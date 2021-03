Medicinski deo Kriznog štaba tražiće ponovo najstrože mere

Epidemiolog i član Kriznog štaba Branislav Tiodorović izjavio je da će medicinski deo Kriznog štaba ina narednoj sednici zakazanoj za utorak tražiti najstrože mere radi suzbijanja epidemije koronavirusa i da će i tokom naredne sedmice i sledećeg vikenda biti neophodno svesti kontakte na minimum.

Preminuo muzičar Sanja Ilić Kompozitor i muzičar, frontmen grupe "Balkanika" Aleksandar Sanja Ilić preminuo je od posledica koronavirusa, javio je RTS. Ilić je rođen u Beogradu 27. marta 1951. godine, a osim toga što je bio uspešan kompozitor, po obrazovanju je bio arhitekta.

Govoreći o godišnjici proglašavanja epidemije u Srbiji, on je kazao da svaka epidemija ima svoj kraj, ali da kada će do njega doći, zavisi od dve stvari: zdravstvenog sistema i odgovornosti pojedinca.

"Uz to, velika je stvar što su relativno brzo počele da se proizvode vakcine. Budemo li vakcinisali tri do tri i po miliona ljudi, uz one koji su već stekli imunitet, to će biti izmedju 60 i 80 odsto stanovništva i to će značiti da je epidemija pod kontrolom, a slučajevi zaraze će biti samo sporadični", zaključio je Tiodorović za Radio Beograd 1.

Beograd: Ugostitelji poštuju mere, okupljanja na privatnim žurkama

Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić izjavio je da je tokom vikenda u Beogradu izvršeno 818 kontrola, da je ispražnjeno 10 objekata i naplaćeno 120 kazni zbog nepoštovanja mera protiv korona virusa.

On je za TV Prva naglasio da u noći između subote i nedelje nije bilo kršenja mera u ugostiteljskim objektima, ali i dodao da je bilo okupljanja građana u privatnim stanovima, prenosi Beoinfo.

Ugostitelji su poštovali nove mere Kriznog štaba, ali ostaje da apelujemo na stanovništvo da se ne organizuju privatna okupljanja jer ona ugrožavaju njihovo zdravlje, njihovih bližnjih i ostalih građana, ukazao je Radojičić. On je istakao da je individulna odgovornost ključna u borbi protiv pandemije, ali i da su mere Kriznog štaba bitne u toj borbi.