Kosovo posle odluke Ustavnog suda: Da li je izlaz iz krize na vidiku?

Predsednik Kosova Hašim Tači pozvao je na formiranje nove Vlade Kosova i zatražio od institucija i političkih partija da poštuju odluku Ustavnog suda. Ta institucija, podsetimo, odlučila je da je dekret predsednika Kosova o imenovanju Avdulaha Hotija za mandatara u skladu sa Ustavom.

„Sada, što je pre moguće, treba da se osnuje nova Vlada, pošto i okolnosti zahtevaju, funkcionalnu, efektivnu i efikasnu vladu. Zato pozivam sve institucije, sve političke partije, da sprovode sve odluke Ustavnog suda, da ih sprovode i da ih poštuju. Pozivam institucionalne i partijske lidere da radimo zajedno kako bismo imali regularnu demokratsku tranziciju“, rekao je predsednik Kosova na konferenciji za novinare.

Sa druge strane, Aljbin Kurti, premijer Kosova u tehničkom mandatu nakon što mu je kosovski parlament krajem marta izglasao nepoverenje, odluku Ustavnog suda oceenjuje kao nepravednu i neprihvatljivu.

“Nažalost, Ustavni sud se udružio sa otmičarima države. Govorio je o sebi, više nego o pitanju kojem se bavi. On je zapečatio samog sebe, sam je devalvirao. Naša bitka se nastavlja zajedno sa svesnim građanima protiv ove pokvarene kaste", napisao je Kurti na Fejsbuku.

Novinar Živojin Raković za Glas Amerike kaže da odluka Ustavnog suda u korist predsednika Kosova Hašima Tačija nije nikakvo iznenađenje.

„Ko god malo poznaje moć na Kosovu on zna da se sva moć nalazi u rukama Hašima Tačija. I šta god on da nameri da uradi,on će to ostvariti u kraćem ili dužem periodu,jer ovde se ne radi o ideologiji, o različitim političkim partijama i njihovim programima. Ovde se radi isključivo o pozicijama moći. Moć je kod Hašima Tačija, on je ima na terenu i on je ima pozajmljenu od Amerikanaca na prvom mestu i on će je u svakom slučaju koristiti u dugom vremenskom periodu, jer je izvor mira i stabilnosti“, kazao je Rakočević.

I analitičar Nedžemdin Spahiu nije iznenađen odlukom Ustavnog suda, jer su kako je kazao sudije tog suda pod uticajem predsednika Kosova.

“Nije nikakvo iznenađenje kad se zna da je u Ustavnom sudu Kosova devet sudija koji nemaju neki CV za sobom, nemaju neki intelektualni, niti profesionalni, niti moralnu prošlost. To su mladi ljudi koji karijeru tek započinju i koji su uhvaćeni u nešto što ne valja i zbog toga su postavljeni od strane predsednika Tačija u Ustavni sud Kosova", ocenjuje za Glas Amerike Spahiu.

Tako da se, kako ukazuje, znalo kakva će odluka biti i da će biti doneta u korist, kako se izrazio, Hašima Tačija.

"To je inače suprotna odluka od onoga što je 2014. godine u istom slučaju dato u suprotnom smeru, ali opet u korist Hašima Tačija, koji je tada vodio stranku, koja je bila prva i bio u sličnoj poziciji kao što je Aljbin Kurti sada“, kazao je Spahiu za Glas Amerike.

Građani Prištine i Gračanice različito vide izlaz iz političke krize koja je zahvatila Kosovo pre nešto više od dva meseca.

"Nakon svega ovoga treba krenuti u nove izbore i treba organizovati nove izbore, jer bojim se da nova vlada koju budu formirali neće imati legitimitet", rekao nam je jedan od građana Prištine sa kojim smo razgovarali.

Njegov sugrađanin izrazio je stav da je rešenje spora trebalo da ide u korist premijera u tehničkom mandatu.

„Najbolje bi bilo da ostane Aljbin Kurti za mene i za sve građane jer je on najviše glasova dobio na izborima. Sada je ovo nešto novo, ali pošto ne može Aljbin Kurti da vlada Kosovom, jer je najviše glasova dobio, treba da budu novi izbori“, ukazao je stanovnik Prištine.

Sa druge strane, u Gračanici, kod pojedinih građana odluka kosovskog Ustavnog suda naišla je na odobravanje.

„Smatram da je Ustavni sud pravilo postupio kada je doneo odluku da Avdulah Hoti formira novu vladu. Smatram,bez obzira na lidere Samoopredeljenja... da sve to košta, novi izbori bi koštali negde oko pet miliona evra, Republika Kosovo nema taj novac", kaže jedan od meštana.

Ali, međutim, i kritike.

„Što se tiče glasanja to je oteto glasanje od naroda, to je faktički falsifikat vlada, bolje bi bilo da se ide na izbore“, stav je koji smo zabeležili.

Ustavni sud Kosova odlučio je u četvrtak uveče da je dekret kojim je predsednik Kosova Hašim Tači imenovao Avdulaha Hotija za mandatara nove Vlade Kosova u skladu sa Ustavom.

Sud je to pitanje razmatrao na osnovu zahteva poslanika Pokreta Samoopredeljenje koji su pre oko mesec dana zatražili ocenu ustavnosti Tačijevog dekreta. Ustavni sud je tada suspendovao primenu dekreta predsednika Kosova do 29. maja, a na jučerašnjoj sednici je ukinuo tu privremenu meru, čime je stvorena mogućnost za formiranje nove vlade.

Pokret Samoopredeljenje koji je deo vlade kojoj je izglasano nepoverenje 25. marta zalaže se za održavanje novih parlamentarnih izbora.