Tači: Ako 27. juna ne bude postignut sporazum Kosovo i Srbija će biti gubitnici

Predsednik Kosova Hašim Tači izjavio je da je susret 27. juna u Vašingtonu značajna prilika za postizanje važnog sporazuma između Kosova i Srbije. U intervjuu albanskom servisu Glasa Amerike Tači je rekao da Kosovo nema važnijeg saveznika od Sjedinjenih Država i istovremeno odbacio mogućnost razgovora o promeni granica.

Glas Amerike: Gospodine predsedniče, ambasador Ričard Grenel je vas i lidere Srbije pozvao na sastanak 27. juna u Beloj kući. Šta očekujete od tog susreta?

Hašim Tači: To je sastanak od posebnog značaja, mi kažemo istorijski, jer se po prvi put obe naše zemlje sastaju ili su se saglasile da se sastanu u Beloj kući. Zahvaljujući administraciji američkog predsednika Donalda Trampa i viziji ambasadora Ričarda Grenela posvećenost tom procesu je aktivna i veoma dinamična. Očekujem da će obe strane imati volju da ozbiljno rade na postizanju važnog sporazuma u korist obe zemlje i naših naroda. Veoma je važno to što su obe naše zemlje, Kosovo i Srbija pokazale posvećenost, ali i uverenje da će proces voditi Sjedinjene Američke Države. Dakle, to je zlatna prilika za postizanje važnog sporazuma i za sigurnu budućnost obe zemlje u pogledu razvoja i evroatlanskih vrednosti.

Glas Amerike: Očekujete li da će 27. juna biti postignut sporazum sa Srbijom?

Hašim Tači: Radimo ozbiljno. Nastupamo sa voljom za napretkom u pristupu koji daje rezultate. Imamo puno poverenje u posvećenost ambasadora Grenela, a sada i celog tima administracije Sjedinjenih Država koji će biti uključen. S druge strane, mislim da je to prilika koju nijedna strana ne želi da propusti. Negativan pristup bi sigurno bio primećen, Kosovo nije spremno da plati cenu, ali je spremno da iskoristi priliku. Da bude postignut važan sporazum koji bi značio konsolidaciju države na domaćem i međunarodnom nivou.

Glas Amerike: Gospodine predsedniče, koje su to crvene linije Kosova na ovom sastanku?

Hašim Tači: Mislim da se prvo moramo orijentisati na ono što želimo da postignemo, a ono što želimo da postignemo je potpuno poštovanje Ustava Republike Kosovo, poštovanje svega što smo postigli: slobode, nezavisnosti, suverenteta – sa druge strane poštujući međunarodne principe i standarde, kao i dobrosusedske odnose. Uključiti sve ono što utiče na dobrobit obe zemlje i građana. Dakle, mislim da stvari idu u dobrom pravcu za postizanje dogovora 27. juna. Optimističan sam da se može postići dogovor -mada će to biti izuzetno teško.

Glas Amerike: O kakvom sporazumu razgovarate?

Hašim Tači: Moramo se pripremiti za cilj koji imamo, sporazum koji donosi dobro našem narodu, koji menja razvojni pristup, koji donosi ulaganja na Kosovo, koji obezbeđuje i garantuje prava svih građana zemlje u najvećoj mogućoj meri. Sporazum koji otvaraperspektivu da Kosovo u bliskoj budućnosti bude deo NATO-a, Evropske unije, ali I dobije svoje mesto u Ujedinjenim nacijama. Mislim da Kosovo za pomoć u ostvarivanju tih ciljeva nema nema bolje i pouzdanije adrese od Vašingtona - odnosno Sjedinjenih Američkih Država. Uvek smo tražili da SAD budu za pregovaračkim stolom, a sada ne samo da su oni za stolom, već su i lideri u ovom procesu, tako da smo uvereni će stvari ići u pravom smeru u vezi sa mogućnošću postizanja sporazuma u procesu koji predvodi SAD.

Glas Amerike: Da li se ovaj sporazum takođe bavi pitanjem uzajamnog priznavanja Kosova i Srbije?

Hašim Tači: Naš osnovni cilj je da epilog procesa bude uzajamno priznavanje Srbije I Kosova i članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama i u svim međunarodnim organizacijama.

Glas Amerike: Kada govorite o kraju procesa – mislite li na 27. jun ili neki drugi datum?

Hašim Tači: Ne mogu da govorim o datumu, nedelji ili mesecu, ali proces započinje 27. juna i kuda će se kretati zavsiće od strana u novoj realnosti koja tada počinje.

Glas Amerike: Predsednik Srbije rekao je da neće biti priznanja Kosova u Vašingtonu. Imajući u vidu te stavove - zašto se sastanak održava?

Hašim Tači: Pregovaramo već 11 godina u Briselu, pregovori nisu bili laki, dugi su, ali i plodni u smislu poboljšanja situacije na severu i stavljanja tog dela zemlje pod kontrolu države Kosovo, kao i integracije srpske zajednice u institucije zemlje. Sada je vreme da se krene ka finalnom trenutku kada će nastupiti međusobno priznanje, naravno da svaka strana meri puls i položaj druge strane, ali ono što želim reći je da je Srbija uvek govorila da nema ni slobode za Kosovo, niti nezavisnosti, ali Srbija već zna da je Kosovo i slobodno i nezavisno i da mora da se pridruži Ujedinjenim nacijama, te da su mir i dobrosusedstvo od vitalnog značaja za obe zemlje, ne samo za Kosovo, ali i za Srbiju.

Glas Amerike: Da li očekujete da će se ovaj proces, koji je pokrenuo ambasador Grenel, završiti u septembru?

Hašim Tači: Naglašavam da ne mogu da govorim o rokovima, ali govorim sa nadom da uprkos velikim, možda nepremostivim poteškoćama sa kojima se možemo suočiti u tom procesu, uveren da se rešenje može pronaći u Vašingtonu uz konačni dogovor ambasadora Grenela i njegovog tima.

Glas Amerike: Ambasador Grenel kaže da će se, ukoliko bilo koja od strana bude nezadovoljna razgovorima 27. juna, vratiti se u status kvo nakon što napuste Vašington. Da li to znači da ćete ostati u Vašingtonu do dogovora?

Hašim Tači: Šta znači status kvo? Za mene lično to znači regres, nedostatak razvoja i nedolazak stranih investitora, povećanje socijalnih razlika u zemlji, porast broja nezaposlenosti, Kosovo neće biti član u međunarodnim organizacijama, ali istovremeno će biti i regres za drugu, srpsku stranu. Dakle, ako 27. juna ne bude postignut sporazum, Kosovo i Srbija će biti gubitnici. Ako se postigne dogovor, obe strane će pobediti i na taj način steći evroatlantske vrednosti. Naravno, posvećenost Sjedinjenih Američkih Država pokazuje se u odlučnosti da se postigne dogovor između neprijateljskih zemalja i naroda sada i više nego pre, i ovo čudo, dogovor za koji verujem da sada mogu učiniti samo Sjedinjene Države, rukovodstvo predsednika Trumpa i posvećenost koju ambasador Grenell pokazuje.

Glas Amerike: Koje će Kosovo imati koristi od ovog sporazuma?

Hašim Tači: Kosovo očekuje da će imati koristi u svim oblastima, u ekonomskom polju, u polju unutrašnje konsolidacije, susedstva u regionu, otvaranja perspektive što je moguće bliže NATO-u i istovremeno perspektive za članstvo u Ujedinjenim Nacijama.

Glas Amerike: Da li se očekuje normalizacija odnosa sa Srbijom ili priznanje?

Hašim Tači: Treba shvatiti da ceo ovaj proces nije stvar odluke, već obaveze koju moramo pokazati u narednim nedeljama i mesecima.

Glas Amerike: Ovih dana ponovo se otvorilo pitanje granica ili ono što ste nazvali korekcija granica. Da li će ovo biti stavljeno na sto u Vašingtonu?

Hašim Tači: Zabrinutost za sastanak u Vašingtonu izražavaju oni koji nisu u toku, neke neznalice, a sa druge strane neki zlonamerni. U završnoj fazi biće poštovan Ustav Kosova, njegov teritorijalni integritet, suverenitet Kosova, tako da nema potrebe za brigom. Ipak pozivam sve da ne šire paniku, konfuziju i lažne vesti.

Glas Amerike: Znači, razgraničenje neće biti tema?

Hašim Tači: Niko nije tražio da Sjedinjene Države otvore takva pitanja, niti će dozvoliti da se o tome razgovara sa kosovskom stranom. Naravno, uz obostrano priznavanje, doći će do demarkacije granice, kao što se to dogodilo na Kosovu sa Crnom Gorom i Makedonijom, jer ćemo biti dve nezavisne i suverene države u susedstvu koje moraju da definišu granično pitanje.

Glas Amerike: Gospodine predsedniče, ako dogovor bude postignut 27. juna, da li treba da dobije podršku kosovskog parlamenta?

Hašim Tači: Naravno, svaki dogovor postignut u Vašingtonu ili bilo gde drugde mora da prođe kroz proces građanskog legitimiteta kroz predstavnike u Skupštini Kosova ili čak uz mogućnost neke vrste referenduma.

Glas Amerike: U isto vreme kada se povećao angažman SAD, izaslanik Evropske unije za razgovore o Kosovu i Srbiji Miroslav Lajčak boravi na Kosovu. Već se vidi da postoje dve inicijative, jedna dolazi iz Sjedinjenih Država, a druga iz Evropske unije. Kako će Kosovo postupiti u tim odvojenim procesima?

Hašim Tači: Oni nisu razdvojeni. Imaju svrhu: pokazuju posvećenost sada i više od tri decenije sukoba na Kosovu i Srbiji. Budućnost Kosova je evropska budućnost. Juče sam se sastao sa gospodinom Lajčakom, važno je da Evropska unija podržava i da bude jedinstvena kada je u pitanju Kosovo i zapadni Balkan. Šteta je što Evropska unija propušta da reši pitanja sa Kosovom, posebno vizne liberalizacije, uprkos tome što je Kosovo primenilo sve kriterijume. EU ostavlja Kosovo u potpuno nepotrebnoj izolaciji, ja sam to naglasio i istakao: prvo se mora sprovesti liberalizacija viza od strane Evropske unije, a zatim raditi na procesu dijaloga i međusobnog priznavanja. Ali ono što želim istovremeno da naglasim je da mislim da će se oba procesa međusobno nadopunjavati, ali Sjedinjene Države su jedan korak ispred, jasnije su, tačnije, brže, preciznije i odlučnije da postignu ovaj sporazum.

Glas Amerike: Kada Evropska unija namerava da sazove sastanak između Kosova i Srbije?

Hašim Tači: Ne znam, ali ne verujem da ni oni to ne znaju.

Glas Amerike: Da li je juče bilo najava?

Hašim Tači: Jučerašnji sastanak bio je korektan, konstruktivan, razgovarali smo više o proceduralnim, metodološkim i drugim aspektima budućnosti procesa, nego o bitnim pitanjima.