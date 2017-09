Jovanović: Odbio sam poziv Sinđelića za revoluciju u CG

Jedan od optuženih za pokušaj državnog udara u Crnoj Gori, Miloš Jovanović, rekao je danas, u nastavku suđenja za pokušaj terorizma, da je odbio poziv svjedoka-saradnika crnogorskog tužilaštva, Saše Sinđelića, da bude dio grupe koja je 16.oktobra trebala da se sukobi sa crnogorskom policijom i ubije tadašnjeg premijera Mila Đukanovića.

"On (Sinđelić) je meni spominjao neku revoluciju, ali sam znao da su to ćorava posla", naveo je Jovanović, pojašnjavajući da pod revolucijom misli na svrgavanje vlasti u Crnoj Gori, te da mu je Sinđelić rekao da to treba da se dogodi 16.oktobra prošle godine. “Odbio sam poziv Sinđelića da obučem uniformu i odem u Crnu Goru kako bi obukao uniformu i sukobio se sa policijom”

Prema njegovim riječima, Sinđelić je od izvjesnog Livaje iz beogradske firme "Soko osiguranje" tražio 50 momaka za koje je Jovanoviću rekao da bi trebalo da obuku uniforme i sukobe se sa crnogorskom policijom, a zatim se susreo i sa Nemanjom Ristićem, koga optužnica tereti da je bio desna ruka navodnih organizatora, Rusa Eduarda Šišmakova i Vladimira Popova.

"Ristić je pitao Sinđelića kakav je to amaterizam da ne može da prebaci grupu ljudi u Crnu Goru", naveo je Jovanović, pozivajući se na navodni razgovor Sinđelića sa optuženim Ristićem, čije je izručenje Crnoj Gori odbio beogradski sud.

On je rekao da mu je, nakon toga, Sinđelić povjerio novi zadatak, koji se sastojao u tome da napravi Molotovljev koktel i zapali jednu zgradu u podgoričkom naselju Stari Aerodrom.

"Sinđelić je od mene tražio da spalim zgradu u ulici Vojislava Grujića broj 4 u Podgorici", rekao je Jovanović, navodeći da mu je svjedok-saradnik crnogorskog tužilaštva rekao da se radi o prostorijama neke političke stranke. “Nakon sto sam polomio stakla, trčao sam iz ulice u ulicu, a onda otišao vozom u Bar s ciljem da pobjegnem iz Podgorice, a zatim jutarnjim vozom otišao za Beograd"

Optuženi Jovanović je rekao da se plašio da ne povrijedi nekoga u zgradi koja se nalazi u podgoričkom naselju Stari Aerodrom, pa je zato samo polomio stakla, navodeći da je to uradio za novčanu nadoknadu od 500 eura.

Odgovarajući na pitanja advokata odbrane, optuženi Bratislav DIkić je, na današnjem suđenju, ocijenio da svjedok-saradnik Saša Sinđelić, nije intelektualno sposoban da bude na čelu grupe koja je navodno trebalo da izvrši operaciju - u medijima okarakterisanu kao pokušaj državnog udara.

"Država nije tako slaba da jedna šačica ljudi dođe i izvrši državni udar", rekao je bivši general srpske policije, koji je juče negirao da je znao za kriminalni plan i ponovio da je trebalo da govori na nesuđenom skupu u Podgorici. "Ja sam na tom skupu trebao da govorim i dam podršku našem srpskom narodu i njihovom protivljenju pristupanju Crne Gore NATO savezu, ali nisam znao ko su organizatori skupa"