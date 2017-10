Gotemeler: NATO je zabrinut zbog izazova iz Rusije

Rouz Gotemeler, zamenica generalnog sekretara NATO je govoreći o uticaju Rusije na Evopu i region izjavila da zaista postoji zabrinutost Alijanse zbog izazova koji dolaze od Rusije, poput aneksije Krima, destabilizacije situacije u Donbasu, održavanje velikih vojnih vežbi.

Ona je naglasila da svaka zemlja ima pravo na to da održava vežbe svoje vojske, da Alijansa nastoji da to pitanje ne preuveličava ni kada je o Rusiji reč, ali da je važno da se to radi na predvidiv i transparentan način za okolne zemlje kao ne bi izvlačile pogrešne poruke.

"Rusija šalje često pogrešne poruke, poruke netransparentnosti i zabrinjava njene susede i NATO," rekla je Gotelemer na panelu Beogradskog bezbednosnog foruma na kojem je učestovala zajedno sa premijerkom Anom Brnabić.

Ipak, Alijansa je zainteresovana za dijalog sa Rusijom jer je to u interesu obe strane, jer kako je navela "niko ne želi krize,konflikte".

On je i ponovila stav Alijanse da prihvata opredeljenje Srbije da bude vojno neutralna, da u tome ne vidi ništa sporno i da to nije prepreka razvoju saradnje sa Srbijom u brojnim oblastima.

"Svaka zemlja ima pravo sama da bira. I sa drugim vojno neutralnim zemljama imamo odličnu saradnju, kao što je na primer Finska. Treba da gledamo kako da proširimo saradnju koju imamo kao partner,", rekla je Gotelemer.

Kako je dodala, pored vojne saradnje u okviru Programa za mir i IPAP-a ima još dosta drugih oblasti u kojima se dve strane mogu sarađivati i posebno istakla program Nauka za mir.

Ona je podsetila da dobru saradnju predsednika Srbije i šefa NATO Jensa Stoltenberga, navodeći da se njihov susret očekuje u novembru.

Takođe, pozdravila je poruke koje je iznela premijerka na panelu, posebno u vezi sa ekonomijom, jer je to, kako kaže, ono što vodi Srbiju napred.

"Veoma je dobro da imamo priliku da zajedno održavamo vojne vežbe i druge aktivnosti , ali ima i drugih načina za razvoj odnosa, pri čemu bi bilo uzeto u obzir šta su intersi Srbije, a to je na primer sajber bezbednost," navela je zvaničnica NATO.

Upitana da se osvrne na činjenicu da je zbog vazdušnih udara NATO najveći broj stanovniak Srbije protiv članstva zemlje u NATO, ona je rekla da deli stav generalnog sekretara Jensa Stoltenberga da "pamtimo prošlost, a gledamo u budućnost".

Takođe je kao veoma važnu istakla njegovu raniju izjavu da žali zbog civilnih žrtava.

Prema njenim rečima, za NATO je ključni izazov opasnost koju predstavlja terorizam.

NATO nastoji da se sa tim problemom uhvati u koštac između ostalog i tako što pomaže zemljama poput Avganistana i Iraka da savaldaju ekstremističke snage, rekla je.

"I Srbija zajedno sa nama učestvuje u obuci iračkih snaga. Ipak, ključni element borbe protiv terorizma jeste da se pobedi ISIS. To je nešto što je pretnja i za Balkan," kaže Gotemeler.

Drugi ključni izazov za zemlje Balkana i njihove vlade, uključujući i srpsku, jeste korupcija koja direktno podriva sposobnost zemlje da bude ekonomski stabilna, i najveći je problem prosperiteta zemalja regiona, a na NATO je da vidi kako može da doprinese toj borbi.

Imamo odličnu saradnju sa NATO i pozdravljamo što razumeju našu vojnu neutralnost, rekla je premijerka Ana Brnabić.

"Srbija pokazuje da je stvarno netralna i to kroz aktivnosti, gde je recimo prošle godine učestvovala u 16 multinacinalnih vežbi, do toga 9 bilatelano sa SAD, dve sa Rusijom, dve sa zemljama regiona," navela je Brnabić.

Ove je godine, bilo je 13 vojnih aktivnosti sa NATO ili njenim članicama, sedam sa SAD, dve s Rusijom, rekla je Brnabić na panelu u Beogradu.

Srbija je, dodala je premijerka, prva u regionu, sedma u Evropi u pogledu učešća u UN i EU mirovnim misijama, i 3.044 pripadnika nase vojske učestvovala su u njima.

Kao najveće bezbednosne izazove i pretnje za Srbiju, premijerka je izdvojila Kosovo i sajber bezbednost.

U vezi sa kritičkim odnosom javnosti prema NATO zbog vazdušnih akcija 1999. ona kaže da je to emotivno pitanje i ne može se zaboraviti.

"Iskreno, to će ostati nešto što opterećuje naše odnose i u budućnosti. Ipak, gledamo u budućnost, i to nije kliše," rekla je Brnabić.