Neuspeh dijaloga u Briselu: Da li je vreme da se Amerika uključi?

O sveukupnom ishodu jučerašnjeg susreta Aleksandra Vučića i Aljbina Kurtija više od svega govorio je izraz lica, pa i poruka koju je posle sastanka poslao specijalni izaslanik EU za dijalog Beograda i Prištine.

Miroslav Lajčak nije krio razočarenje neupehom i najviše što je uspeo da uradi bilo je da podseti lidere Srbije i Kosova da od brzine i kvaliteta normalizacije odnosa Beograda i Prištine zavisi i njihov put u EU.

Činilo se da je balkanski dvojac vrlo lako preuzeo kontrolu nad susretom i po mišljenju čelnika Foruma za etničke odnose Dušana Janjića vreme je da se Sjedinjene Države aktivnije uključe u briselski dijalog. Evropska komisija je dobija drugi žuti karton pred isključenje, kaže Janjić.

“Ponašanje obe strane da se pojave sa svojim posebnim papirima, Kurti sa deklaracijom, a Vučić sa spiskom incidenata, i da na tome traže izjašnjavanje, a da ne otpuštuju prethodni dogovor sa EK da reše neka praktična pitanja… Dakle to se ništa nije dogodilo. Dogodio se jedan politički cirkus koji mi koji smo pratili raspad Jugoslavije i nastanak balkanske krize kroz istoriju prepoznajemo", smatra Janjić.

Ni jučerašnji, a ni prethodni sastanak Vučića i Kurtija nisu bili dobro pripremljeni, dodaje direktor Instituta za teritorijalni ekonomski razvoj „InTER“ Dragiša Mijačić. Po njegovom mišljenju, razloge za neuspeh prve dve runde pregovora predsednika Srbije i premijera Kosova ipak više leži na Aljbinu Kurtiju:

“Mi sad imamo jednog novog pregovarača sa kosovske strane, koga očigledno ne mogu da disciplinuju niti EU, niti SAD. Kad kažem disciplinuju, ne mislim da oni treba da kažu Kurtiju kako treba da se ponaša i o čemu treba (da govori), već da struktuiraju dijalog ka nekim konstruktivnim rešenjima. Sve dok se to ne desi, sve dok se Kurti ne vrati dijalogu mi ćemo imato pregovore kao što su bili juče", smatra Mijačić.

Istovremeno Dušan Janjić ukazuje i da je Kurtijeva deklaracija koju je juče predstavio u Briselu zapravo pokazala da on misli da istorija počinje od njega:

“Kao da nije bilo Kumanovskog sporazuma, kao da apsolutno nije bilo nikakve Rezolucije 1244, nije bilo Ahtisarijevog plana, nema Ustava Kosova, govorim o nivou zaštite srpske zajednice koji je dosta visok u Ustavu, i uvodi jednu opasnu kategoriju s kojom su Evropa u Balkan uvek završavali u ratovima. To je reciprocitet. Kad vi uvedete reciprocitet na pitanju manjina, on može da ide bezgranično", ukazuje on.

Sagovornici Glasa Amerike saglasni su u oceni da su se oba balkanska lidera iz Brisela zapravo obraćala svojim biračkim telima, i u tom kontekstu, ističe Dušan Janjić, treba obratiti pažnju i na zahtev EU za ublažavanje retorike kako se ne bi ugrozila bezbednost, pre svega na Severu Kosova.

“To je instrumentalizacija za unutrašnju politiku, za izbore koji će očigledno biti na vrlo klizavom terenu izazivanja etničkih i regionalnih sukoba, i to je apsolutno jasno. A to onda znači da treba 2021. i 2022. da budu godine te kampanje. Pa za godinu i po bivša Jugoslavija je od mnogo mekšeg nacionalizma stigla do oružja", podvlači Janjić.

“Idu izbori na Kosovu lokalni, Kurti hoće da utvrdi svoju vlast, da konsoliduje biračko telo", primećuje Mijačić.

"U Briselu kao nikada do sada mi nismo videli šefove kosovske delegacije da se obraćaju svom biračkm telu kao što je to slučaj sa Kurtijem. Kurti je jedan populistički političar, on je čovek koji je došao na ekstremnih stavovima po pitanju svega što se odnosi na pregovore sa Srbijom i pregovore o većim pravima srpske zajednice na Kosovu”, dodaje on.

S obzirom na to da i Srbiju na proleće iduće godine čekaju izbori, ostaje pitanje šta se može očekivati od sledećeg susreta Vučića i Kurtija i mogu li se stvari pomeriti pre sredine 2022. godine?

“Ono što može promeniti, možda, jesu ti susreti na tehničkom nivou šefova pregovaračkih strana, da makar dogovore agendu o kojoj će se razgovarati na tako visokom nivou. Imajući u istoj prostoriji Vučića i Kurtija, a ne postići ni dogovor o čemu da razgovaraju – zaista to nikome ne donosi dobro i svakako će imati jako loš uticaj na dalji tok razgovora”, kaže na kraju Dragiša Mijačić.