Petnaest godina nezavisnosti Kosova

Kosovo obeležava petnaest godina svoje državnosti - koliko je prošlo od kada je proglasilo nezavisnost od Srbije.

Održane su brojne manifestacije, a svečanoj sednici kosovskog parlamenta nisu prisustvovali srpski poslanici.

Od srpskih predstavnika sednici je prisustvovao ministar za zajednice i povratak Nenad Rašić.

Centralna manifestacija povodom obeležavanja 15 godina od proglašenja nezavisnosti Kosova održana je u centru Prištine, gde se okupio veliki broj građana.

Glavnom prištinskom ulicom prodefilovali su pripadnici Kosovskih bezbednosnih snaga i policije Kosova, a okupljenima su se obratili predsednica i premijer Kosova Vjosa Osmani i Aljbin Kurti.

“Naša republika nosi pečat žrtvovanja tri hiljade mučenika OVK koje je predvodio legendarni komandant Adem Jašari. Sloboda, nezavisnost i naša država su njegov zavet i mnoge generacije se sa poštovanjem klanjamo pred njima! Vojni kadrovi, koji danas zajedno sa Kosovskom policijom defiluju ispred nas, najsvetliji su deo naše nove istorije i spoj dva istorijska perioda, koji su ustupili mesto našoj slobodi, formiranju države i izgradnji države”, rekla je Vjosa Osmani.

Centar Prištine bio je okićen zastavama Kosova i Albanije.

Građani albanske i srpske nacionalnosti na Kosovu različito komentarišu dostignuća petnaest godina nakon proglašenja nezavisnosti.

Na početku svečane sednice kosovskog parlamenta, poslanica Demokratske partije Kosova Ganimete Musliu zalepila je grb Oslobodilačke vojske Kosova na skupštinsku govornicu.

Premijer Kosova Aljbin Kurti rekao je obraćajući se poslanicima da su za slobodu Kosova zaslužni međunarodni partneri i Oslobodilačka vojska Kosova.

“Proglašenje nezavisnosti Kosova pre 15 godina je bio rezultat mnogih napora i žrtava našeg albanskog naroda, kao i pomoći i podrške naših međunarodnih partnera i saveznika”, rekao je Kurti.

Na svečanoj sednici kosovskog parlamenta poslanicima se obratio i predsednik Albanije Bajram Begaj koji je naveo da Albanija podržava dijalog između Kosova i Srbije, kao i učanjenje Kosova u Ujedinjene Nacije, NATO i sve druge međunarodne organizacije.

"Albanija je podržala i podržava dijalog. Vlada Srbije se nije udaljila od agresorske politike, niti je prestala sa aktivnostima protiv priznavanja Kosova. Posvećenost EU i SAD je jasan izraz značaja koji Kosovo ima za stabilnost i evropsku budućnost čitavog regiona. Smatram da je važno pozdraviti ovu posvećenost i nastavak dobro konstruisanog dijaloga, uz obostrano priznanje“, rekao je Begaj.

Analitičar Ognjen Gogić smatra da je status Kosova i dalje otvoreno i nerešeno pitanje.

„O tome svedoče činjenice da mi i dalje imamo pregovore. Dakle, i dalje aktuelni događaji ukazuju na to da se i dalje traži rešenje za status Kosova. To pokazuje da on nije rešen bez obzira na to kako to Kosovo na to gleda i kako to jedan deo međunarodne zajednice posmatra. Jer da je status Kosova rešen mi i dalje ne bi smo imali te silne posrednike koji dolaze na Balkan da traže neki novi sporazum“, naveo je Gogić za Glas Amerike.

Prema rečima Gogića Kosovo je na unutrašnjem planu u velikoj meri počelo da upravlja samim sobom – izgradilo je institucije, koje kako navodi ni posle 15 godina od proglašenja nezavisnosti ipak nisu dovoljno efikasne.

„To sa jedne strane jesu mlade institucije koje se još uvek grade, ali je njihov razvoj i rad nagrižen korupcijom koja otežava pružanje javnih dobara kako građanima iz albanske zajednice koji podržavaju te institucije i prihvataju ih kao svoje, a još manje su njihovim radom zadovoljni pripadnici nevećinskih zajednica, u prvom redu srpska zajednica. Tako da zapravo unutrašnjim planom Kosovo jeste postiglo jedan nivo institucionalne izgradnje, ali on nije dovoljno dobar da bi građani koji žive na Kosovu bili zadovoljni onim što te institucije pružaju“, rekao je Gogić.

Kosovo je proglasilo nezavisnost 17. februara 2008. godine. Prema podacima kosovskog ministarstva spoljnih poslova i dijaspore do sada je 117 država priznalo nezavisnost Kosova.