Đukanović: Želimo da podržimo Kosovo; Osmani: Srbija jedina koja ne želi dobre odnose

Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović kazao je u utorak, nakon sastanka sa predsjednicom Republike Kosovo Vjosom Osmani-Sadriu, koja boravi u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori, da Crna Gora sa pažnjom prati pregovore Kosova i Srbije i “snažno podržava dijalog kao put bez alternative”, kao i da, kako je kazao, “želimo da kao odgovorni susjedi podržimo Kosovo”.

“Vjerujemo da je taj dijalog uspješno počeo i da može dobiti novu dinamiku i kvalitet. Mi smo uvjereni da može doći do pravno obavezujućeg, dugoročno održivog sporazuma, želimo da kao odgovorni susjedi podržimo Kosovo, to radimo i u našim kontaktima sa Srbijom. To naravno jeste njihov primarni interes, ali to je, da se ne zavaravamo, jedan od najvažnijih intresa svih nas koji živimo u ovom regionu. Rješavanjem tog pitanja bitno bi bila riješena stabilnost ovog regiona. Vjerujemo u dijalog i vjerujemo da nam u tom dijalogu naši evropski i američki partneri mogu pomoći “, kazao je Đukanović na konferenciji za novinare nakon sastanka sa Osmani.

Đukanović je kazao da su “odnosi dvije zemlje dobrosusjedski, sadržajni i prijateljski, ali da ima prostora za dalje unapređenje”.

Crnogorski predsjednik navodi da se, kako je kazao, “temljni deficit ovog regiona, a to je nestabilnost može ukloniti samo integracijama”.

“Razumijemo ambicije Kosova da postane članica Savjeta Evrope, da bude dio Partnerstva za mir i dobiju status kandidata za EU. Ne samo da razumijemo, mi to i snažno podržavamo. Nadamo se da će EP prihvatiti preporuku odbora i obezbijediti napokon bezvizni režim za građane Kosova. Mislimo da je to prvi i veoma važan korak”, kazao je Đukanović i dodao da je današnja posjeta predsjednice Osmani uzvratna posjeta i prva zvanična predsjednička posjeta sa Kosova od uspostavljanja diplomatskih odnosa.

Osmani je kazala da su Crna Gora i Kosovo dvije miroljubive zemlje koje vjeruju u demokratske vrijednosti. Ona je navela da i dvije zemlje prolaze kroz izazove, te da je u njihovom interesu da nastave put ka punom članstvu u evropskim strukturama.

“Nažalost ne dijele svi naši susjedi ovu viziju, rukovodstvo jedne države je omogućilo da se otvori put malignom uticaju Rusije u našem regionu. Prateći politiku svog lidera Putina, ovaj lider voli da misli da su naše zemlje Kosovo i Crna Gora privremeni projekti, ali iako on drži sebe i svoje građane u zabludi, Crna Gora i Kosovo su nezavisne suverene države, miroljubive i kao takve će nastaviti da postoje u vječnosti”, kazala je Osmani.

Odgovarajući na pitanje novinara da li je dobila garancije da će Crna Gora podržati Kosovo na evroatlanskom putu, Osmani je kazala da “postoji samo jedna država koja ne želi dobre međususjedske odnose”.

“I ta država je Srbija. Nema drugih uplitanja osim onog iz Rusije koji je ušao preko Srbije. To je rizik i to je jedini izvor rizika za region, ali mi ćemo nastaviti nepokolebljivo da radimo. I to je strateški cilj EU, da se sve zemlje Zapadnog Balkana učlane. Vjerujemo da nam Crna Gora može mnogo pomoći jer je napravila važne korake ka EU, imaju iskustvo i moćan i snažan glas u međunarodnoj areni”, kazala je Osmani i dodala da je uvjerena da će se podrška Crne Gore nastaviti.

Predsjednik Crne Gore kaže da “kod podrške Kosovu nema zakulisnih misli”.

“Ovaj region će biti stabilniji kad bude integrisan u evroatlanstske strukture. Kada podrška dolazi iz regiona ona je najvažnija”, poručio je Đukanović.