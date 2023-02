Severna Koreja na vojnoj paradi pokazala do sada najveći broj balističkih projektila

Na velikoj vojnoj paradi u sredu u Pjongjangu prikazan je najveći kontingent severnokorejskih interkontinentalnih balističkih raketa (ICBM) do sada, uključujući i nekoliko za koje se veruje da su modeli nuklearnih projektila koji bi mogli da rade sa motorima na čvrsto gorivo.

Izveštavajući o vojnoj paradi kojom se obeležava 75. godišnjica Korejske narodne armije, severnokorejska Centralna novinska agencija pohvalila je to kao prikaz "revolucionarnog razvoja odbrambene moći i ogromne sposobnosti za nuklearni napad."

Jedanaest projektila Huasong-17 prošlo je trgom Kim Il Sung, na transporterima sa 11 osovina, pokazuju slike koje su objavili državni mediji. Pratilo ih je pet manjih – u transportnim kontejnerima – projektila koji nisu identifikovani, ali za koje mnogi analitičari veruju da su rane verzije interkontinentalnih balističkih raketa Pjongjanga na čvrsto gorivo.

"Jedan ICBM bacač za svako slovo u reči „denuklearizacija". Slučajnost?" upitao je Ankit Panda, analitičar Karnegijeve fondacije za međunarodni mir, u tvitu.

On je izrazio zabrinutost da bi veliki broj ICBM-a, ako su operativni, mogli da nadmaše američke presretače.

Raketa Huasong-17 poznata je "projektil čudovište" zbog potencijalnog kapaciteta da stigne do kontinentalnih Sjedinjenih Država, noseći više nuklearnih bojevih glava namenjenih za više meta. Njegov prvi uspešni test bio je u novembru, kada je dužina leta projektila procenjena na 15.000 kilometara.

Neki analitičari sa sedištem u Seulu predviđaju da bi Pjongjang mogao uskoro ponovo da testira Huasong-17 – ovaj put u normalizovanoj, pravilnoj putanji – što bi bio veoma zapaljiv potez za Vašington.

"Naše mlade redovne oružane snage razvile su se u najmoćniji entitet, sa gomilom moćne sile, da potpuno suzbiju i unište imperijalističku tiraniju“, navodi se u četvrtak u izveštaju severnokorejske novinske agencije o paradi koja se odnosila na nuklearne sposobnosti Severne Koreje.

Takođe je pomenuta nova taktička jedinica za nuklearno naoružanje, za koju je saopšteno da će "ispuniti svoju stratešku misiju u bilo kom trenutku, odanu samo naređenju lidera."

Kim Džong Un, severnokorejski lider, koji je posmatrao vojnu paradu u VIP loži pored svojih vrhovnih vojnih zvaničnika, zajedno sa ženom i ćerkom, vidno se uzdržao od govora.

Iznenađujuća tišina

Očekivalo se da će Kim iskoristiti priliku da pošalje glasnu poruku Vašingtonu i Seulu u sred obnovljenih kombinovanih vojnih vežbi saveznika. Zajedničke vojne vežbe SAD-a i Južne Koreje, koje su zaustavljene pod prethodnom južnokorejskom vladom, nastaviće se kasnije ovog meseca, sa fokusom na scenario nuklearnog napada Severne Koreje, saopštio je Seoul.

Prošlog četvrtka, kao odgovor na posetu američkog sekretara za odbranu Lojda Ostina Južnoj Koreji ranije tokom nedelje, severnokorejsko ministarstvo inostranih poslova kritikovalo je Sjedinjene Države zbog dostizanja "ekstremne crvene linije" i najave da će biti povećano raspoređivanja američkih strateških resursa u regionu. Portparol ministarstva je upozorio da će na svaku vojnu akciju Vašingtona biti odgovoreno "principom nuklearna bomba za nuklearnu bombu i sukob za sukob".

"Kim Džong Un je dozvolio da taktičke i dalekometne raketne snage Severne Koreje govore same za sebe“, izjavio je Leif-Erik Izli, profesor Univerziteta Euha u Seulu. "Vojne parade uglavnom služe da opravdaju Kimovu politiku domaćoj političkoj javnosti. Poruka koju Pjongjang želi da pošalje na međunarodnom nivou, demonstrirajući svoje sposobnosti, verovatno će biti upućena u vidu testova projektila na čvrsto gorivo i detonacije minijaturizovane nuklearne naprave."

Prvi utisci o projektilima

Severna Koreja nije emitovala video noćne vojne parade u vreme pisanja ovog izveštaja, i proći će neko vreme pre nego što se sazna više, posebno o novom prototipu ICBM-a.

"Zanimljiva je ta "skrivena karta “ koja je pratila Huasong-17 na transportnoj lansirnoj rampi od devet nivoa“, rekao je Kim Dong-jup, profesor na Univerzitetu Severnokorejskih studija. "Kada razmotrimo kako Severna Koreja predstavlja svoje novo oružje, prvo to uradi na vojnoj paradi, a onda nastavi da ga razvija i testira."

Kim je napomenuo je da bi ICBM sa čvrstim gorivom mogao da bude model predstojećeg projektila Pukguksong, serije balističkih projektila koji se lansiraju sa podmornica.

Moglo bi da prođe manje od godinu dana pre nego što svet vidi let novog balističkog projektila, rekao je on, a najkasnije do 2025, pre nego što istekne petogodišnji plan Kim Džong Una za modernizaciju vojske do 2026.