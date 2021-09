Vučić: Priština demonstrira silu, razgovaraćemo o merama

Povodom odluke kosovskih vlasti da vozila sa srpskim registarskim ozakama, pri ulasku na Kosovo, moraju da skinu tablice, predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je da je reč o demonstriranju sile od strane Prištine. Najavio je da će se razgovarati o određenim ekonomskim merama, i naglasio da će pozvati KFOR i NATO da reaguju ako se „nastavi ugrožavanje Srba“.

Vučić Ističe da kosovska strana ne poštuje Briselski sporazum i Sporazum o slobodi kretanja iz 2011. i 2016, te da u ovom trenutku "ne vidi smisao dijaloga".

U Beogradu je danas boravio i specijalni izaslanik EU za dijalog Miroslav Lajčak koji se nije oglašavao u vezi sa ovim pitanjem, ali je portparol Evropske komisije Peter Stano pozvao obe strane na uzdržanost, dijalog i sporovođenje dogovorenog.

Vučić je rekao da je "sit poziva na uzdržanost obe strane" i najavio da će pozvati međunarodnu zajednicu i reći će im "Ili ćete da provodite briselski sporazum, ili nemojte više da nas zamajavate". Naveo je i da je kosovska policija na graničnom prelazu Jarinje, zbog novih pravila, danas zaustavila vozilo hitne pomoći sa vranjskim tablicama, prenosi Fonet.

Budući da je Sporazum o slobodi kretanja iz 2016. nedavno istekao, predsednik Srbije kaže da je već duže vreme pokušavao da reši pitanje tablica u briselskom dijalogu, ali bezuspešno.

“Pokušao sam to lično u nekoliko navrata u Briselu da pokrenem”, rekao je on i dodao da je takođe pokrenuo to pitanje u razgovoru sa predstavnikom EU Miroslavom Lajčakom. Dodao da se o tom pitanju govori poslednjih šest meseci ili godinu dana, i u tehničkom i u glavnom dijalogu.

Nekadašnji glavni pregovač Srbije koji je učestovao u kreiranju Sporazuma o slobodi kretanja 2011. godine Borko Stefanović za Glas Amerike objašnjava da je tim dogovorom predviđeno da se u Srbiju sa Kosova ulazi sa statusno neutralnim "KS" tablicama, a ne sa tablicama Republike Kosovo (RKS). Sporazumom iz 2016. taj princip je bio oročen na pet godina, što je isteklo sredinom septembra ove godine.

"Kurtijeva vlada je donela odluku da ukine takozvane "KS" tablice koje su statusno neutralne i koje su velikom broju Srba, naročito južno od Ibra, omogućavale da imaju tablice sa kojima mogu ući na teritoriju centralne Srbije...Ono što je Kurti uradio, jednostrano nakon isteka pet godina od sporazuma koji je napravio sa naprenjačkom vlašću, sada on kaže – e sada i mi vama uvodimo reciprocitet i sada građani Srbije sa srpskim tablicama moraju da ih skinu i stave probne, jednako kao što i građani sa Kosova, koji ulaze sa tablicama sa grbom Kosova, već 10 godina moraju da rade kada ulaze u Srbiju. I time je pokazao da je naprednjačka vlast pogrešila, jer je 2016. godine, nekompetentno i krijući to od naroda, oročeno dogovorila samo na pet godina".

"Regresija normalizacije" i poruka Lajčaku

Potez kosovske vlade je mogao da se izbegne da su obe strane blagovremeno sele i dogovorile novi sporazum, a ovako doprinosi regresiji normalizacije odnosa napominje Dušan Milenković iz Centra za društveni dijalog i regionalna istraživanja.

"Zašto se to dešava sada? Očigledno, pored toga što nije postojnala politička volja sa obe strane da sednu i dogovore nastavak sprovođenja onoga što je dogovoreno pre nekoliko godina, to je sigurno i politička situacija na Kosovu za koju smatram da dosta utiče na regresiju procesa normalizacije. Mi imamo i lokalne izbore na Kosovu za nekih 25 dana, koliko znam od mojih izvora na Kosovu, a to je i javnosti poznato, Kurtijeva stranka stoji dosta loše i smeši im se dosta lošiji rezultat na lokalnim izborima, što utiče i na sve agresiviniju politiku prema generalnom procesu normalizacije".

Sve se ovo dešava i u momentu kada je specijalni izaslanik EU za dijalog Miroslav Lajčak u poseti Srbiji, a nedavno je bio na Kosovu. Predsednik Srbije kaže da Lajčak „nije srećan zbog akcije Prištine“, ali da je verovatno bio upoznat sa ovim što će se dešavati.

Sagovornici Glasa Amerike smatraju da momenat kada je kosovska vlada odlučila da primeni nova pravila o registraskim tablicama - nije slučajno odabran.

„Zanimljivo je da je Lajčak pre par dana bio u Prištini, da nije u javnosti pomenuto ovo, iako su svi znali da će se desiti, i Lajčak je bio svestan toga. Što se tiče uloge EU, mi moramo da razumemo da je uloga EU, iako imaju najbolje namere i mnogo napora ulažu u to, sve slabija, pogotovo na ponašanje prištinske strane jer ne isporučuju ono što im obećavaju već godinama – a to je vizna liberalizacija, i sve je manje razumevanje za EU sa kosovske strane, a i meni se čini da i sa naše strane postoji sve manji osećaj obaveze prema EU u smislu da se vodeći ljudi sve slobodnije osećaju u tome da ne ispunjavaju zahteve EU, ne samo prema Kosovu, nego i ostale zahteve“, ocenjuje Milenković.

„Oni ovim šalju poruku Lajčaku da nema ništa od dogovora i potvrđuju da neće biti rešavanja kosovskog problema dok se Srbija ne demokratizuje dok ljudi poput Kurtija ne prestanu da se bave Kosovom na jedan ekstremistički način, koji nije prihvatljiv ni zapadnim sagovornicima, ne samo Beogradu“, kaže Borko Stefanović.