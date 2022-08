Majkl Kirbi o dijalogu Kosova i Srbije: Za dogovor potrebno poverenje

"Sa žaljenjem ću reći da nisam iznenađen što dijalog Kosova i Srbije u Briselu nije imao nikakav epilog", kaže u razgovoru za Glas Amerike Majkl Kirbi - bivši američki ambasador u Beogradu.

Kirbi, diplomata koji je dužnost u Srbiji obavljao u četvorogodišnjem mandatu od 2012. do 2016, kaže da veruje da će strane u procesu nastaviti da se sastaju i da će u to biti uključen specijalni izaslanik Evropske unije Miroslav Lajčak.

Glas Amerike: Vidite li, uprkos izostanku napretka, neki način za smanjenje napetosti – imajući u vidu događaje sa severa Kosova krajem jula?

Kirbi: Vidim put, ali deluje mi da niko od lidera ne želi njime da krene. Kao što nijedan od njih dvojice nije pokazao entuzijazam tokom učešća u dijalogu. Šef diplomatije Evropske unije Žosep Borelj naznačio je da bi se nešto moglo događati u narednim danima.

Glas Amerike: Vidite li način na koji bi dvojica lidera mogla naći razumevanja između sebe u pokušaju da reše probleme u narednim danima?

Kirbi: Ne može se reći da su ta dva gospodina najbolji prijatelji. Nisam siguran da veruju jedan drugome – i u tome je problem. Ne morate biti dobri prijatelji, ali u nekom trenutku potrebno je razviti poverenje, jer ako želite da postignete dogovor - potrebno je da verujete da će se ostvariti. Učestaliji susreti bi mogli razviti razumevanje. Ja sam diplomata – uveren sam da razgovor pomaže da se uspostavi korektniji odnos. Ukoliko se ne susrećete – u tom slučaju se gubi veza.

Glas Amerike: Obelodanjeno je da nisu uspeli da prevaziđu spor o registarskim tablicama. Smatrate li da postoji način za to – jer deluje da je sada najkrupniji?

Kirbi: Uvek će biti nekog spora. Pravo pitanje je da li Srbija veruje da je put ka članstvu u EU zaista otvoren – što nije u potpunosti jasno. Ako jeste, da li Srbija zaista želi da krene tim putem… Od nje se učestalo čuje da želi, ali dela to ne pokazuju. Uzmite u obzir njen odnos sa Rusijom koja krši sve ono za šta se zalaže Evropska unija. Tako da tu postoje problemi.

Glas Amerike: Jedan od ministara tehničke Vlade Srbije Aleksandar Vulin posetiće Moskvu sledeće nedelje. Imate li utisak da su te stvari, na neki način, povezane – dijalog i njegov put u Rusiju?

Kirbi: Gospodin Vulin je uvek bio orijentisan u tom smeru, a ne ka Briselu. Ako iz Beograda krene ka nekoj evropskoj destinaciji, deluje da je Moskva prvo mesto ka kom bi uglavnom išao. Imajući to u vidu, mislim da je Srbiji potrebno da se uhvati u koštac sa onim što misli da će se dogoditi u Ukrajini, jer je trenutni narativ koji dolazi iz Beograda izrazito proruski orijentisan.

Glas Amerike: Kako vidite buduću moguću primenu sporazuma koji su postignuti pre pet, sedam ili deset godina – poput Zajednice opština sa srpskom većinom i drugih?

Kirbi: Mislim da će u jednom trenutku, ako EU i dalje bude posvećena tome da Srbija bude članica, Srbija potvrdi opredeljenje da postane članica, a Kosovo bude uvereno u to isto – sve moći da prođe. Međutim, ne mislim da su aktuelna rukovodstva Kosova i Srbije spremna na međusobne ustupke – ukoliko ne bude neke značajnije nagrade. Ne verujem da dve strane mogu nešto da razgovaraju i dogovore. Na kraju mora postojati nagrada.

Glas Amerika: Kakva nagrada?

Kirbi: Oduvek sam verovao da je to članstvo u Evropskoj uniji. U odsustvu toga neće biti saglasnosti Srbije, a pogotovo će izostati spremnost aktuelne kosovske vlade da razgovara sa srpskom stranom. I u skorijoj prošlosti iskazivala je otpor ka tome.

Glas Amerike: Mislite li da je potreban veći angažman Sjedinjenih država u procesu?

Kirbi: To je od velike pomoći i zato mi je drago što je Kristofer Hil ambasador u Beogradu. On je prilično iskusan i ozbiljan diplomata. Takoće, mislim da je sjajno što je Viktorija Nuland pomoćnica sekretara za politička pitanja. Mnoštvo puta bila je u Beogradu. Ali, nagradu nužno ne daje Amerika – ne može je ponuditi. Sjedinjene Države u posebnom smislu mogu Kosovo da ohrabre da prihvate neku razumnu ponudu i mislim da Hil može pomoći srpskoj strani u razumevanju okolnosti i ukazivanju da SAD mogu pružiti pomoć. Ali, na kraju nagrada je oličena u članstvu u Evropskoj uniji, a ne Sjedinjenim Državama…

Glas Amerike: Ima li načina, imajući u vidu aktuelni trenutak, da se dve strane o bilo čemu dogovore?

Kirbi: U tehničkom smislu mislim da ima. I to bi trebalo da bude u njihovom nacionalnom i ličnom interesu. Postavlja se i pitanje da li će im to naštetiti u političkom smislu… U Srbiji samo što su održani izbori i potrebno je da se formira vlada koja treba o tome da donese odluku. Dakle potrebno je da dogovor bude u interesu Aleksandra Vučića i Srbije i to na način na koji on to tumači. Isto važi i za Kosovo i premijera Kurtija. Tako da, za sada, ne vidim da je to moguće.

Glas Amerike: Da li će pregovarački proces, koji traje duže od deset godina, biti zaključen – imajući u vidu sve prepreke?

Kirbi: Nadam se tome, jer Evropu smatram nepotpunom bez Srbije. I aktuelni dijalog mora da se završi da bi se to desilo. Optimista sam, ali ne u smislu da bi se to moglo dogoditi danas ili sutra. Mnogo toga svodi se na poslednji momenat. Dogodiće se neka vrsta rešenja ili odlaganja odluka koje treba da stupe na snagu od 1. septembra. Ali, ceo dijalog se neće rešiti odmah. Za to je potrebno da se pometnja, koju je Moskva stvorila u Ukrajini, na neki način razreši. Evropa trenutno nije dovoljno sređena da bi Unija primala nove članice – posebno ne onu koja je, kako barem danas izgleda, mnogo više orijentisana na Moskvu nego na centar evropske politike.