Jordan i Sirija otvaraju granicu u sklopu napora za normalizaciju odnosa

Jordan je u sredu ponovo otvorio svoj glavni granični prelaz sa Sirijom, usred očiglednih regionalnih nastojanja da se Damask reintegriše u regionalne političke i ekonomske strukture.

Jordan i Sirija zvanično su otvorili glavni granični prelaz Džaber-Nasib između dve zemlje u sredu, nakon što su SAD očigledno dale zeleno svetlo za pokretanje regionalnih trgovinskih i ekonomskih poslova. Egipat je nedavno pristao da prodaje gas Libanu preko Jordana i Sirije.

Katarska televizija Al-Džazira javila je da je odluka o obnavljanju letova između jordanske prestonice Amana i sirijske prestonice Damaska otkazana zbog protivljenja Vašingtona.

I sirijski i jordanski vojni načelnici sastali su se nedavno u Damasku kako bi utvrdili poslednje detalje ponovnog otvaranja ključne granične veze između dve zemlje.

Jordan je navodno izgubio oko 20 milijardi dolara u trgovini u poslednjih 10 godina zbog zatvaranja svoje granice sa Sirijom i poremećaja regionalnih trgovačkih puteva između Turske i Libana prema zalivskim državama preko Sirije i Jordana.

Pukovnik Ahmed Kara'an, visoki jordanski carinski službenik na graničnom prelazu Džaber-Nasib, rekao je arapskim medijima da je "saobraćaj između Sirije i Jordana bio osrednji", ali da "očekuje da će se trgovinski promet povećati narednih dana".

Egipatski politički sociolog Said Sadek rekao je za Glas Amerike da je odluka o ponovnom otvaranju graničnog prelaza između Jordana i Sirije "pragmatičan" potez koji sledi nakon spoznaje da sirijska opozicija "neće pobediti u sukobu protiv vlade u Damasku", i da veze između Damaska i njegovih arapskih suseda treba obnoviti.

"Sada postoji spoznaja da su (sirijski predsednik Bašar) al Asad i (njegovi ruski) podržavaoci pobedili, opozicija je poražena i Amerika se povlači iz tog područja", rekao je on. "Postojao je i ovaj plan za slanje gasa iz Egipta do Jordana do Sirije (i dalje) do Libana".

Sadek je dodao da su se brojni arapski ministri inostranih poslova, uključujući egipatske i jordanske, sastali sa sirijskim ministrom inostranih poslova Faisal al Mekdadom na marginama tek završenog godišnje zasedanja Generalne skupštine UN, koja ukazuje na to da "postoji nešto u vazduhu" u vezi sa normalizacijom odnosa sa Sirijom. On smatra da će od toga "imati korist sirijska ekonomija, ljudi i čitav region, smanjujući tenzije".

Paul Saliven, analitičar za Bliski istok iz Vašingtona, rekao je za Glas Amerike da granica između Sirije i Jordana ima "tešku istoriju" pored "današnjih tenzija".

On smatra da neće biti lako "normalizovati odnose sa Asadovim režimom na delu granice", dok će se i dalje morati suočiti sa bezbroj grupa protivnika unutar Sirije i izvan Sirije.

Ssaiven je naveo da bi granica mogla "ponovo da bude zatvorena" u nekom trenutku u budućnosti zbog napetosti oko različitih pitanja, i smatra da bi Jordanu bilo pametno da "pojača bezbednost duž granice".