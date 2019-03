CG: Tužilaštvo ostaje pri optužnici u slučaju “državni udar”

Specijalni tužilac državnog tužilaštva Crne Gore, Saša Čađenović, saopštio je u utorak u završnoj riječi na suđenju za pokušaj terorizma na dan izbora 16. oktobra 2016. da tužilaštvo “u cjelosti ostaje pri optužnici” koja tereti četrnaestočlanu grupu nacionalista da su planirali nasilno zauzimanje institucija i svrgavanje prozapadne vlasti.

“Primjećujem da je (Bratislav) Dikić mijenjajući odbranu kazao i da je izjava (Saše) Sinđelića tačna i napomenuo ko je organizator protesta”, rekao je Čađenović, navodeći detalje iz iskaza optuženih. “…da je Sinđeliću rekao da ne želi da učestvuje u tim protestima ako dođe do sukoba i da je tražio da bude govornik na protestu, kao i da mu je Sinđelić kazao da će na protestu biti poguravanja između protestanata i policije kao što je to slučaj na utakmicama ali da ga nije ozbiljno shvatio''

Tužilac je dalje naveo da su “u Skupštinu trebali uđu lideri opozicije i da mu je (Dikuću) to kazao Sinđelić, kao i da on nikada ne bi došao da je znao da bi on trebao da uđe tamo”

“Dikić je takođe iz svojih saznanja kazao da su protestanti trebali nasilno da uđu u Skupštinu i proglase pobjedu'', rekao je, pored ostalog, Čađenović u završnoj riječi na suđenju u podgoričkom Višem sudu.

Iznošenje završnih riječi trebalo da je počne prošle nedjelje, ali je odgađano nakon što su advokati odbrane napustili sudnicu zbog odbijanja sudskog vijeća da naknadno uvrsti u dokazni postupak nedavnu TV izjavu ključnog svjedoka-saradnika tužilaštva, Saše Sinđelića, u kojoj je promijenio iskaz dat na suđenju i rekao da nisu bili planirani nasilni protesti i svrgavanje vlade, te da je tu izjavu dao pod pritiskom.

Komenarišući zahtjeve odbrane da se promjena iskaza ključnog svjedoka uvrsti u dokaze, Viši sud je saopštio da su relevantne samo izjave date na sudu, a ne u medijima ili kafani.

Sudija na suđenju za pokušaj terorizma, Suzana Mugoša, rekla je da je dokazni postupak završen, te da neće dozvoliti da “bilo ko procesnim radnjama ucjenjuje sud”, a optužene pozvala da, ukoliko im je potrebno, angažuju nove branioce.

Tužilaštvo tereti četrnaestočlanu grupu nacionalista, među kojima dvojicu Rusa, devet srpskih državljana i dvojicu lidera crnogorske opozicije, da su uoči prošlih parlamentarnih izbora spremali nerede radi svrgavanja tadašnjeg premijera a sada predsjednika, Mila Đukanovića, te da su to radili kako bi osujetili pristupanje Crne Gore NATO-u.

Optužnicom Specijalnog tužilaštva obuhvaćeni su Rusi Eduard Šišmakov i Vladimir Popov, srpski državljani Miloš Jovanović, Nemanja Ristić, Predrag Bogićević, Bratislav Dikić, Kristina Hristić, Branka Milić, Milan Dušić, Dragan Maksić i Srboljub Đorđević. lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević, kao i vozač te koalicije Mihailo Čađenović, dok se postupak protiv prevodioca DF-a Ananija Nikića vodi posebno.

Iznošenje završne riječi tužilaštva na suđenju prekinuto je zbog zakazanog početka drugog ročišta u sudnici, a nastavak zakazan za 23. mart.