Robert Keli: Veoma važno očuvati sporazum sa Iranom

Dok se približava 12. maj, krajnji rok za Sjedinjene Države da sertifikuju nuklearni sporazum sa Iranom, Robert Keli, bivši nuklearni analitičar iz Los Alamosa, koji je u dva navrata bio jedan od direktora Međunarodne agencije za atomsku energiju (1992-1993. i 2001-2005), komentariše nedavnu tvrdnju izraelskog premijera Benjamina Netanjahu da Iran obmanjuje međunarodnu zajednicu.

“Mislim da je interesantno što je to uradio. Iran svakako u prošlosti nije otkrivao sve što je preduzimao u vezi sa svojim nuklearnim programom i svako ko se ozbiljno bavio ovim pitanjem to zna. Međutim, od 2011. Međunarodna agencija za atomsku energiju je objavila praktično sve što je Netanjahu rekao ove nedelje i izneti to sada je u neku ruku neozbiljno. Izraelski premijer je nastojao da u svojoj prezentaciji istakne da je izraelska obaveštajna služba zaista postigla neku veliku stvar. Jasno je da su oni prikupili ogroman broj dokumenata, koje je neko uspeo da prokrijumčari, ali to nije najveći obaveštajni uspeh u poslednjih nekoliko decenija. Najveći uspeh je bio kada je Izraelac po imenu Mordekaj Vanunu, koji je radio u tajnom nuklearnom objektu južno od Dimone gde Izraelci obogaćuju svoj plutonijum i litijum za bombe, slikao čitav objekat i delove tih bombi i potom 1986. prodao te fotografije britanskim medijima . To je daleko veći uspeh od gomile prašnjavih dokumenata prokrijumčarenih iz nekog skladišta u Teheranu za koje još uvek nemamo dokaze da sadrže bilo šta novo ili uzbudljivo".

Predsednik Tramp još nije rekao šta namerava da preduzme. Prošla nedelja u Vašingtonu obeležile su posete evropskih lidera - francuskog predsednika Emanuela Makrona i nemačke kancelarke Angele Merkel. Njihov stav je bio da je sporazum sa Iranom vredno očuvati.

Robert Keli sumnja da su oni bili u stanju da pomere stav američkog predsednika bliže sertifikaciji.

"Na konferenciji za štampu sa nigerijskim predsednikom posle Netanjahuove prezentacije predsednik Tramp je rekao: 'Vidite ovo dokazuje da sam bio u pravu u svemu što sam govorio'. Netanjahu je zapravo izneo stari istorijat koji svi znaju - da je Iran u prošlosti imao program koji nije razotkrio. Tramp već godinama govori da je sporazum sa Iranom postignut 2015. loš. To je potpuno različita tema. Ako se svi složimo da Iran neće da govori o tome šta je činio u prošlosti, onda je sporazum sa Teheranom veoma dobra stvar. To je izvanredan način da se Iran spreči da primeni znanje koje je stekao tokom perioda dok je razvijao nuklearni program. Iran se složio da odustane od proizvodnje nuklearnih materijala, a bez njih nema oružja. Stoga je ovaj sporazum zapravo veoma dobar. Da li se Tramp može navesti da vidi tu logiku, to ne znam. Veoma sam zabrinut da bi on mogao da uradi pogrešnu stvar”.

Robert Keli takodje ne veruje da bi postojeći sporazum trebalo poboljšati.

“Ne, ne mislim da treba poboljšati ovaj sporazum. Ljudi koji žele da ga izmene i poprave žele da uvedu gomilu novih stvari. Oni žele da uvedu na primer projektile, ali oni nisu deo originalnog sporazuma. Ako želite sporazum o projektilima, počnite o tome da pregovarate od početka. Oni žele da sada uvedu pitanje saudijskog genocida u Jemenu i tvrde da su Jemenci odgovorni i da deluju uz pomoć Irana. Pa jemensko pitanje nije ni postojalo kada se pregovaralo o nuklearnom sporazumu, zašto onda pokrenuti to pitanje sada, kada su bile potrebne godine za postizanje nuklearnog sporazuma sa Tehreanom. Taj sporazum je savršeno funkcionisao poslednjih nekoliko godina”.

A šta ako sporazum ne bude očuvan? Robert Keli ukazuje:

“Mislim da je veoma važno očuvati ovaj sporazum. U stvari iskreno ne verujem da bi Iran proizveo nuklearnu bombu, čak i kad bi ovaj sporazum propao. Iran bi bio sateran u ćošak, Iranci bi izneli dosta glasnih, oštrih saopštenja i pravili puno buke, verovatno bi obogatili izvesnu količinu uranijuma, samo da dokažu da ‘ne možete da nam govorite da to ne možemo da činimo’. Ne verujem da je Bliski istok mesto gde će nastati sledeće žarište, osim ako ih Amerikanci zbilja ne sateraju u ćošak i primoraju“.

Na pitanje da li smatra da bi najbolja stvar za predsednika Trampa bila da odloži sertifikaciju za još par meseci, do posle samita sa Kim Džong Unom, jer Severna Koreja neće imati inicijativu da pregovara ukoliko Amerika sklapa sporazume i potom izlazi iz njih, Keli odgovara:

“Mislim da bi bilo veoma loše odložiti sertifikaciju. Tokom kampanje Tramp je govorio – izaćićemo iz tog sporazuma prvog dana mog mandata. Nije to učinio. Ni sledeća tri meseca to nije učinio. U međuvremenu, Međunarodna agencija je saopštila bar deset puta da sporazum dobro funkcioniše i da nema razloga lišiti ga se. Ovo odlaganje onemogućava svakom ko planira unapred da posluje sa Iranom i zato Teheran želi sertifikaciju, kako bi mogao da posluje na međunarodnom trgovinskom planu. Tramp zapravo nanosi štetu sporazumu svaka tri meseca ovim odlaganjem. To tako ne funkcioniše. Ja bih preporučio da se odluka donese, a da li će on biti u stanju da donese odluku - videćemo”.