Slučaj "Kašogi" potvrda opasnosti koje vrebaju novinare

Zbog nestanka i navodnog ubistva kolumniste Vašington Posta Džamala Kašogija u saudijskom konzulatu u Istanbulu, rasprava o slobodi medija i bezbednosti novinara širom sveta ponovo je u centru pažnje javnosti. U emisiji "Zajedno sa Gretom van Sasteren" o toj temi govorili su reporteri kao i zamenik direktora Komiteta za zaštitu novinara.

Nestanak i moguće ubistvo saudijskog novinara izazvali su gnev u celom svetu i podstakli pozive da se razjasni šta mu se dogodilo.

Džejson Rezajan, Kašogijev kolega proveo je 544 dana u iranskom zatvoru pre nego sto je pušten 2016. On kaže da je ovo opasan trenutak za novinarsku profesiju.

“Sve česće vidimo da se novinari hapse, zlostavljaju i ubijaju - i to često u zemljama koje su saveznici SAD ili su demokratije. To nam se retko događalo u prošlosti. Sada je broj takvih slučajeva u porastu i SAD bi morale da imaju stav i odlučno, nedvosmisleno kažu - ne podržavamo to, podržavamo slobodu štampe i zaštitu novinara. A ne vidim da se to događa".

Prema podacima Komiteta za zaštitu novinara (CPJ), broj novinara koji su uhapšeni zbog svog rada dostigao je rekord 2017. Najviše ih je pritvoreno u Turskoj, Kini i Egiptu.

Kako navodi CPJ, 44 novinara u raznim delovima sveta ubijeno je od početka godine, dok su bili na radnom zadatku. Zemlje u kojima traje rat, iako opasne za novinare, daleko od toga da su jedina pretnja slobodi štampe, kaze šefica biroa Glasa Amerike u Islamabadu Ajiša Tanzim.

"Posebno u Pakistanu i Avganistanu, otmice su velika pretnja. A ne kidnapuju vas samo pripadnici Islamske države ili Talibani, već i kriminalci koji vas vide kao izvor prihoda. Otmu vas i traže otkup, a ako ne dobiju novac od vas veoma brzo, prodaće vas Talibanu, koji onda traži otkup ili pregovara o razmeni zatvorenika".

Dok su neprijateljski odnos i nasilje prema novinarima u porastu, stručnjaci kažu da treba govoriti i o pitanju odgovornosti vlasti pred građanima. Rob Mahoni iz Komiteta za zaštitu novinara ističe:

"Bilo da je reč o tome da neko digne u vazduh automobil novinarke na Malti ili, kako sumnjamo, namami saudijskog novinara u diplomatsku misiju i onda ga iskasapi... Zbog toga je neophodna transparentna međunarodna istraga o slučaju Džamala Kašogija, na primer, kako se vlasti ne bi izvukle nekažnjene i postavile stravičan primer kako život novinara nije vredan".

Prema podacima Fridom Hausa, nezavisne organizacije za zaštitu ljudskih prava, sloboda medija u svetu opala je na najniži nivo u poslednjih više od 10 godina. Samo 13 odsto svetske populacije može da kaže da ima zaista slobodne medije.