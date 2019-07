Džonson očekuje da bude novi premijer Velike Britanije

Očekuje se da će britanska Konzervativna partija objaviti u utorak da je Boris Džonson pobedio na izborima za novog lidera te stranke i da će on postati naredni premijer te zemlje.

Očekuje se da će biti objavljeno da je Džonson pobedio svog rivala, britanskog ministra inostranih poslova Džeremija Hanta, u glasanju koje je okončano u ponedeljak uveče.

Novi premijer zvanično će zameniti Terezu Mej na premijerskoj poziciji u sredu, nakon što se ona povukla pošto u više navrata nije uspela da sprovede izlazak Britanija iz Evropske unije.

Proces Bregzita trebalo je da bude okončan do kraja marta, ali, iako EU zvaničnici nisu pokazali interesovanje da ponovo pregovaraju o uslovima razvoda koji je britanski parlament do sada odbio tri puta, oni jesu pristali da pomere rok za izlazak do 31. oktobra.

Džonson, populistički bivši ministar inostranih poslova u vladi Mejove i gradonačelnik Londona, izrazio je spremnost da izvuče Britaniju iz EU na vreme, sa ili bez sporazuma. Mnogi članovi parlamenta protive se Bregzitu bez sporazima, pošto bi takav potez mogao da izazove haos u ekonomiji.