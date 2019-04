Vanredni samit EU u potpunosti o Bregzitu

Pred vanredni samit Evropske unije u srijedu, posvećen u cijelosti Bregzitu, ministri spoljnih poslova Unije ponavljaju: učinićemo sve kako bi se našlo rješenje, ali britanska strana mora izaći sa jasnim stavom, što do sada nije bio slučaj... Uz to, sa žaljenjem se konstatuje da parlament u Londonu tek sad pokušava naći kompromis oko sporazuma o razdruženju, dok vrijeme ističe i za one što odlaze i one što ostaju.

Jedino što je trenutno jasno je da Britanci nisu spremni za Brexit, niti se zna kada (ako ikada ) će biti...

U petak je premijerka Tereza Mej poslala pismo evropskom vrhu tražeći odgodu roka - sa 12. aprila na... moguće 30. juni, možda nešto ranije 22. maj. Sve je još uvijek nejasno. Ona se žali na haos oko Bregzita, koji mora da prestane, izbjegavajući da prizna: jedini i sav haos dolazi iz pravca

britanskog parlamenta...

Ipak, u Briselu obećavaju:

"Naša pozicija je veoma jasna: vjerujemo da treba da uradimo sve što je moguće kako bi smo našli rješenje", rekao je ministar spoljnih poslova Rumunije, predsjedavajuće Evropskom unijom Teodor Viorel Meleskanu.

Ministar spoljnih poslova Finske Timo Soini spreman je da izađe u susret Britancima:

"Mislim da ako je potrebno odlaganje, tada treba i da ga odobrimo. Moja iskrena nada je da će se Bregzit riješiti na najbolji način, građani Britanije su rekli svoje, sada je na nama da to i ispunimo".

Žan Aselborn, ministar spoljnih poslova Luksemburga izneo je svoje mišljenje:

"Velika Britanija je sporazum pretvorila u ne-sporazum, to je sada kao

da istisnutu zubnu pastu varćate u tubu. Mi pomažemo, činimo sve što

možemo, i vjerujem da se većina Evropljana i Britanaca nada da neće

doći do odlaska bez sporazuma".

Ukoliko Britanci na samitu u srijedu zatraže i dobiju odgađanje Bregzita do 30. juna, tada moraju učestvovati i u evropskim izborima 23. maja i dati delegaciju za Evropski parlament, koja će tamo da sjedi do kraja mandata. S pravom se zbog toga u Briselu postavlja pitanje: hoće li u tom slučaju uopšte biti Bregzita? Neke odgovore na brojna pitanja bi trebao da da skori sastanak lidera, u cjelosti posvećen ovom pitanju.