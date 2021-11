Južnoafrički naučnici detektovali novi soj Kovida 19, SZO procenjuje pretnju

Nova varijanta koronavirusa otkrivena je u Južnoafričkoj Republici. Novi soj izaziva zabrinutost ko naučnika zbog velikog broja mutacija i brzog širenja među mladim ljudima u Gautengu, najmnogoljudnijoj provinciji JAR, saopštio je u četvrtak ministar zdravlja Džo Fala.

Koronavirus se razvija dok se širi, a mnoge nove varijante, uključujući one sa zabrinjavajućim mutacijama, često jednostavno izumiru. Naučnici prate moguće promene koje bi mogle da učine virus prenosivijim ili smrtonosnijim, ali donošenje zaključka da li će nove varijante imati uticaj na javno zdravlje može potrajati.

U Južnoj Africi je zabeležen dramatičan porast novih infekcija, rekao je Fala na onlajn brifingu za štampu.

"U poslednja četiri ili pet dana došlo je do više eksponencijalnog porasta", rekao je on, dodajući da izgleda da nova varijanta izaziva porast broja slučajeva.

Naučnici u Južnoj Africi rade na tome da utvrde koliki je procenat novih slučajeva izazvan novom varijantom.

Trenutno identifikovana kao B.1.1.529, nova varijanta je takođe pronađena u Bocvani i Hong Kongu kod putnika iz Južne Afrike, rekao je on.

Tehnička radna grupa SZO će se sastati u petak kako bi procenila novu varijantu i mogla bi da odluči da li će joj dati ime po grčkom alfabetu.

Britanska vlada je objavila da zabranjuje letove iz Južne Afrike i pet drugih južnoafričkih zemalja u petak u podne (12:00 GMT) i da će svi koji su nedavno stigli iz tih zemalja biti zamoljeni da se testiraju na koronavirus.

Britanski ministar zdravlja Sahid Đavid rekao je da postoji zabrinutost da bi nova varijanta „mogla biti prenosiva“ od dominantnog delta soja i da bi "vakcine koje trenutno imamo mogle biti manje efikasne" protiv nje.

'Konstelacija' mutacija

Nova varijanta ima „sazvežđe novih mutacija“, rekao je Tulio de Oliveira iz Mreže za genomski nadzor u Južnoj Africi, koji je pratio širenje delta varijante u zemlji.

"Veoma veliki broj mutacija izaziva zabrinutost zbog predviđene imunološke evazije i prenosivosti", rekao je de Oliveira.

"Ova nova varijanta ima mnogo, mnogo više mutacija", uključujući više od 30 na šiljasti protein koji utiče na prenosivost, rekao je on. "Vidimo da se varijanta potencijalno veoma brzo širi. Očekujemo da ćemo početi da vidimo pritisak u zdravstvenom sistemu u narednih nekoliko dana i nedelja".

De Oliveira je rekao da tim naučnika sa sedam južnoafričkih univerziteta proučava ovu varijantu. Imaju 100 celih genoma i očekuju da će ih imati mnogo više u narednih nekoliko dana, rekao je on.

"Zabrinuti smo zbog evolutivnog skoka u ovoj varijanti", rekao je on. Jedna dobra vest je da se može otkriti PCR testom, rekao je on.

Nakon perioda relativno niske transmisije u kojoj je Južna Afrika zabeležila samo više od 200 novih potvrđenih slučajeva dnevno, u protekloj nedelji broj novih slučajeva naglo se povećao na više od 1.200 u sredu. U četvrtak su skočili na 2.465.

Prvi porast je bio u Pretoriji i okolnom gradskom području Tšvane i činilo se da je reč o klasternim epidemijama na studentskim okupljanjima na univerzitetima u toj oblasti, rekao je Fala, ministar zdravlja. Usred porasta slučajeva, naučnici su proučavali genomsko sekvenciranje i otkrili novu varijantu.

Potrebna ozbiljnost

"Ovo je očigledno varijanta prema kojoj moramo biti veoma ozbiljni", rekao je Ravindra Gupta, profesor kliničke mikrobiologije na Univerzitetu u Kembridžu. "Ima veliki broj šiljastih mutacija koje bi mogle uticati na prenosivost i imuni odgovor".

Gupta je rekao da je naučnicima u Južnoj Africi potrebno vreme da utvrde da li se porast novih slučajeva može pripisati novoj varijanti.

"Velika je verovatnoća da je to tako", rekao je on. "Južnoafrički naučnici su uradili neverovatan posao da to brzo identifikuju i skrenu pažnju sveta na to".

Južnoafrički zvaničnici su upozorili da se novo oživljavanje epidemije očekuje od sredine decembra do početka januara i nadaju se da će se za to pripremiti tako što će se vakcinisati mnogo više ljudi, rekao je Fala.

Oko 41 odsto odraslih u Južnoj Africi je vakcinisano i broj vakcina koje se daju dnevno je relativno nizak, na manje od 130.000, što je znatno ispod vladinog cilja od 300.000 dnevno.

Južna Afrika ima oko 16,5 miliona doza vakcina kompanija Fajzer i Džonsn i Džonson u zemlji i očekuje isporuku još oko 2,5 miliona u narednoj sedmici, rekao je Nikolas Krisp, vršilac dužnosti generalnog direktora nacionalnog odeljenja za zdravlje.

"Vakcine dobijamo brže nego što ih trenutno koristimo", rekao je Krisp. "Tako da već neko vreme odlažemo isporuke, ne smanjujemo porudžbine, već samo odlažemo isporuke kako ne bismo gomilali i pravili zalihe vakcina".

Južna Afrika, sa 60 miliona stanovnika, zabeležila je više od 2,9 miliona slučajeva Kovida 19, uključujući više od 89.000 smrtnih slučajeva.

Do danas, delta varijanta ostaje daleko najzaraznija i istisnula je druge nekada zabrinjavajuće varijante uključujući alfa, beta i mju. Prema sekvencama koje su zemlje širom sveta dostavile u najveću svetsku javnu bazu podataka, više od 99 odsto je delta.