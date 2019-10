Zvezdanu Terziću zabranjen ulazak u Crnu Goru

Generalnom direktoru FK "Crvena Zvezda" Zvezdanu Terziću crnogorske vlasti u petak nisu dozvolile da uđe u Crnu Goru, saopštio je Terzić, a potvrdila crnogorska policija.

“Službenici Uprave policije su danas sa Graničnog prelaza Aerodrom Tivat vratili za Republiku Srbiju Z.T, državljanina Republike Srbije zbog zabrane ulaska u Crnu Goru”, saopštila je Uprava policije Crne Gore.

“Z.T. je shodno članu 8. Zakona o strancima zabranjen ulazak u Crnu Goru”.

Crnogorski mediji prenijeli su da je Terzić danas pokušao da uđe u Crnu Goru, ali da je sa aerodroma Tivat vraćen u Beograd, odakle se oglasio saopštenjem u kojem je za zabranu ulaska okrivio Dejana Savićevića.

“Kada su početkom juna, uoči odigravanja utakmice Crna Gora - Kosovo, dva igrača Crvene zvezde odbila da stanu mirno pred zastavom i himnom nepriznate države Kosovo, Dejan Savićević je javno optužio mene da sam ih na to nagovorio”, saopštio je Terzić, koji dodaje da “danas nije ni važno koliko u tome ima istine”.

On navodi da je “tada je do mene došla informacija da je Savićević tražio od najviših organa republike Crne Gore da mi se zbog toga zabrani ulazak u Crnu Goru”, kao i da je “do danas sam mislio da je to šala, ali evo sam se uverio da je istina”.

“Danas na aerodromu u Tivtu pripadnici granične policije su mi ljubazno saopštili da mi je zabranjen ulazak u Crnu Goru. Zahvalio sam im se i prvim sledećim letom se vratio u Beograd”, naveo je Terzić koji je, pored ostalog dodao da “to nije očekivao od Crne Gore... uz koju smo odrastali, na koju smo bili ponosni".

Predsjednik FSCG i proslavljeni crnogorski i jugoslovenski fudbaler Dejan Savićević rekao je u petak da je za zabranu ulaska Terziću saznao iz medija, ne želeći da komentariše optužbe direktora Crvene Zvezde.