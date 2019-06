EU strahuje da britanski konzervativci nisu realistični po pitanju Breksita

Zvaničnici Evropske unije upozorili su da će verovatno rok za Breksit, 31. oktobar, morati da bude produžen - ukoliko Britanija želi da napusti blok na uređeni način - koga god da britanski konzervativci izaberu za svog narednog lidera i premijera zemlje.

Oni strahuju da Boris Džonson, aktuelni favorit za naslednika Tereze Mej, premijerke čije vođenje britanske vlade razbilo o stene Breksita, to ne razume, pa i dalje misli da može da balansira na ivici kako bi vratio sat dve godine unazad i započeo nove pregovore, kao da sporazum o povlačenju nije zapeo između Londona i Brisela.

U drugom krugu diskvalifikacionog glasanja za izbor dva kandidata između kojih će 160.000 članova Konzervativne partije izabrati novog lidera, Džonson je opet imao prednost u odnosu na konkurenta sa dobijenih 126 glasova. Njegov najjači izazivač, ministar inostranih poslova Džeremi Hant, dobio je 46 glasova.

U utorak je bilo šest kandidata o kojima se glasalo, ali u sledećem glasanju u sredu biće samo pet.

"Moramo da napustimo EU 31. oktobra, sa ili bez sporazuma, kako bismo počeli da ujedinjujemo našu zemlju, obnavljamo veru u našu politiku i pomerimo se iza Breksita i kako bismo se fokusirali na sve", rekao je on.

Ali, samo malo više od četiri meseca pre roka, koji je dva puta produžavan zato što Tereza Mej nije mogla da pridobije parlamentarnu podršku za sporazum koji je bio nepopularan kako među poslanicima jasrebovima "breksitašima", tako i među eurofiima, zvaničnici EU su nepopustljivi da neće pristati na ponovno otvaranje obimnog sporazuma o povlačenju, za čije je postizanje bilo potrebno više od dve godine burnih pregovora.

Oni upozoravaju da čak i ako prateća politička deklaracija, koja bi bila osnova mogućeg budućeg trgovinskog sporazuma između Britanije i Evropske unije, bude dorađena, neće biti nikoga od visokih zvaničnika u Briselu da potpiše te promene.

"Dolazimo do teme vremenskog rasporeda", rekao je visoki zvaničnik EU za Glas Amerike. "I oni to nikako da shvate: Nova Evropska komoisija neće biti na dužnosti do kraja oktobra", rekao je on.

Dodao je: "Videli smo to tokom razgovora o Breksitu - britanski konzervativci jednostavno ne shvataju kako EU zapravo funkcioniše".

On je rekao da čak i ako Britanija bude otišla bez sporazuma o povlačenju i bude želela da umanji uticaj izlaska na putovanja, avionski saobraćaj, carinske kontrole i bezbednosnu saradnju u onome što se naziva "uređenje nepostojanja sporazuma", za to će biti potrebno najmanje tri meseca razgovora i ratifikacija kako bi bilo sprovedeno.

Nakon evropskih parlamentarnih izbora prošlog meseca, blok treba da izabere novog predsednika Evropske komisije i nove komesare. Uz vodeće institucije EU koje do tada životare, to će ostaviti više nedelja nasledniku Tereze Mej da pokuša da iscrta novi sporazum uprkos opiranju EU, ili da pokuša da ponovo produži rok.

To sve ukoliko žele da izbegnu da ne Britanija izleti iz bloka, što bi moglo da ima ogromne posledice po zemlju, koje bi moguće izazvale i recesiju i ozbiljne poremećaje po britanske susede u Evrpi - Irsku, Francusku, Belgiju i Holandiju.

Ali, novo istraživanje javnog mnjenja objavljeno u utorak pokazalo je da obični članovi Konzervativne partije nagoveštavaju da ne brinu o ekonomskim posledicama i da su čak spremni da vide rastakanje Ujedinjenog Kraljevstva i Škotsku i Severnu Irsku kako izlaze kao rezultat odlaska Britanije iz EU bez dogovora.

Prema istražuvanju koje je sprovela "JuGov" agencija, 63 odsto želi da se Breksit nastavi čak i ako to znači da će Škotska odlučiti da se odvoji i obnovi svoju nezavisnost, dok 61 odsto želi odlazak Britanije iz EU čak i ako to znači značajnu ekonomsku štetu. Tanka većina je spremna da podrži Breksit čak i ako se on završi razaranjem same Konzervativne partije. Ali većina bi želela da odloži Breksit, ukoliko bi on značio raspisivanje prevremenih izbora i to da glavna opoziciona partija u Britaniji, laburisti, pronalazi put do Dauning strita.

"Za nekoga kao što sam ja, ko veruje u benefite boravka u Ujedinjenom Kraljevstvu, kao i u EU, ovo liči na profil partije koja je izgubila svoj dodir sa realnošću", tvitovao je Ian Bond, analitičar iz Centra za evropske reforme.

Rupert Kolvil, direktor probreksitskog Konzervativnog centra za političke studije, rekao je da su rezultati istraživanja šokantni.

Sa rokom koji se približava, Mišel Bernije, glavni pregovarač EU za Breksit i mogući budući predsednik Evropske komisije, traži od svih 27 zemalja članica EU da nastave da planiraju izlazak Britanije bez dogovora kao ključno važan. Prošle nedelje on je rekao: "Između ovog trenutka i kraja oktobra, vlasti i zainteresovane strane treba da provere svoju spremnost".

Irski premijer Leo Baradkar održava dobošarski ritam pozorenja, navodeći konzervativce da ne razmišljaju o tome da može biti postignut bolji sporazum, poručujući da bi to bila "užasno pogrešna politička kalkulacija".

Konzervativna članica parlamenta Antoniet Sanbah, koja je glasala za sporazum Tereze Mej o povlačenju, rekla je u intervjuu u utorak na britanskoj nacionalnoj televiziji da uveravanje da sporazum može ponovo biti otvoren "nije saopštavanje istine britnaskoj javnosti i oni nisu iskreni po pitanju pozicije sa kojom ćemo se suočiti".

Ali, njen kolega, kozvervativni poslanik Džoni Merker, uzvratio je naglašavajući da, bilo da je Evropska komisija na svom mestu ili ne, "ljudi u Evropskoj uniji naprežu svaku žilu kako bi dobili neku vrstu sporazuma sa kojim bismo mogli da napustimo EU 31. oktobra".