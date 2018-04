Matis: Još bez odluke o povlačenju SAD iz sporazuma sa Iranom

Sekretar za odbranu SAD, Džim MAtis, rekao je da odluka o bilo kakvom povlačenju Sjedinjenih Država iz nuklearnog sporazuma sa Iranom iz 2015. nije doneta, ali da Vašington radi sa svojim evropskim saveznicima kako bi video da li postoje načini da se sporazum unapredi.

"Odluka nije doneta, ni o tome da li možemo da ga popravimo dovoljno da ostanemo u njemu, ni da li će predsednik odlučiti da se povučemo iz njega", rekao je Matis tokom saslušanja pred Senatovim Komitetom za oružane snage u četvrtak.

On je rekao da SAD prepoznaju nuklearni pakt kao "nesavršeni sporazum o kontroli naoružanja". "Pisan je gotovo sa pretpostavkom da bi Iran mogao da pokušava da vara. Zato je verifikacija, šta je tamo, praktično vrlo otporna", rekao je Matis. "Bilo da je to dovoljno ili ne, mislim da je to validno pitanje".

Francuski predsednik Emanuel Makron, koji je tek okončao posetu SAD, rekao je u sredu da veruje da će predsednik SAD Donald Tramp izvesti Sjedinjene Države iz nuklearnog sporazuma.

"Ne znam kakva će odluka Amerike biti, ali racionalna analiza svih izjava predsednika Trampa ne dovodi me do uverenja da će uraditi išta da bi ostao u JCPOA (iranskom nuklearnom sporazumu)", rekao je Makron na konferenciji za novinare predstavljajući zaključke trodnevne državne posete.

Pred Trampom je rok 12. maja, do kada mora da odluči da li će zadržati neke ekonomske sankcije Iranu, ili će ih ukinuti u zamenu za napredak na polju nuklearnih pitanja te zemlje, kao deo sporazuma iz 2015.

Upitan da li bi takva odluka mogla da predstavlja njegov lični neuspeh, Makron je rekao da njegova uloga nije bila da ubedi Trampa da "odustane od obećanja koja je dao tokom kampanje, već da pre da dokaže da sporazum ima smisla".

U sredu, Makron je zatražio od američkih zakonodavaca da obezbedne da Sjedinjene Države ne napuste iranski nuklearni sporazum.

"Iran nikad ne bi trebalo da poseduje nuklearno oružje, ni za pet godina, ni za 10 godina, nikad", rekao je Maktron tokom zvučnog, 49 minuta dugog govora pred oba doma američkog Kongresa.

Predsednik SAD nazvao je sporazum "suludim" i "glupim" i pretio je da će se povući iz njega.

Umesto toga Makron, kao što je to uradio i tokom razgovora sa Trampom u utorak, poziva na pregovore o postizanju novog sporazuma sa Iranom o balističkim raketama Teherana i njegovoj umešanosti u konflikte u Siriji, Jemenu, Libanu i Iraku.

Izraelski ambasador u Ujedinjenim nacijama, Deni Danon, pozvao je Trampa u četvrtak da "promeni kurs" po pitanju sadašnjeg nukelarnog sporazuma sa Iranom, rekavši da datum isteka sporazuma mora biti produžen ili eliminisan, a promene implementirane u cilju okončanja "Uloge Irana kao najvećeg državnog sponzora terorizma u svetu".

"Iran mora okončati razvoj i testiranje svog naprednog programa balističkih raketa", rekao je Danon pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija. "Moramo pojačati nadzor i posmatranje iranskih finansija, koje su značajno porasle otkako je JCPOA olakšao sankcije".

Iran je bio fokus i kasnije tokom dana, kada se sekretar odbrane Matis sastao sa izraelskim ministrom spoljnih poslova Avigdorom Libermanom u Pentagonu.

Matis je rekao da američka i izraelska vojska nikad nisu radile tako blisko zajedno kao što je to sada slučaj, nazivajući saradnju ključnom za postizanje stabilnosti i mira na Bliskom istoku i zaustavljanje širenja iranskog malignog uticaja.

Kada su ga reporteri upitali o isporukama oružja iz Irana u Siriju i da li im je namena napad na Izrael, Matis je odgovorio: "Ne pada mi napamet ni jedna druga namena sada".