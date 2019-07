Enes Kanter: NBA zvezda optužena za terorizam

Enesa Kantera, turskog košarkaša koji igra u američkoj NBA ligi, potražuju turske vlasti koje ga optužuju za terorizam. Razlog su njegove veze sa Fetulahom Gulenom, turskim verskim vođom u egzilu, optuženim za pokušaj državnog udara i svrgavanja predsednika Turske Redžepa Tajipa Erdogana 2016. Dugogodišnji Erdoganov kritičar dobijao je pretnje smrću zbog čega mu je pored kreveta instalirano dugme za uzbunu. Uprkos tome, novi član slavnih Boston Seltiksa posvećen je sportu i napretku u karijeri.

Tokom svetog meseca Ramazana, dan Enesa Kantera počinjao je obrokom pre izlaska sunca, koji je prethodio celodnevnom postu. Ove godine post se prvi put poklopio sa odigravanjem najznačajnijih mečeva u plej-ofu.

“Sećam se da sam prekršio post pre utakmice. Pojeo sam šest sendviča sa puterom od kikirikija i džemom, banane, voće i popio energetsko piće Gejtorejd. Saigrači su me gledali u neverici pitajući me hoću li sve to pojesti sam!?!?. Ljudi, previše sam gladan - bio je moj odgovor”, iskren je Kanter.

Igrama u najjačoj košarkaškoj ligi sveta ostvario svoj san. Međutim, to što ne postoji mogućnost da poseti svoju porodicu u Turskoj prilično mu otežava život. Nikoga od svojih nije video pet godina. Na praznik Dan majki – objavio je na društvenoj mreži Tviter poruku za koju se nada da je njegova majka videla.

„Naravno da sve to utiče na mene. Radi se o mojoj majci, ocu, sestri. Sestra mi se udala u decembru. Nisam mogao da prisustvujem - zbog toga sam mnogo tužan”, priča za Glas Amerike Kanter.

Turske vlasti su mu, zbog kritika na račun režima turskog predsednika Erdogana, ukinule pasoš. Država ga je proglasila teroristom zatraživši njegovo hapšenje i izručenje. Zbog toga se Kanter uzdržava da putuje van Sjedinjenih Država.

“Kada su me turske vlasti proglasile teroristom svi meni bliski ljudi su se smejali. Kolege, treneri, navijači. To samo pokazuje karakter turske vlade”, ističe proslavljeni košarkaš.

Tursko tužilaštvo je za Kantera zatražilo zatvorsku kaznu u trajanju od četiri godine, zbog toga što je na Tviteru turskog predsednika Erdogana označio kao diktatora.

"Sve što pokušavam je da se zalažem i podržim ljudska prava i demokratiju”, kaže košarkaš koji je u domovini optužen za terorizam.

Enes Kanter imao je važnu ulogu u prolasku svog tadašnjeg tima Portland Trejlblejzersa u finale Zapadne konferencije NBA lige. Smatra da bi Turska, zemlja iz koje dolazi, trebalo time da se ponosi. Međutim, upravo suprotno, u Turskoj nisu prenošene utakmice njegovog bivšeg tima.

Eventualnu političku karijeru najavljuje kao mogućnost, ali do tada želi da digne glas u ime zaštite ljudskih prava prava – kako na košarkaškom terenu, tako i van njega.