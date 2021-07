Peter Stano: Imenovanje ambasadora Srbije u Siriji suprotno stavovima Evropske unije

Portparol Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Peter Stano izjavio je da je odluka Srbije da diplomatske odnose sa Sirijom podigne na nivo ambasadora suprotna stavu Unije.



"Stav Evropske unije u pogledu normalizacije odnosa sa režimom u Siriji je jasan i nepromenjen, a nedavni izbori koje je organizovao sirijski režim ne mogu voditi bilo kakvim merama međunarodne normalizacije", naveo je u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa Stano.

On je dodao da slanje ambasadora u Damask u svojstvu šefa diplomatske misije znači predaju akreditiva šefu države, kako je ukazao, Bašaru al Asadu koji se nalazi na listi sankcija EU i nema demokratski legitimitet kao predsednik države.

"On je neko ko je nadgledao masovno brutalno nasilje koje su režimske trupe počinile nad stanovništvom, uključujući i upotrebu hemijskog oružja. To su razlozi zbog kojih članice EU ne šalju ambasadore u Damask da predaju akreditive Asadu, već tamo imaju predstavnike u svojstvu otpravnika poslova, koji ne moraju da predaju akreditive šefu države", ukazao je Stano.



Navodeći da je predstavljanje zemalja kandidata u Damasku u nadležnosti tih država, on je istakao da bi u slučaju odluke Beograda trebalo uzeti u obzir da je Vlada Srbije više puta potvrdila da su evropske integracije strateški prioritet zemlje, a to, kako je ukazao, uključuje progresivno usklađivanje sa spoljnom i bezbednosnom politikom EU.



Većina evropskih zemalja i Sjedinjene Američke Države povukle su svoje ambasadore iz Damaska ili snizile aktivnosti na nivo otpravnika poslova 2012. godine, ali Srbija, kako su za RSE naveli iz Ministarstva spoljnih poslova, nikada nije prekidala diplomatske odnose sa Sirijom.

"Oni su se, do imenovanja našeg novog ambasadora u toj zemlji, odvijali na nivou privremenog otpravnika poslova, što je bilo uslovljeno tadašnjom bezbednosnom situacijom u toj zemlji", navodi se u pisanoj izjavi Ministarstva.



Četvorogodišnji mandat ambasadora Srbije u Siriji Jovana Vujasinovića istekao je 2013. godine i nakon toga nije imenovan novi, već je državu predstavljao otpravnik poslova Milan Vijatović.



Ime ambasadora Srbije u Siriji za sada nije javno saopšteno.