SAD će okončati evakuacione letove pre roka 31. avgusta

Uprkos domaćem i međunarodnom pritisku da se rok za povlačenje SAD iz Avganistana produži, predsednik SAD Džo Bajden se pridržava roka do 31. avgusta.

Njegova administracija završava operacije evakuacije Amerikanca, Afganistanca i državljana trećih zemalja pre roka, kako bi bilo omogućeno povlačenje američkih trupa i vojne opreme, saopštila je Bela kuća.

"Trenutno smo u tempu da završimo do 31. avgusta", rekao je Bajden iz Bele kuće u utorak popodne. "Što pre uspemo da završimo, to bolje. Svaki dan operacija nosi dodatni rizik našim trupama".

Bajden je rekao da su od 14. avgusta do utorka popodne SAD pomogle u evakuaciji 70.700 ljudi, ali je priznao da završetak operacija do krajnjeg roka zavisi od saradnje talibana i njihovog omogućavanju pristupa aerodromu ljudima koji bi da se evakuišu. Rekao je da je zatražio od Pentagona i Stejt departmenta planove za nepredviđene situacije kako bi se prilagodio vremenski raspored, ako to postane potrebno.

U svojim primedbama, Bajden nije pomenuo okončanje letova za evakuaciju pre roka, ali je sekretarka za štampu Bele kuće Džen Psaki potvrdila novinarima u utorak da bi "moralo da bude vremena za završetak".

Odbijajući da pruži "operativne detalje", Psaki je rekla da su američke trupe u Kabulu suočene sa sve većim pretnjama grupe ISIS-K, govoreći o mreži Horasan (Khorasan), samoproglašenoj grani militantne grupe Islamska država (ISIS) koja je aktivna u centralnoj i južnoj Aziji.

Ranije u utorak, sekretar za štampu Sekretarijata za odbranu Džon Kirbi potvrdio je da će vojsci trebati vremena da odleti pre roka.

"Grubo rečeno, potrebno vam je najmanje nekoliko dana da prebacite količinu saga i opreme koje imamo na aerodromu, da to bezbedno i efikasno povučemo", rekao je Kirbi na brifingu za novinare.

Bela kuća nije odgovorila na pitanje Glasa Amerike da li će SAD obustaviti sve letove za evakuaciju ili samo vojne letove pre roka do 31. avgusta i da li će administracija pomoći Avganistancima koji pokušavaju da odu komercijalnim ili čarter letovima kako bi dobili dozvolu od talibana.

G-7 o Avganistanu

U utorak ujutru, Bajden i drugi lideri G-7 sastali su virtuelno kako bi razgovarali o situaciji u Avganistanu, a nekoliko ih je od njega zahtevalo da zadrži američke trupe u zemlji i nakon roka koji ističe sledeće sedmice, kako bi olakšali tekuće napore za evakuaciju multinacionalnih snaga.

Prema Beloj kući, Bajden je liderima G-7 preneo da će se misija u Kabulu "završiti na osnovu postignutosti naših ciljeva".

Nakon sastanka, britanski premijer Boris Džonson rekao je da se G-7 složila oko plana za sporazum sa talibanima, pod uslovom da dozvole siguran prolaz Avganistancima koji žele da napuste zemlju čak i nakon isteka roka od 31. avgusta.

Ali talibani su već odbili bilo kakvo produženje roka.

Govoreći na konferenciji za novinare u utorak u Kabulu, portparol Talibana Zabihulah Mudžahid rekao je da su SAD sposobne da povuku svoje snage iz Avganistana i da moraju da se pridržavaju roka do 31. avgusta.

Mudžahid je rekao da bi bilo kakva američka evakuacija Avganistanaca iz zemlje nakon tog datuma bila "nezakonit čin".

"Velika greška"

Bajdenova odluka da se pridržava roka za povlačenje naišla je na kritike.

"Mislim da je velika greška za Sjedinjene Države da se osećaju vezanim samonametnutim rokom, u situaciji kada talibani i dalje krše svoje obaveze prema sporazumu od 29. februara 2020. godine i kada toliko afganistanskih prijatelja Amerike ostaje u opasnosti u sopstvenoj zemlji", rekao je Majkl O'Hanlon, viši saradnik na liberalnom Brukings institutu.

"Imamo toliko ekonomskih poluga protiv talibana, kao i verodostojnu vojnu moć kojom možemo da uzvratimo ako počnu da pucaju na nas", dodao je O'Hanlon.

Nejasno je koliko je Avganistanaca od 70.700 ukupno evakuisanih. Organizacije za ljudska prava kažu da je Avganistancima bilo teško, ako ne i nemoguće, da prođu talibanske kontrolne punktove na prilazima aerodromu.

"Razočarani smo ovom odlukom predsednika Bajdena da ode bez pružanja pomoći najugroženijim Avganistancima. Naša zajednica za ljudska prava pokušava da shvati šta za njih znači povlačenje SAD", rekla je Sara Holevinski, direktorka Hjumans rajts voča u Vašingtonu.

Sve veći broj američkih zvaničnika takođe upozorava da će, uprkos povećanom protoku evakuisanih lica iz Avganistana, biti potrebno više vremena.

Član kongresa Adam Šif, demokrata, rekao je u ponedjeljak novinarima da je malo verovatno da bi evakuacija mogla da bude završena do kraja meseca. On je rekao da bi SAD trebalo da zadrže vojno prisustvo "sve dok je to potrebno" kako bi izvukli sve Amerikance i ispunili "moralnu i etičku obavezu prema našim avganistanskim partnerima".

Članovi administracije kažu da nastavljaju pregovore sa talibanima o sigurnom prolazu evakuisanih. Zvaničnici su potvrdili da je direktor CIA Vilijem Berns boravio u ponedeljak u Kabulu kako bi se sastao sa najvišim političkim liderom Talibana Abdulom Ganijem Baradarom.

Aiaz Gul je doprineo pisanju ovog izveštaja.