Čović: Procene su ukazivale na rizik po bezbednost igrača i simpatizera Zvezde

"Prema bezbednosnoj proceni koju smo zatražili od organa Srbije za igrače i simpatizere Crvene zvezde u Podgorici postojali su realni bezbednosni rizici“, izjavio je Nebojša Čović, predsednik Košarkaškog kluba Crvena zvezda, govoreći na konferenciji za medije povodom odluke da prvotimci Zvezde ne otputuju na utakmicu protiv Budućnosti koja je u ponedeljak trebalo da bude odigrana u podgoričkoj dvorani „Morača“.

„Nismo želeli da budemo deo onoga što se trenutno događa u Crnoj Gori, ni nama ni Budućnosti to ne treba“, rekao je Čović aludirajući na napetosti nakon što su tamošnje vlasti u četvrtak usvojile Zakon o slobodi veroiposvesti – koji je izazvao burne reakcije u delu crnogorske i srpske javnosti.

"Predložili smo da se utakmica pomeri iako nam je više odgovaralo da se utakmica igra danas jer imamo zgusnust raspored, nemamo termin za odigravanje, ali smo pronašli mogućnost da to bude 24. februar. Nismo analizirali da ako to ne odgovara Budućnost bude i neki drugi termin, pa po cenu da igramo dve utakmice u dva dana. Razmišljali smo i tome da li se ugrožava regularnost lige, a ne ugrožava se. Ovo je viša sila, na to što se dešava u Crnoj Gori nije mogla da utiče Budućnost, a posebno ne Zvezda, a nismo želeli da učestvujemo u nečemu što donosi veliki rizik. Apelovali smo očekivajući da ćemo naići na razumevanje", rekao je Čović.

"Put smo odložili jer su se u Podgorici dešavali takvi događaji, ne želeći da učestvujemo u tome, do nas je došao dopis Budućnosti da će hala imati 7.500 gledalaca i da će svi biti identifikovani i da će svako snositi odgovornost. Nijedna jedina karta za Zvezdine pristalice nije obezbeđena, što je praksa nekoliko godina unazad“, ukazao je Čović.

Predsednik Košarkaškog kluba Crvena zvezda istakao je da je taj klub imao pravo da pošalje bezbednosnu procenu organa Srbije o bezbednosnim rizicima.

„Ako je ključan performans koji treba da održe u 18. časova održaće ga bez nas. Predsedništvo ABA lige nije donelo nikakvu odluku i nije želelo da preuzme rizik za našu bezbednost“, ukazao je Čović.