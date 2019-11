“Zapad da preispita odnos prema Vučiču posle izveštaja Pentagona o saradnji Srbije i Rusije”

Izveštaj Pentagona o tome da je Srbija intenzivirala saradnju sa Rusijom od kada je na vlasti Srpska napredna stranka potvrđuje ono u šta se dugo sumnjalo i pokazuje da se odnos Zapada prema predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću mora promeniti – posebno zbog saradnje sa ruskim obaveštajnim službama, kaže za Glas Amerike Edvard Džozef, predavač na Univerizetu Džons Hopkins u Vašingtonu.

Radio Slobodna Evropa imao je uvid u izveštaj američkog Sekretarijata za odbranu iz maja ove godine, u kojem se Srbija opisuje kao najpopustljivije okruženje kada je reč o ruskom uticaju na Zapadnom Balkanu i konstatuju vojna i obaveštajna saradnja Beograda i Moskve.

"Izveštaj je veoma značajan zato što zvanično potvrđuje ono u šta smo oduvek sumnjali: da Srbija intenzivira vojnu saradnju sa Rusijom dok istovremeno, na unutrašnjem planu, nazaduje u sprovođenju reformi i demokratizacije, i navodno pokušava da reši pitanje Kosova. A mi znamo da Rusija nema nikakvog interesa da se to pitanje reši”, kaže Džozef za Glas Amerike.

U izveštaju koji je preneo RSE navodi se da je Srbija jedina zemlja u regionu, koja je od 2012. kupila rusko oružje u vrednosti većoj od million dolara, da je kupovala ruske polovne avione MIG-29 i helikoptere, da su Beograd i Moskva održavali zajedničke vojne vežbe.

"Razlozi su jasni i ta veza je simbiotička. Ključne tačke iz izveštaja Pentagona koje su preneli mediji, iako još nismo videli original, već su poznate: znamo za poklonjene MIG-ove i druge oblike saradnje. Ali činjenica da je to ozvaničeno je važna i sugeriše da je veza simbiotička, odnosno da koristi i Srbiji i Rusiji. Takođe, dovodi u pitanje iskrenost predsednika Aleksandra Vučića, kada kaže da je zainteresovan za članstvo u EU. Kako može da bude uz ovakvu politiku? ​Treba reći i da je Srbija nedavno potpisala trgovinski sporazum sa Evroazijskom unijom koju sponzoriše Rusija. Iako je oklevala, Srbija je to na kraju potpisala… Ovaj izveštaj je upozorenje diplomatama koje razgovaraju sa predsednikom Vučićem - da pripaze koliko on sarađuje sa Rusijom, jer sada znamo da je vlada SAD u potpunosti svesna koliko je duboka i rasprostranjena ta saradnja ”, ističe Džozef.

"Saradnja sa ruskim obaveštajnim službama ne ide zajedno sa EU"

Izveštaj Pentagona konstatuje i saradnju obaveštajnih službi Srbije i Rusije, uz napomenu da je Srbija jedina od posmatranih zemalja koja na taj način sarađuje sa Moskvom. Edvard Džozef kaže da je to signal koji se ne sme ignorisati.

"To je možda najzanimljiviji pojedinačni element ovog izveštaja, ne može se ignorisati i reći da Vučić samo balansira u odnosima. Saradnja obaveštajnih službi ide iznad toga i kad jednom uđete u polje špijunaže i saradnje u toj sferi – to je totalno nekompatibilno sa Zapadom i Evropskom unijom. Jednostavno, ne može se tolerisati i diplomate to ne smeju da ignorišu. Ipak, nije iznenađenje, jer se sumnja da humanitarni centar u Nišu služi za prikupljanje obaveštajnih podataka, ali to što sada imamo zvaničnu potvrdu da postoji obaveštajna saradnja treba da bude prekretnica u odnosima međunarodne zajednice sa Beogradom.

Mora se mnogo otvorenije razgovarati sa predsednikom Vučićem i treba prestati sa time da se on moli da nađe rešenje za Kosovo i da se na neki način kompenzuje za to. Niko ne treba da razmišlja o kompenzaciji za lidera koji ima tako široku saradnju sa neprijateljem kao što je Moskva i koji ide protiv sopstvenih građana i ukida im slobode koje im pripadaju.”

U Srbiji je nedavno objavljen snimak na kojem se, kako je saopštio predsednik Srbije, vidi kako ruski obaveštajac daje novac srpskom pripadniku bezbednosnih snaga. Predsednik Aleksandar Vučić je, posle objavljivanja snimka, na konferenciji za novinare, rekao da je ruskog ambasadora u Beogradu Aleksandra Bocan Harčenka pitao “Zašto”?

Džofef, ipak, logično objašnjenje vidi na drugoj strani.

"Nejasno je šta se desilo, ali mi se čini verovatnim da je snimak došao kao odgovor na nešto, nije se pojavio tek tako. To je odgovor na prethodni skandal koji uključuje oca ministra policije, otkriva veoma sumnjivu prirodu dogovora o trgovini oružjem, pa čak i da srpsko oružje završava u rukama islamskih ekstretista. Deluje logično da je objavljivanje snimka sa ruskim agentom zapravo samo pokušaj da se skrene pažnja sa prethodnog skandala, zbuni javnost u Srbiji i da se prethodna afera, koja je mnogo značajnija, praktično izbriše. Ta afera postavlja pitanje o tome gde završava srpsko oružje, ali i kakva je orijentacija Srbije i njenog predsednika".

Glas Amerike: Ako kažete da je to pokušaj da se skrene pažnja, da li implicirate da je snimak namerno objavljen? Mislite li da su ga objavile vlasti u Srbiji, obaveštajne agencije?

Džozef: Znamo da je skandal sa ocem ministra policije bio veoma štetan po vladu. Ova druga afera, sa ruskim agentom, veoma je bizarna. Ako uzmemo u obzir sve što znamo sada o saradnji Rusije i Srbije, postavlja se pitanje zašto bi se Rusija mešala u neku intrigu, koja je štetna po vladu Srbije? To nema nikakvog smisla. Jedino logično objašnjenje, jer dokaze za to nemamo, jeste da je ovo namerni potez srpske vlade, možda uz saradnju sa ruskom vladom, da skrene pažnju sa prethodnog, mnogo ozbiljnijeg skandala. To deluje logičnije.