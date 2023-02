Analitičari: Vučić neće moći međunarodnoj zajednici da “proda” priču o izborima

BEOGRAD - Vanredni izbori ponovo su tema u srpskoj javnosti, nakon izveštaja o napetostima u koaliciji SNS i SPS, i izjave predsednika Srbije Aleksandra Vučića za TV Pink da izbori možda nisu dobro rešenje za Srbiju, ali i da ne isključuje mogućnost da se održe do kraja godine.

Navodna trvenja u savezu naprednjaka i socijalista javila su se posle sednice Skupštine Srbije o Kosovu, gde su se socijalisti retko javljali za reč i nisu aktivno učestvovali u raspravi – što im je Vučić zamerio, između ostalog, i u poruci na Instagramu.

Predsednik SNS je podršku za svoju politiku dobio od premijerke i ministara iz SNS, kao i istaknutih članova stranke – od kojih su neki rekli da bi izbori bili najbolje rešenje. Da su spremni na izbore, “ako će to raščistiti političku scenu”, u pismu podrške Vučiću poručili i pojedini opštinski odbori naprednjaka.

Unutarpolitičke razmirice se dešavaju u trenutku kada su predstavnici međunarodne zajednice veoma aktivni u pokušajima da Srbiju i Kosovo privole pregovorima i sporazumu, i ako se uzme u obzir taj kontekst -izbori nisu verovatni, kažu sagovornici Glasa Amerike.

“Trenutno mi se ne čini da je posebno realno da imamo neke nove izbore, jer deluje da je situacija takva da postoji izuzetno snažan međunarodni pritisak na Srbiju i na Kosovo i ideja da se u relativno kratkom roku, možda od nekoliko meseci, sklope neki sporazumi. To bi značilo da izbori, naročito u septembru, odlagali sve to za kraj godine, što dovodi do zaključka da bi svi ti planovi na neki način propali”, kaže Dušan Spasojević, vanredni professor FPN.

Na pitanje da li bi izbori bili kupovina vremena u situaciji pregovora sa Kosovom, Spasojević kaže da je bilo slučajeva kada se odugovlačilo – kao sa formiranjem Vlade nakon poslednjih izbora zbog nepopularnih sankcija Rusiji – ali da mu se čini da to ovde neće biti moguće.

“Ako polazimo od pretpostavke da se sad ide ka nekom sporazumu, mislim da je nerealno da se kaže međunarodnoj zajednici – znate mi imamo probleme u koaliciji, pa ćemo za izbore za 8 meseci. Mislim da je, ako je ideja da postoji pritisak i da je on realan, nemoguće prodati tako jeftino obrazloženje”.

I urednica u NIN-u Vesna Mališić podseća da su pojedini međunarodni zvaničnici već upozorili da nije dobro vreme za izbore i da ih neće ni biti dok se ne postigne nekakav dogovor oko francusko-nemačkog plana.

“Mislim da je priča o izborima u stvari samo posledica toga što je predsednik razumeo da ta sednica Skupštine nije protekla onako kako je on mislio. A to je, po mom mišljenju, posledica upravo ove politike koja je deset godina ohrabrivala antizapadni narativ, a onda se sad našla u situaciji da vidi svoje lice u ogledalu”, kaže Mališić.

Šta će biti sa koalicijom SPS i SNS?

Lider socijalista Ivica Dačić je, nakon sastanka sa Aleksandrom Vučićem, izjavio da je dogovorena dalja saradnja između SPS i SNS, prenosi RTS navode Tanjuga.

Analitičari su i sumnjali da će doći do pucanja koalicije. Mališić kaže da ona i nije verovala u sukob na liniji SNS-SPS.

“Ja verujem da se socijalisti čuvaju – da se ne čuvaju i da ne umeju da preplivavaju razne opcije, ne bi od 2000-te godine preplivali sve vode koje su ovde mogle da se preplivaju. Dakle ne bih se iznenadila da jednog trenutka to urade. Ali, mislim da ovo nije taj trenutak. Mislim da će SPS i SNS ponovo biti zajedno, da je ovo nekako samo neki trenutak u kome su oni u parlamentu dali sebi predah, da vide kako će stvari da se razvijaju. Kao i uvek. Znači, da li će u partizane ili u četnike. A SNS, odnosno predsednik je to zamerio i zaljuljao je taj brod. Mislim da će putovanje još jedno vreme biti zajedničko”.

Po mišljenju Spasojevića, Vučić sada pokušava da malo disciplinuje socijaliste "koji su tokom prethodnih nedelja ćutali". Kako smatra Vučić hoće da podeli odgovornost sa nekim, a i Dačić i socijalisti su mu važni i zbog snažnih spoljnopolitićkih poruka koje šalju.

“Drugi nivo je što mi zasigurno znamo da Dačić ima odnose i dogovore i sa Rusijom i sa Zapadom, to znamo i zbog toga kako se ponašao 2008. I 2012. Godine i mislim da Vučič pokušava da blokira te parcijalne dogovore koje Dačić pravi i da za sebe zadrži poziciju glavnog i jedinog pregovarača”.

U svetlu prošlogodišnjih zbivanja i susreta lidera Stranke slobode i pravde, Dragana Đilasa sa Vučićem, ostaje otvoreno pitanje njihove moguće saradnje.

“Ja nisam sigurna da je Đilas spreman ovog trenutka da napravi vlast sa Vučićem. Možda pre da podrži neke odluke koje su važne za Srbiju. I to mislim da se mi sad nalazimo zaista u ozbiljnom trenutku oko Kosova. Znači, ako bi se cela opozicija izvukla, znači i ona prozapadna i demokratska opozicija koja ne sme da dozvoli sebi ono što je uradila opozicija u vreme Miloševića 90-tih godina, u trenutku kad je napravio otklon od Karadžića – cela opozicija je pokušavala da ga prigrli. Dakle, to ne sme da se dogodi sada”, kaže Mališić i ističe da 2023. godine opozicija mora da smogne hrabrosti izađe sa svojim stavovima oko rešenja kosovskog pitanja bez obzira da li to odgovara Vučiću ili ne.