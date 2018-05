Džonson u Vašingtonu, Tramp sutra donosi odluku o Iranu

Britanski ministar spoljnih poslova Boris Džonson doputovao je u Vašington kako bi sa zvaničnicima razgovarao o potencijalnom ostanku SAD u sporazumu sa Iranom. Predsednik Tramp je ranije najavio povlačenje Amerike iz tog sporazuma, a pre sat vremena na Tviteru je napisao da će odluku o tome hoće li Amerika ostati pri sporazumu sa Iranom saopštilti sutra u dva popodne po lokalnom vremenu. Boris Džonson u međuvremenu apeluje na američku administraciju da se ne povlači iz sporazuma.

Džonson se sastao sa američkim državnim sekretarom Majkom Pompeom, a najavljeni su i sastanci sa potpredsednikom Majkom Pensom i savetnikom za nacionalnu bezbednost u Beloj kući Džonom Boltonom. Britanski šef diplomatije nije otkrio o čemu je razgovarao sa Pompeom, ali je rekao da sa evropskim saveznicima radi na “čvršćem” pristupu Iranu kako bi se izbegao “značajan” rizik od povlačenja SAD iz sporazuma o nuklearnom programu Teherana.

„Američki predsednik Tramp je u januaru postavio legitiman izazov svetu kojim je hteo da ukaže na loše stvari koje Iran radi u regionu, da spreči da Teheran dođe do interkontinentalnih balističkih raketa, da prestane da se meša u situaciju u regionu i da ispravi ključni nedostatak u sporazumu, a to je da on ističe 2025, i da neće biti moguće sprečiti Irance u daljim ubrzanim naporima da dođu do nuklearnog oružja. Mislim da to sve možemo da ispravimo sa našim prijateljima u Evropi, mislim da treba da imamo stroži pristup Iranu, ali da istovremeno ne odbacujemo srž sporazuma – a to je da sprečimo Teheran da se domogne nuklearnog oružja“, rekao je Džonson.

Stavridis: Odustajanje od sporazuma nije u interesu Amerike

Bivši glavnokomandujući NATO snaga u Evropi admiral Džejms Stavridis, sada dekan Flečer post-diplomske škole za međunarodno pravo i diplomatiju na Univerzitetu Tafts, smatra da odustajanje od nuklearnog sporazuma šest svetskih sila sa Iranom nije u interesu Amerike i njenih zapadnih saveznika. Umesto toga, Stavridis nudi alternativni pristup.



​„Bez obzira kakav je sporazum, dobar ili ne, on je konačan i sprečava Iran da se ubrzo domogne nuklearnog oružja. Zatim, napuštanje dogovora bi zabilo klin u odnose između nas i naših evropskih saveznika. To bi bila najgora stvar koja bi mogla da se dogodi u ovom trenutku, s obzirom na sve ono što se dešava na Bliskom Istoku. Treće, Iranci se neće upustiti u posao menjanja postignute nagodbe, jer smatraju da Trampova administracija nije konzistentna“, smatra Stavridis i naglašava:

“Poništavanje postojećeg sporazuma neće popraviti ponašanje Irana. Bilo bi bolje da se držimo sporazuma, ali i da se istovremeno obračunamo sa međunarodno neprihvatljivim ponašanjem Irana. U međuvremenu, najvažnija stvar koju treba da preduzmemo su mere za jačanje vojno-odbrambenih saveza na Bliskom Istoku. Najvažnije geostrateško pomeranje koje je u toku na Bliskom Istoku jeste sve veće približavanje Saudijske Arabije i Izraela. Podjednako važno je povezivanje i jačanje njihovog vojnog veza sa Egiptom, Jordanom, zemljama Zaliva i drugim zemaljama u regionu. Sjedinjene Države moraju da se konfrontiraju sa Iranom na više planova - od sajber napada, akcija specijalnih snaga, pa i vojno, u punom smislu, ukoliko to bude potrebno“.