nego bez njega. Ali, ukoliko to nije moguće, bićemo spremni za alternativu, takođe".

Liset Sandej telegraf izvestio je da će Džonson reći Merkelovoj da britanski parlament ne može da zaustavi Bregzit.