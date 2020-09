Vulin: Srbija zbog pritiska EU odustaje od vojne vežbe sa Belorusijom i drugim partnerima

Vlada Srbije odlučila je da u predstojećih šest meseci prekine sve vojne vežbe i vojne aktivnosti sa svim partnerima, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Aleksandar Vulin, ministar odbrane Srbije, izjavio je posle sednice Vlade da se Srbija nalazi, kako se izrazio, pod strašnim i nezasluženim pritiskom Evropske unije.

"U narednom periodu nećemo učestvovati u bilo kakvim vežbama ili vojnim aktivnostima ni sa NATO ni sa ODKB, ni sa Rusijom ni sa SAD, ni sa Kinom, ni sa Evropskom unijom, ni sa istokom ni sa zapadom. Naše učešće u mirovnim operacijama će biti posebno razmotreno i prema potrebi suspendovano", naveo je Vulin.

Ministar odbrane tvrdi da se od Srbije traži da odustane od vojnih vežbi sa Belorusijom.

“Od Srbije se traži da po cenu napuštanja evropske budućnosti i po cenu još većih pritisaka na srpsku politiku, ali i srpski narod na Kosovu i Republici Srpskoj napusti planirane vojne vežbe sa Belorusijom”, poručio je Vulin – objavila je agencija Fonet.

Ministar odbrane u pisanoj izjavi tvrdi da takvi pritisci nemaju nikakvog smisla.

“Nisu utemeljeni u našim odlukama ili našim postupcima, pa čak ni u realnosti, rezultat su histerije koja određuje političke odluke i pravce velikih i moćnih zemalja", podvukao je Vulin.

Glas Amerike obratio se Peteru Stanu, portparolu Evropske unije, za komentar ovih tvrdnji i iščekujemo njegov odgovor.

Prethodno, Glas Amerike je u utorak izvestio da bi vojske Belorusije, Rusije i Srbije, od 10. do 15. septembra trebalo da učestvuju na zajedničkim vojnim vežbama u Belorusiji.

Prethodno je tu informaciju objavila agencija Rojters - pozivajući se na rusku novinsku agenciju RIA Novosti.

Istovremeno, Radio Slobodna Evropa objavio je u utorak da je belorusko ministarstvo odbrane na društvenoj mreži Telegram potvrdilo da će se vojna vežba "Slovensko bratstvo 2020" održati u toj zemlji i da će učestvovati i vojske Rusije i Srbije.

Ministarstvo odbrane Srbije u utorak nije odgovaralo na upite Glasa Amerike o mogućem održavanju zajedničke vojne vežbe Rusije, Belorusije i Srbije.

O pregovorima Srbije i Evropske unije o članstvu

Srbija je zvanične pregovore o pristupanju Evropskoj uniji započela januara 2014. godine. Na putu do punopravnog članstva pred njom je ispunjavanje kriterijuma ukupno 35 pregovaračkih poglavlja - od kojih je do sada otvoreno 18, a preliminarno zatvorena dva. U tekućoj godini Srbija nije otvorila nijedno – dok je u 2019. to bio slučaj sa dva pregovaračka poglavlja.

Zamerke na koje se u izveštajima Evropske komisije o napretku Srbije često ukazuje su kašnjenje reformi u ključnim oblastima: nezavisnost pravosuđa, borba protiv korupcije, sloboda medija, ali i u domaćim procesima za ratne zločine i borbi protiv organizovanog kriminala. Takođe, zvaničnici EU vlastima Srbije upućuju i učestale kritike zbog nedovoljne usklađenosti spoljne politike Srbije sa onom koju sprovodi Unija.