Amerika posle inauguracije: Vreme zalečenja

U danima nakon inauguracije američkog predsednika Džozefa Bajdena opsežne bezbednosne mere se popuštaju, pripadnici Nacionalne garde se povlače sa gradskih ulica, metalne barijere kojima je bio ograđen Kapitol hil se otvaraju, kao i metro stanice.

U danu u kom je najavljeno stavljanje van snage vanrednih mera proglašenih uoči i za vreme inauguracije, deluje da je uobičajena svakodnevica odmah iza ugla.

En, stanovnica Vašingtona tokom poslednje tri decenije, sunčano jutro koristi za šetnju delimično odblokiranim centralnim ulicama američke prestonice.

Takođe, nije se ustručavala da proćaska sa pojedinim, od ukupno 25.000 pripadnika Nacionalne garde, angažovanih na obezbeđivanju Vašingtona, koji još nisu opozvani sa područja kompleksa Kapitol hila.

To zdanje je pre više od dve sedmice bilo na meti nasilnog upada dela pristalica bivšeg predsednika Donalda Trampa.

“Osećam da je sada sve lakše – ali sam sa druge strane svesna ozbiljnosti izazova kojima se treba posvetiti”, rekla je za Glas Amerike žiteljka glavnog grada Amerike, dodavši da joj je drago što nova administracija ima plan za borbu protiv pandemije koronavirusa.

“Taj plan bi naravno trebalo da bude razrađeniji i sigurno će biti poboljšan, ali to je trenutno najznačajniji izazov. Jer ako u tom smislu ne uspemo – sve ostalo pada u vodu. Drago mi je i što smo se vratili u Pariski klimatski sporazum, to nije pitanje koje ima veze samo sa Sjedinjenim Država, to je postala svetska tema”, stanovnica prestonice koja kaže da je propratila brojne predsedničke inauguracije.

Njen entuzijazam ne deli jedan od, kako nam je rekao, pristalica bivšeg predsednika Donalda Trampa.

Roja Vendela, koji živi u Zapadnoj Virdžiniji, zabrinule su pooštrene bezbednosne mere u gradu.

“Inaugurišemo novog predsednika – a na ulicama, iza bodljikave žice, raspoređen je veliki broj naoružanih momaka. Kao da se radi o nekoj drugoj zemlji. To nije Amerika kakva bih želeo da bude”, kaže Vendel.

Znatiželjni građani počeli su da se okupljaju i u delimično odblokiranoj vašingtonskoj Aveniji nezavisnosti, centralnom gradskom bularu koji deli prostor između spomenika Džordžu Vašingtonu i brojnih državnih, javnih i kulturnih instititucija – i, sa druge strane, kompleksa Kapitol hila.

Zatekli smo tu i tri mlade doktorke zaposlene u bolnici u vašingtonskoj četvrti Džoržtaun - koje su prepodne iskoristile za rekreaciju i vožnju bicikla.

“Mislim da je najvažnija stvar ponovno ujedinjenje zemlje. Posebno u smislu društvene i rasne jednakosti. Približavanjem ljudi. I mislim da je to bila centralna tema inauguracije. Poručeno je da nema veze ko ste, odakle i kako izgledate. I mislim da je Bajden uradio izuzetno važnu stvar time što je za funkciju pomoćnika sekretara za zdravstvo izabrao transrodnog kandidata. Time je pokazao da američka nacija nije podeljena”, kaže nam Sima, jedna od brojnih zdravstvenih radnica angažovanih u borbi protiv Kovida 19, zaposlena u Univerzitetskoj bolnici Džordžtaun.

U skladu sa svojim pozivom iznela je sopstvene procene o prioritetima kojima se treba posvetiti.

“Masovna vakcinacija je najvažnija stvar. Deluje mi da mnoštvo ljudi koje poznajem, moji bližnji i članovi porodice, teško dolaze do vakcina. Pristup do nje trebalo bi da bude drastično olakšan. Druga stvar je obrazovanje. Mandat Trampove administracije obeležio je manjak znanja i širenja dezinformacija. To treba ispraviti”, kaže nam Sima, koja nekoliko godina živi u Vašingtonu.

Njene koleginice pridodale su još nekoliko, kako su ih označile, značajnih izazova.

“Ponovno povezivanje sa državama je veoma važno, reforme u oblasti imigracije, obrazovanja, kao i klimatske promene. Svesna sam da je to više od jedne stvari, ali novi predsednik je već potpisao sedamnaest uredbi i posvećen je onome što treba uraditi”, rekla nam je Šofa Svithar.

Po mišljenju njene koleginice Melise – važan fokus nove američke administracije trebalo bi da bude ekonomija.

“Potrebno je da se obnovi – kako bi preživeli mali preduzetnici. Da se ponovo otvore restorani. Važno je, međutim, da to bude bezbedno – i zato bi pažnja prevashodno trebalo da bude usmerena na vakcinaciju”, zaključila je Melisa.

U danima uoči inauguracije - premašena je brojka od 400.000 preminulih od posledica Kovida 19 u Sjedinjenim Državama, dok je u istom periodu broj građana koji su se prijavili za pomoć nezaposlenima iznosio gotovo million. To je, međutim, sumorna realnost koja će, prema očekivanjima većine naših sagovornika, biti prevaziđena.

“Neverovatno je šta sve može doneti novi dan. Veoma sam optimističan u vezi sa smerom kojim će krenuti Sjedinjene Države”, rekao nam je Rajan Amelija koji je na inauguraciju američkog predsednika došao iz skoro 800 kilometara udaljene američke države Masačusets i pratio je na ekranu svog mobilnog telefona.

“Tražim napredak. Na mojoj masci piše napredak na lokalnom nivou. To je i ime organizacije koja nastoji da donese promene sa dna ka vrhu. Istovremeno, očekujem i reformske poteze sa vrha ka dnu. Rešavanje nasleđa rasizma u našoj zemlji, kao i poboljšavanje infrastrukture. Mislim da su sjajne četiri godine pred nama. Pun sam nade”, podvukao je Amelija.

Džozef Bajden, 46. američki predsednik, mandat je preuzeo nakon turbulentnog perioda i postizborne krize – kojoj su prethodile napetosti uzrokovane optužbama zbog navodnih izbornih neregularnosti koje su odbacile američke nadležne institucije.

Osim borbe protiv pandemije, novopečenog predsednika izazovi očekuju i u oblasti spoljne politike, ponajviše u vezi sa Kinom i Rusijom, ali i redefinisanja odnosa sa delom članica Evropske unije i tradicionalnih transatlantskih partnera.