Tužilac: Osumnjičeni organizatori puča u CG na slobodi u Rusiji

Specijalni državni tužilac Crne Gore, Milivoje Katnić, izjavio je danas da su osumnjičeni organizatori pokušaja državnog udara u oktobru prošle godine, Rusi Eduard Šišmakov i Vladimir Popov, na slobodi u Rusiji, te da postoji opasnost da ponovo pokušaju da izvrše ovo krivično djelo u Crnoj Gori, Srbiji i drugim državama.

“U konretnom slučaju optužnica je potvrđena za izvršenje krivičnog djela terorizma koje je trebalo izvršiti, ne samo u Crnoj Gori… već i u drugim državama, prije svega u državi Srbiji, o čemu ćemo mi za to priložiti i neke dokaze”, rekao je Katnić

Obrazlažući stav tužilaštva u pogledu zahtjeva branilaca okrivljenih za ukidanje pritvora, Katnić je rekao da smatra kako i dalje postoji pritvorski osnov, jer je riječ o stranim državljanima, koji bi imali logističku podršku organizatora, i dalje nedostupnih državnim organima Crne Gore.

"Smatram da i dalje stoji pritvorski osnov, jer je riječ o osobama koji su strani državljani, pa kad bi bili pušteni iz pritvora, smatramo da bi imali određenu logističku podršku od strane optuženih koji su nedostupni tužilaštvu, kao i rodbine, a i iz razloga ekonomičnosti - jer bi došlo do odugovlačenja postupka", rekao je Katnić.

On je naveo navodeći da postoji mogućnost od ponavljanja krivičnog djela, jer se radi o kriminalnoj organizaciji koja “nastavlja sa radom” i koju vode strani državljani.

“Organizatori se nalaze van domašaja ovog suda, oni se nalaze u Rusiji”, rekao je Katnić. “Oni su danas sposobni da izvedu nove aktivnosti, mogu biti u komunikaciji i sa drugim članovima na slobodi, u Srbiji, kao i sa drugim članovima, te drugim neidentifikivanim licima koji su prisustvovali sastancima sa Ananijem i Slavkom Nikićem u Beogradu”

Katnić je rekao da to pokazuje i činjenica da su u svakom momentu mogli “da odrade pasoše”, kao i da crnogorsko tužilštvo ispituje finansijsku pomoć koju je navodna kriminalna grupa imala u Crnoj Gori i van nje.

Jovanović: Znao sam da 15 ljudi ne mogu izvršiti državni udar

Jedan od optuženih za pokušaj državnog udara prošlog oktobra u Crnoj Gori, Milos Jovanovic, rekao je danas na nastavku suđenja da mu je svjedok-suradnik tužilatva, Saša Sinđelić, iznio planove prema kojima je grupa zavjerenika trebalo da zauzme zgradu parlamenta i, eventualno, uhapsi bivši premijer, Milo Đukanović.

«Rekao sam tužiocu da mi je Sinđelić rekao da je neka grupa trebala da uđe u Skupštinu i uhapsi Đukanovića», rekao je Jovanović, i dodao da je odmah znao da je to «velika glupost». «Sa petnaest ljudi ne može se srušiti vlada, ili izvesti državni udar»

On je rekao da je bio prisutan kada je Sinđelić sa nekim razgovarao preko mobilnog telefona na ruskom jeziku, te da je sagovorniku rekao da je njegova grupa uhapšena i zatražio «nove ljude».

«Sinđelić mi nije pominjao sa kim je razgovarao, ne znam jesu li to bili Rusi», rekao je on i objasnio da ne razumije ruski jezik, osim neke osnovne stvari. «Shvatio sam iz njegovog razgovora da on polaže račune tim ljudima»

On je ispričao da mu je Sinđelić rekao da Đukanović ne smije pobijediti na izborima, kako bi se spriječilo da Crna Gora uđe u NATO, i dodao da mu je svjedok saradnik kazao «idemo na sve ili ništa», nakon čega je shvatio da se radi o «državnom udaru».

“Sumnjao sam u namjere Sinđelića i njegov kriminalni plan", kazao je Jovanović, i dodao da razlog za njegovu sumnju nije bio taj što mu je Sinđelić djelovao neozbiljno, već zato što "se vidi kad je neko mutan tip".

Predsjednica sudskog vijeća, Suzana Mugoša, odbila je zahtjev advokata odbrane, Miroja Jovanovića, da se Jovanović podvrgne medicinskom vještačenju, uključujući i psihijatrijsko, kako bi se utvrdila njegova sposobnost da učestvuje u procesu, obrazlažući odluku time da odbrana do sada nije dostavila dokumentaciju, te da se kod suda nije pojavila nikakva sumnja.

Branioci optuženih iznijeli su primjedbe na način vođenja postupka od strane sudije Mugoše, navodeći da predsjednica vijeća odgovara na pitanja umjesto Jovanovića, i to onda kada to odgovara tužilaštvu.

"Vi zabranjujete svako pitanje gdje ne znate šta će Jovanović da odgovori", rekao je advokat Miroje Jovanović, koji je zatražio i ukidanje pritvora za njegovog klijenta, Mihaila Čađenovića, vozača demokratskog fronta, navodeći da Čađenović nikada nije krivično ili prekršajno gonjen, te da nema opasnosti od ponavljanja krivičnog djela.

Isti zahtjev upućen je za ukidanje pritvora optužene Branke Milić, Dragana Maksića i Srboljuba Đorđevića, što je sudsko vijeće odbilo, a nastavak suđenja zakazan za srijedu.

Grupa od 14 osoba, uključujući i dvojicu navodnih organizatora - ruskih vojnih obavještajaca, kao i dvojicu proruskih crnogorskih opozicionih lidera, optužena je da je planirala svrgavanja DPS-a sa vlasti u Crnoj Gori, zauzimanja institucija i hapšenje bivšeg premijera, Mila Đukanovića.